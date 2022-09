Ngắm “xế cưng” Toyota Supra của người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản

Trong năm 2021, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản Sanae Takaichi đã đứng ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) nhưng không thành công. Tuy không thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản nhưng bà Takaichi vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng trên chính trường, bà Takaichi còn được biết đến như nữ chủ nhân của một chiếc Toyota Supra đời 1991. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi không có nhiều thời gian để sử dụng chiếc Toyota Supra này. Vào hồi tháng 2 năm nay, dưới sự giúp đỡ của hãng xe nội địa Toyota, chiếc Supra đã được mang đi phục chế toàn bộ. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nara thuộc miền Trung Nhật Bản, bà Takaichi được bầu vào Hạ viện từ năm 1993. Được biết, bà là người có niềm đam mê đối với xe hơi, thường xuyên đi lại giữa tỉnh Nara và thủ đô Tokyo bằng chiếc Toyota Supra đời 1991 của mình.Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ The Daily Shincho vào năm ngoái, bà Takaichi cho biết trước khi mua chiếc Toyota Supra này, bà từng sở hữu một chiếc Celica XX đã qua sử dụng. Thật tình cờ khi Toyota Celica XX cũng chính là mẫu xe tiền nhiệm của Supra. Nữ chính trị gia này cho biết, bà đã nhắm đến Toyota Supra ngay từ trước khi xe được bày bán trên thị trường. Bà đã kiên nhẫn chờ để chọn được chiếc xe với màu sơn ưng ý. "Tôi đã làm việc cật lực, dành dụm tiền và mua chiếc xe mới đầu tiên trong đời mình", bà Takaichi kể lại với phóng viên. "Tôi đã phải chờ rất lâu mới có thể mua được chiếc xe màu trắng Super White Pearl Mica". Sự trung thành của bà Takaichi với thương hiệu Toyota có lẽ được thừa hưởng từ cha của mình. Theo tờ New York Times, cha của bà Takaichi từng làm việc cho một công ty con của Toyota. Chiếc Toyota Supra của bà Takaichi thuộc bản 2.5GT Twin-Turbo Limited, được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp kép và hộp số tự động 4 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 276 mã lực khá mạnh mẽ vào thời điểm đó. Ngoài ra, chiếc xe mới đầu tiên của bà Takaichi còn được trang bị nội thất bọc da màu đỏ rượu vốn khá hiếm tại Nhật Bản, hệ thống định vị Panasonic và lốp Dunlop Le Mans 702. Bà Takaichi đã mua chiếc Toyota Supra với giá gần 4,3 triệu Yên, tương đương 32.000 USD vào thời điểm năm 1991. Trong 22 năm sau đó, bà vẫn liên tục sử dụng chiếc Toyota Supra của mình. Trên chiếc Supra này có một số dấu hiệu của thời gian như sơn bị bạc màu, nội thất hư hỏng vài nơi và tổ ong nằm trên đèn pha bên phải. Do suy giảm thị lực vì đã có tuổi và chính trị gia thì thường đi xe thân thiện với môi trường nên bà Takaichi không còn lái chiếc Toyota Supra hàng ngày như trước. Tuy nhiên, vì rất yêu thích chiếc xe này nên bà không thể bỏ nó đi. Bà quyết định gửi xe tại một garage ở tỉnh Nara khi chiếc Toyota Supra đạt số công-tơ-mét 77.000 km. Chiếc Toyota Supra này đã nằm yên trong garage khoảng gần 1 thập kỷ và bà Takaichi vẫn đến thăm xe bất cứ khi nào có thể. Năm ngoái, khi nữ chính trị gia này tranh cử Thủ tướng, chiếc xe đã được đỗ bên ngoài văn phòng tranh cử của bà ở tỉnh Nara và thu hút nhiều sự chú ý. Cuối cùng, Nara Toyota - công ty quản lý các đại lý Toyota ở tỉnh Nara - đã mang chiếc Supra này về để phục chế nguyên trạng. Nara Toyota có trung tâm phục chế xe và bảo tàng riêng đồng thời từng đưa không ít chiếc xe về nguyên trạng như S30 Crown, Sports 800, Stout, KE10 Corolla, AW11 MR2 và A70 Supra. Đội ngũ phục chế xe của Nara Toyota có 10 người, bao gồm 6 kỹ thuật viên và 4 chuyên gia về thân vỏ cũng như sơn. Tất cả đều là tình nguyện viên đến từ các cơ sở khác nhau của Nara Toyota. Dự án phục chế chiếc Toyota Supra của bà Takaichi được đặt tên là "ST Supra 80". Trong đó, "ST" được viết tắt từ tên của bà Takaichi và số 80 ám chỉ 80 năm thành lập Nara Toyota. Dự án đã được khởi động từ ngày 17/2/2022 và dự kiến kết thúc vào quý IV năm nay. Nếu bà Takaichi tranh cử Thủ tướng một lần nữa thì Nhật Bản sẽ có một trong những nhà lãnh đạo yêu xe "ngầu" nhất thế giới. Video: Video: Huyền thoại xe thể thao Toyota Supra của Nhật Bản.

Trong năm 2021, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản Sanae Takaichi đã đứng ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) nhưng không thành công. Tuy không thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản nhưng bà Takaichi vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng trên chính trường, bà Takaichi còn được biết đến như nữ chủ nhân của một chiếc Toyota Supra đời 1991. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi không có nhiều thời gian để sử dụng chiếc Toyota Supra này. Vào hồi tháng 2 năm nay, dưới sự giúp đỡ của hãng xe nội địa Toyota, chiếc Supra đã được mang đi phục chế toàn bộ. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nara thuộc miền Trung Nhật Bản, bà Takaichi được bầu vào Hạ viện từ năm 1993. Được biết, bà là người có niềm đam mê đối với xe hơi, thường xuyên đi lại giữa tỉnh Nara và thủ đô Tokyo bằng chiếc Toyota Supra đời 1991 của mình. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ The Daily Shincho vào năm ngoái, bà Takaichi cho biết trước khi mua chiếc Toyota Supra này, bà từng sở hữu một chiếc Celica XX đã qua sử dụng. Thật tình cờ khi Toyota Celica XX cũng chính là mẫu xe tiền nhiệm của Supra. Nữ chính trị gia này cho biết, bà đã nhắm đến Toyota Supra ngay từ trước khi xe được bày bán trên thị trường. Bà đã kiên nhẫn chờ để chọn được chiếc xe với màu sơn ưng ý. "Tôi đã làm việc cật lực, dành dụm tiền và mua chiếc xe mới đầu tiên trong đời mình", bà Takaichi kể lại với phóng viên. "Tôi đã phải chờ rất lâu mới có thể mua được chiếc xe màu trắng Super White Pearl Mica". Sự trung thành của bà Takaichi với thương hiệu Toyota có lẽ được thừa hưởng từ cha của mình. Theo tờ New York Times, cha của bà Takaichi từng làm việc cho một công ty con của Toyota. Chiếc Toyota Supra của bà Takaichi thuộc bản 2.5GT Twin-Turbo Limited, được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp kép và hộp số tự động 4 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 276 mã lực khá mạnh mẽ vào thời điểm đó. Ngoài ra, chiếc xe mới đầu tiên của bà Takaichi còn được trang bị nội thất bọc da màu đỏ rượu vốn khá hiếm tại Nhật Bản, hệ thống định vị Panasonic và lốp Dunlop Le Mans 702. Bà Takaichi đã mua chiếc Toyota Supra với giá gần 4,3 triệu Yên, tương đương 32.000 USD vào thời điểm năm 1991. Trong 22 năm sau đó, bà vẫn liên tục sử dụng chiếc Toyota Supra của mình. Trên chiếc Supra này có một số dấu hiệu của thời gian như sơn bị bạc màu, nội thất hư hỏng vài nơi và tổ ong nằm trên đèn pha bên phải. Do suy giảm thị lực vì đã có tuổi và chính trị gia thì thường đi xe thân thiện với môi trường nên bà Takaichi không còn lái chiếc Toyota Supra hàng ngày như trước. Tuy nhiên, vì rất yêu thích chiếc xe này nên bà không thể bỏ nó đi. Bà quyết định gửi xe tại một garage ở tỉnh Nara khi chiếc Toyota Supra đạt số công-tơ-mét 77.000 km. Chiếc Toyota Supra này đã nằm yên trong garage khoảng gần 1 thập kỷ và bà Takaichi vẫn đến thăm xe bất cứ khi nào có thể. Năm ngoái, khi nữ chính trị gia này tranh cử Thủ tướng, chiếc xe đã được đỗ bên ngoài văn phòng tranh cử của bà ở tỉnh Nara và thu hút nhiều sự chú ý. Cuối cùng, Nara Toyota - công ty quản lý các đại lý Toyota ở tỉnh Nara - đã mang chiếc Supra này về để phục chế nguyên trạng. Nara Toyota có trung tâm phục chế xe và bảo tàng riêng đồng thời từng đưa không ít chiếc xe về nguyên trạng như S30 Crown, Sports 800, Stout, KE10 Corolla, AW11 MR2 và A70 Supra. Đội ngũ phục chế xe của Nara Toyota có 10 người, bao gồm 6 kỹ thuật viên và 4 chuyên gia về thân vỏ cũng như sơn. Tất cả đều là tình nguyện viên đến từ các cơ sở khác nhau của Nara Toyota. Dự án phục chế chiếc Toyota Supra của bà Takaichi được đặt tên là "ST Supra 80". Trong đó, "ST" được viết tắt từ tên của bà Takaichi và số 80 ám chỉ 80 năm thành lập Nara Toyota. Dự án đã được khởi động từ ngày 17/2/2022 và dự kiến kết thúc vào quý IV năm nay. Nếu bà Takaichi tranh cử Thủ tướng một lần nữa thì Nhật Bản sẽ có một trong những nhà lãnh đạo yêu xe "ngầu" nhất thế giới. Video: Video: Huyền thoại xe thể thao Toyota Supra của Nhật Bản.