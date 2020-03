Ngắm xe siêu sang Bentley Continental R Project 116 "kịch độc"

Thông qua một video được đăng tải gần đây, giới mê xe lại có cơ hội được biết đến một mẫu xe độc đáo cũng như có thể thấy những gì đằng sau tay lái của cỗ máy được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng - đó là chiếc xe siêu sang Bentley Continental R Project 116 "hàng độc" Carlo Talamo là một nhà nhập khẩu Harley-Davidson, Rolls-Royce và Bentley ở nước Ý thời bấy giờ, chính vì vậy mà ông có một số ảnh hưởng đặc biệt đối với nhà sản xuất ôtô Anh Quốc này. Ông từng muốn được sở hữu một trong những chiếc Blower Bentley nổi tiếng, nhưng mức giá để sở hữu chiếc xe này nằm ngoài khả năng của ông. Thay vào đó, ông đã yêu cầu hãng xe siêu sang Bentley “hồi sinh” Blower với một nguyên mẫu hiện đại hơn. Bentley Continental R Project 116 hàng độc được xây dựng dựa trên nguyên mẫu Bentley Continental R. Với mẫu xe này, Bentley đã cắt giảm khoảng 200 kg so với mẫu xe bản thương mại thông thường. Xe sở hữu một số thay đổi bên ngoài như phần nắp capo xe bằng nhôm cùng ống dẫn NACA và một lỗ để tiếp cận, thay dầu động cơ. Xe đã được loại bỏ bớt hai đèn pha phía trước mỗi bên và thay vào bằng các phần lưới. Lưới tản nhiệt của xe vẫn được giữ nguyên so với các phiên bản thông thường nhưng phần cánh quạt bên trong đã được sơn màu vàng nổi bật và có thể nhìn thấy thông qua lớp lưới. Xe được trang bị các vè bánh rộng hơn so với phiên bản thương mại. Chiếc xe được trang bị động cơ V8 6,7 lít với một số điều chỉnh khác biệt. Các tinh chỉnh bao gồm một bộ tăng áp lớn hơn cùng hệ thống lọc gió được nâng cấp. Từ đó, chiếc xe có khả năng sản sinh công suất lên tới 425 mã lực và mô-men xoắn lên tới 908 Nm. Bên trong khoang nội thất, Bentley đã đem tới một số thay đổi lớn như việc loại bỏ hàng ghế sau. Chiếc xe cũng đã được trang bị khung chống lật cùng đai an toàn đa điểm. Đây vẫn là một chiếc Bentley, vì vậy sự sang trọng vẫn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Nội thất của xe được trang bị chất liệu da bọc kim cương cùng các chi tiết được ốp gỗ trong cabin. Vào thời điểm 1997, chiếc giá xe Bentley Continental R Project 116 lên tới một tỷ lira Ý – tương đương với khoảng 612.000 USD. Video: Ngắm xe siêu sang Bentley Continental R Project 116.

