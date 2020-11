Ngắm siêu xe Ferrari và Mercedes đắt đỏ của đại gia Singapore

Trên toàn thế giới chỉ có 750 xe Mercedes-AMG GT R mui trần được sản xuất và ước tính các đại gia ở đảo quốc sư tử có thể sở hữu hơn 5 chiếc. Có thể thấy, với mức giá xe siêu đắt nhưng cũng không khiến một đại gia ở Singapore bận tâm và quyết định tậu các siêu xe bản giới hạn Mercedes-AMG GT R mui trần này. Trước đó, đại gia này thường xuyên cầm lái siêu ngựa Ferrari 599 GTO chỉ có 599 xe sản xuất trên toàn thế giới. Rất khó để nhận định được 2 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mui trần và Ferrari 599 GTO hàng hiếm, chiếc nào có giá cao hơn, tuy nhiên, hiện tại dòng siêu xe Ferrari 599 GTO đã qua sử dụng đã có giá bán lại tăng gấp 2 đến 3,5 lần so với mức giá trên 350.000 đô la của xe ra mắt vào năm 2010. Trong số 599 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, ước tính có trên 3 chiếc về định cư tại Singapore với giá lăn bánh trên 1 triệu đô la. 1 trong số 599 chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO được sản xuất trên toàn thế giới và hiện đang lăn bánh trên đường phố Singapore có màu sơn đỏ cùng các chi tiết ở ngoại thất phối màu đen và sợi carbon. Ngoài ra, siêu xe này còn sở hữu bộ mâm 5 chấu kép màu tối. Chưa dừng lại đó, biển số của chiếc xe này còn khiến không ít người phải khen chủ nhân rất chịu chơi với con số 599 trùng với tên xe và còn có chữ M được xem như viết tắt của Maranello, một đô thị ở tỉnh Modena, vùng Emilia-Romagna của Ý, cũng là đại bản doanh của hãng Ferrari. Ferrari 599 GTO được xem là phiên bản hiệu suất cao của chiếc 599 GTB, và chỉ có đúng 599 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Xe sở hữu nội thất đơn giản với ghế ngồi được bọc da Alcantara cao cấp, đi cùng một số chi tiết sử dụng chất liệu sợi carbon thiết kế hay các đường chỉ may tinh xảo cùng logo Ferrari tương phản. Dòng chữ GTO, hay huy hiệu Limited 1or599 cũng là dấu hiệu để nhận biết phiên bản hàng hiếm.Siêu xe cực hiếm Ferrari 599 GTO của đại gia Singapore được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 670 mã lực và mô-men xoắn cực địa 620 Nm. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đến 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 335 km/h. Còn về Mercedes-AMG GT R Roadster, đây là phiên bản mui trần của Mercedes-AMG GT R đang có mặt trong garage của Cường Đô la. Giá xe Mercedes-AMG GT R phiên bản mui trần lúc mới ra mắt là 189.750 đô la, tương đương 4,4 tỷ đồng, tuy nhiên, để lăn bánh tại thị trường Singapore, các đại gia nước này cần phải bỏ ra số tiền khoảng 1,15 triệu đô la SGD, tương đương gần 20 tỷ đồng. Kể từ khi chiếc xe thể thao hạng sang Mercedes-AMG GT R ra mắt vào năm 2016, giới mê xe đã mong chờ vào phiên bản Roadster xuất hiện dưới dạng mui xếp mềm. Nhưng phải đến triển lãm ôtô Geneva 2019, hãng xe sang đến từ Đức mới có câu trả lời với siêu xe Mercedes-AMG GT R Roadster chỉ có đúng 750 xe sản xuất trên toàn thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong "gia đình" dòng xe thể thao hạng sang Mercedes-AMG GT Roadster đã sinh ra một phiên bản giới hạn. Tương tự như chiếc Mercedes-AMG GT Roadster độc nhất Việt Nam, biến thể R Hardcore này vẫn sử dụng mui xếp mềm quen thuộc nhưng được nâng tầm lên siêu xe. Phần mui mềm của Mercedes-AMG GT R Roadster có đến 3 lớp bao gồm nhôm, magiê và thép đảm bảo cho trọng lượng nhẹ nhất nhưng cũng đồng thời giảm tiếng ồn lọt vào khoang lái mẫu xe thể thao mui trần hạng sang này. Cụ thể hơn, Mercedes-AMG GT R Roadster có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h đúng 3,5 giây, ngang bằng với Mercedes-AMG GT R Coupe. Nhưng cần phải nhớ do thuộc bản mui trần, trọng lượng của Mercedes-AMG GT R Roadster lên đến 1.710 kg, tăng 80kg so với bản Coupe. Mercedes-AMG đã có những nâng cấp rất ấn tượng ở động cơ. Vận tốc tối đa trên Mercedes-AMG GT R Coupe là 319 km/h, trong khi đó, Mercedes-AMG GT R Roadster chỉ đạt tốc độ tối đa 317 km/h kém 2 km/h Video: Chạm mặt siêu xe Ferrari 599 GTO trên phố.

