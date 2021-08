Ngắm “tiểu quỷ” Mercedes-AMG A45 tiền tỷ độc nhất Việt Nam

Tại Việt Nam, số lượng những chiếc Mercedes-AMG A45 thể thao có phần lép vế hơn khá nhiều so với người anh em CLA 45 do có ngoại hình "khiêm tốn", không đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Tuy vậy, mẫu xe này vẫn chiếm được không ít tình cảm của các tín đồ tốc độ do chính yếu điểm của mình. Với thiết kế nhỏ gọn, A 45 có khả năng tăng tốc đáng nể, vận hành linh hoạt và "nhẹ cân" hơn đáng kể so với những mẫu xe nhà Mercedes-AMG khác. Trong bài viết là chiếc Mercedes-AMG A45 tại Sài Gòn thuộc thế hệ W176 và được một người chơi xe có tiếng độ lại với hàng loạt những món đồ chơi đắt giá. Cụ thể, anh đã quyết định "mạnh tay" nâng cấp toàn bộ ngoại thất, nội thất và kể cả công suất máy với tổng chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Đơn vị thực hiện dự án độ công phu này tại TPHCM. Đầu tiên không thể không đề cập đến lớp sơn "tắc kè hoa" cực độc do chính tay ông chủ của xưởng độ pha màu, bộ áo mới gây ấn tượng khi có khả năng chuyển màu đa dạng theo từng góc nhìn khác nhau. NNội thất A45 được trang bị bảng táp-lô AMG thể thao, cần số dập logo đặc trưng của AMG, gói nội thất AMG với ghế ngồi bọc da tối màu, chỉ khâu màu đỏ, vô-lăng 3 chấu thể thao và bàn đạp ốp thép không gỉ. Hệ thống giải trí trên xe gồm màn hình TFT 8 inch, dàn âm thanh vòm Harman Kardon 12 loa, điều hòa tự động đa vùng Thermotronic, đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 12 màu sắc và độ sáng. Nắp ca-pô nguyên bản được dập gân nổi và bổ sung thêm các khe thoát khí cỡ lớn. Hệ thống chiếu sáng trên xe vẫn là đèn Bi-Xenon tích hợp dải LED định vị ban ngày, trước khi được nâng cấp lên đèn full LED ở bản facelift ra mắt sau này. Hai bên hông xe là khu vực nhận được nhiều sự thay đổi nhất, các vòm bánh xe được Việt Mỹ Auto trang bị thêm những miếng ốp để biến đây trở thành một bản độ widebody hầm hố. Điểm đặc biệt nằm ở việc các miếng ốp được vuốt liền vào thân xe thay vì sử dụng ốc vít để bắt vào như phần lớn mẫu xe độ widebody trên thế giới. Điều này mang đến cho phần ngoại thất một diện mạo mới quyến rũ và tinh tế hơn. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ được sơn đen làm điểm nhấn. Để kết hợp hài hoà hơn với phần thân xe mới, chủ nhân cũng đã thay thế bộ mâm AMG 5 chấu kép có tên gọi Work Meister L1. Bộ mâm "hàng hiệu" này có thiết kế 6 chấu đơn khoẻ khoắn và được cấu tạo từ ba mảnh riêng biệt. Trong khi đó, phần viền mâm có màu đen bóng và các nan được sơn màu vàng tạo cái nhìn đồng điệu với lớp sơn độc đáo. Phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao với cùm phanh AMG được sơn đen. Cản sau có thiết kế dữ dằn, mui xe được bổ sung thêm một cánh gió thể thao. Do chưa hài lòng với âm thanh ống xả nguyên bản, vị chủ nhân đã trang bị cho xe bộ ống xả độ hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust (iPE). Đây là một cái tên rất được ưa chuộng bởi những người chơi xe trong nước nhờ giá thành phải chăng và chất lượng khá tốt. Hệ thống ống xả của iPE nguyên bản có hai chụp xả đặt đối xứng ở hai bên đuôi xe, xưởng độ đã tinh chỉnh lại với chụp xả kép đặt ở vị trí trung tâm đầy hiếu chiến và thay bộ khuếch tán mới để phù hợp hơn. Bộ ống xả độ này đi kèm với một chiếc remote gồm 3 chế độ: On, Off và Auto, thích hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau của chủ xe. Dòng xe A45 W176 được ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2013, thiết kế của mẫu hatchback được tập trung vào yếu tố thể thao kết hợp cùng khối động cơ 4 xy-lanh mạnh mẽ. Ở phần đầu xe, bản độ này được trang bị thêm líp gió trước bằng sợi carbon siêu nhẹ, lưới tản nhiệt nan kép được thay thế bằng lưới tản nhiệt Panamericana nan dọc sơn màu đen bóng. Nhằm đem lại cảm giác mới mẻ hơn, rất nhiều chi tiết bên trong cabin đã được bọc da Alcantara cao cấp như: bảng táp-lô, vô-lăng, táp-pi, trần xe và ghế ngồi. Hàng ghế trước của xe được chủ nhân tháo dỡ và thay bằng bộ ghế đua chỉnh cơ của thương hiệu Sparco, kết hợp cùng đai an toàn 4 điểm. Bên cạnh những thay đổi ở ngoại thất và nội thất, "trái tim" của bản độ này cũng được nâng cấp với gói độ của AMS Performance, các chi tiết như: lọc gió, két nước,... đều được thay mới từ hãng độ Mỹ. Khối động cơ nguyên bản sau khi được remap ECU và trang bị những món đồ chơi của Alpha Performance đạt mức công suất lên đến 500 mã lực, tăng 140 mã lực so với thông số từ nhà sản xuất. Tại thời điểm ra mắt, giá xe Mercedes-AMG A45 thế hệ W176 chính hãng khoảng 2 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes A45 S AMG thế hệ mới.

