Ngắm siêu xe Ferrari California T "hàng hiếm" tại Việt Nam

Số lượng Ferrari California T tại Việt Nam không nhiều, chỉ có 2 chiếc đều mang trên mình màu sắc nguyên bản là màu Blu Corsa – Một trong những màu sắc “gắn liền” với dòng xe này. Khác với chiếc California T được thay đổi màu sơn thành tím nhám, chiếc xe này vẫn được giữ lại màu sắc nguyên bản. Nếu những dòng Ferrari khác như 488 hay F12 Berlinetta đem lại cảm giác thể thao thì chiếc California T này lại có phần sang trọng, thời trang nhưng cũng đồng thời không đánh mất đi yếu tố thể thao của thương hiệu xe hơi Ý. So với California, phiên bản mới này sở hữu những chi tiết như ngoại thất mới, khung gầm được sửa đổi và quan trọng nhất chính là việc động cơ của chiếc xe đã được nâng cấp bộ tăng áp. Đây cũng chính là kí hiệu “T” trong từ “Turbo” mà hãng siêu xe Ferrari đã sử dụng để đặt tên cho chiếc xe thể thao của mình. Một cải tiến khác của Ferrari California T hàng hiếm này rất đáng ghi nhận, chính là việc giảm 15% ô nhiễm khí thải so với người tiền nhiệm được trang bị động cơ hút khí tự nhiên. Mặt khác, với động cơ tăng áp kép, California T mạnh hơn so với người tiền nhiệm khoảng 100 mã lực, đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người cẩm lái. Một cải tiến khác của chiếc xe đáng ghi nhận chính là việc giảm 15% ô nhiễm khí thải so với người tiền nhiệm được trang bị động cơ hút khí tự nhiên. Mặt khác, với động cơ tăng áp kép, California T mạnh hơn so với người tiền nhiệm khoảng 100 mã lực, đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người cẩm lái. Chiếc xe vẫn được trang bị một số chi tiết carbon như lẫy chuyển số hay một số chi tiết ốp trên vô lăng. Bảng đồng hồ hiển thị kĩ thuật được thiết kế với đồng hồ hiển thị vòng tua máy đặt giữa, bên phải là đồng hồ hiển thị tốc độ, bên trái là màn hình điện tử hiển thị thông tin như các chế độ lái,… Đây là chiếc xe mui trần nên chính vì thế mà phần mui có thể đóng/mở chỉ trong vòng khoảng 16 giây. Phần mui cứng này sẽ được thu lại vào trong khoang hành lý của xe. Thêm vào đó, kể cả khi mở mui, khoang hành lý của xe vẫn có thể chứa được khoảng 2 chiếc vali tầm trung. Ferrari California T được trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất lên tới 552 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 755 Nm. Từ đó giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 315 km/h. Thời điểm về Việt Nam năm 2018, giá xe Ferrari California T khoàng hơn 13 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe mui trần Ferrari California T.

