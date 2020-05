Ngắm siêu xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk tại Việt Nam

Chiếc McLaren F1 sở hữu những thiết kế hiện đại, mang tính khí động học cao được thiết kế bởi huyền thoại Gordon Murray, chính chiếc xe này đã định hình những mẫu siêu xe McLaren về sau này. Siêu xe McLaren 650S là mẫu xe thuộc “chương sau” của thương hiệu xe hơi Anh Quốc. 650S được biết đến như một kẻ kế vị của chiếc MP4-12C. McLaren 650S được công bố vào tháng 2 năm 2014 dưới dạng một mẫu xe mới nhưng được xây dựng dựa trên MP4-12C với 25% bộ phận mới và chính thức được ra mắt trước công chúng tại triển lãm Geneva Motor Show 2014. Tại Việt Nam, toàn bộ những chiếc McLaren thuộc dòng 650S đều thuộc biến thể Spider. So với phiên bản Coupe thì McLaren 650S Spider nặng hơn 40 Kg do được tích hợp hệ thống đóng mở mui, tổng trọng lượng của xe rơi vào khoảng 1.370 Kg. Chủ nhân của xe có thể vừa chạy vừa đóng hoặc mở mui ở vận tốc dưới 30 Km/h và toàn bộ quá trình này chỉ mất vỏn vẹn 17 giây. Không dừng lại ở việc là một chiếc siêu xe đầy hấp dẫn, chiếc McLaren 650S Spider hàng khủng này chính là chiếc 650S đầu tiên tại Việt Nam được nâng cấp với gói độ Liberty Walk đầy hấp dẫn. Đây đồng thời cũng chính là một trong những chiếc xe độ Liberty Walk đầu tiên tại Việt Nam, hưởng ứng phong trào độ thân rộng đang trở thành xu thế trên thế giới. Sự “độc đáo” mà Liberty Walk đem tới cho 650S chính là phương pháp độ thân rộng (Widebody) với những vòm bánh lớn được đính vào thân xe bằng đinh tán, kèm với đó chính là hệ thống phuộc khí nén giúp chiếc xe có thể hạ gầm tới sát đất. Khác với chiếc McLaren 650S Spider Liberty Walk thứ hai tại Việt Nam, chiếc đầu tiên được trang bị bộ mâm đa chấu màu đen nhám quen thuộc đến từ thương hiệu Forgiato. Loại mâm này được sử dụng một cách rộng rãi như một trong những bộ mâm cơ bản kèm theo các gói độ của thương hiệu Liberty Walk như Aventador hay 650S, Huracan,… Liberty Walk được biết đến là một gói độ đem lại sự thay đổi toàn diện cho chiếc xe về mặt ngoại thất. Trong gói độ này, chiếc xe được trang bị những vè ốp thân rộng cùng phần cản trước, cản sau mới, nắp capo mới, các phần líp ốp thân xe cũng như một cánh gió carbon cỡ lớn. Với những trang bị này, chiếc xe trở nên đầy hầm hố, thể thao cũng như khác biệt hẳn so với chiếc 650S phiên bản gốc. Về nguyên bản, chiếc xe đã được trang bị hệ thống định vị IRIS, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói,… Nội thất của chiếc xe mang hai tông màu với màu đen chủ đạo kết hợp cùng các chi tiết màu cam đem lại một cảm giác thể thao, hấp dẫn đối với người cầm lái. Để thêm phần nổi bật cho chiếc xe, chủ nhân đã lựa chọn cho chiếc 650S một “màu áo” ngoại thất mới màu chrome bạc hết hợp với một số mảng màu chrome vàng. Đây chính là một sự lựa chọn khiến chiếc xe trở nên đầy hấp dẫn, đặc biệt, nổi bật và đồng thời là không giống với bất cứ chiếc xe nào khi xuất hiện trên đường phố. Thay cho hệ thống xả gốc, xe đã được nâng cấp với hệ thống xả Fi Exhaust đầy uy lực. Với trang bị này, tiếng động cơ của chiếc xe sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với hệ thống xả nguyên bản. McLaren 650S được trang bị động cơ V8 3.8 Lít tăng áp kép sản sinh công suất 650 mã lực – Đúng như tên gọi của chiếc xe. Với sức mạnh này , chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 333km/h. Video: Mclaren 650s Spider Liberty Walk xuống phố Sài Gòn.

