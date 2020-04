Ngắm xe thể thao Nissan 370Z cực độc trên tại Bình Phước

Hiện tại, chiếc xe thể thao Nissan 370Z trong bài viết này thuộc sở hữu của một dân chơi tại tỉnh Bình Phước và thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe Z-Car huyền thoại, sản xuất năm 2018. Để gia tăng thêm vẻ cá tính và nổi bật, chủ xe đã độ lại nhiều chi tiết một cách bài bản, mang tới cảm giác mạnh mẽ hơn đáng kể so với nguyên bản. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008, 370Z đã nhận được quan tâm đông đảo từ công chúng và dân mê tốc độ. Đến năm 2009, Nissan lần lượt tung ra các phiên bản 370Z khác nhau, bao gồm: Coupe, Roadster, NISMO và một số phiên bản đặc biệt như 370Z Nurburgring, Black Edition…để đáp ứng yêu cầu từ phía người sử dụng. Nissan 370Z thế hệ thứ 6 sở hữu những đường nét thiết kế rất cá tính và mang đậm tinh thần thể thao. Trong đó, cụm đèn pha hình mũi tên truyền thống trên xe Nissan, chiếu sáng bằng các bóng LED và đèn xi-nhan Halogen. Hệ thống đèn được làm mới và vuốt nhọn lên phía trên, cản trước, ốp sườn hai bên và cản sau cũng được tạo hình uốn lượn hơn so với mẫu 350Z. Bản độ Nissan 370Z trong bài viết sở hữu một số chi tiết khá bắt mắt như bộ cản trước/sau mô phỏng mẫu body-kit Vestito của nhà độ Amuse Powerhouse, Nhật Bản. Bộ mâm Vorsteiner 5 chấu kép cỡ lớn cùng phần gầm được hạ thấp sát xuống mặt đường. 370Z có chiều dài cơ sở 2.550 mm, tổng chiều dài 4.240 mm, thân xe được sử dụng vật liệu nhẹ để giảm trọng lượng Đuôi gió phía sau của chiếc Nissan 370Z độ khủng được nhắc đến trong bài đã được thay thế, đem lại cảm giác thể thao và mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, bộ ống xả kép nguyên bản của xe vẫn được giữ lại Nissan 370Z được trang bị các tính năng an toàn gồm: Hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử VDC, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Về truyền động, Nissan 370Z nguyên bản được trang bị khối động cơ V6 3.7L hút khí tự nhiên, cho ra công suất tối đa 332 mã lực và 365 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 7 cấp. Video: Chi tiết Nissan 370Z Nismo tuyệt đẹp tại Hà Nội.

