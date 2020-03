Soi lớp áo "bí hiểm" Verdant by MSO trên siêu xe McLaren GT

Về tổng quan, ngoại thất của xe nổi bật với lớp áo 3 màu kiểu satin độc đáo, trong khi khoang cabin là tổng hòa của sự khéo léo trong khâu chế tác các vật liệu thủ công. Chiếc siêu xe McLaren GT cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của loại sợi cashmere trên một mẫu “siêu xế”, theo chia sẻ từ thương hiệu Anh Quốc. Và thật đặc biệt, ý tưởng đằng sau chủ đề ‘Verdant’ (từ ngữ dùng để mô tả sắc xanh ngắt, đầy sức sống của cỏ cây hoa lá) chính nhằm soi chiếu “những cảnh quan xanh tươi, những chân trời tươi mới - nơi mà chiếc GT này được sinh ra để khám phá.” Nhìn từ bên ngoài, bạn ngay lập tức có thể nhận thấy sự tinh tế trong cách chuyển màu từ sáng sang tối từ Verdant by MSO trên McLaren GT, một tổng thể liền mạch và dường như không hề có điểm nối. Cụ thể hơn, phần body này bao gồm 3 sắc thái khác nhau của màu xanh satin theo trình tự: Xanh Lá Horsell, màu Arbor và Xanh Lá Steppe. Để hoàn thiện sản phẩm này, các kỹ sư của MSO đã kỳ công làm việc trong vòng 430 giờ, tuân thủ các điều kiện khắt khe nhất. Các đường kẻ vẽ thủ công tạo điểm nhấn khác còn xuất hiện với màu Xanh Lá Napier (trên body và bộ chia trước, các kẹp phanh MSO Bespoke màu Xanh Lá Napier và Gói sơn đen MSO, tạo hiệu ứng màu đen bóng trên bộ vành, viền cửa sổ và hệ thống ống xả. “Chiếc McLaren Verdant Theme GT của MSO là một sản phẩm hoàn hảo theo cách mà mẫu xe đưa sự sang trọng - hiện đại lên một tầm cao mới bằng việc kết hợp nhiều đổi mới. Dòng Grand Tourer của McLaren chính là một bức tranh tinh xảo và thanh lịch của nghệ thuật và tôi cũng hy vọng tia sáng này sẽ truyền cảm hứng tới mọi chủ sở hữu của McLaren trong công cuộc cá nhân hóa một mẫu xe GT, mui trần, thể thao, xe đua hay thậm chí chính là chiếc McLaren Elva mới này của chúng tôi,” trích lời chia sẻ của Giám đốc Điều hành MSO – ông Ansar Ali. Bên trong khoang cabin, bạn sẽ bất ngờ với nội thất da kết hợp giữa màu Xanh Lá tối, Đen nhám và Xanh lá Laurel, với các đường ống siêu nhỏ màu Xanh Lá Laurel chạy ngang dọc trên bề mặt sợi cashmere màu xám than, xuất hiện trên khu vực điều khiển trung tâm, tấm ốp cửa, tấm che nắng, tựa đầu cũng như ghế ngồi và bề mặt taplo. Video: Verdant by MSO trên siêu xe McLaren GT.

Về tổng quan, ngoại thất của xe nổi bật với lớp áo 3 màu kiểu satin độc đáo, trong khi khoang cabin là tổng hòa của sự khéo léo trong khâu chế tác các vật liệu thủ công. Chiếc siêu xe McLaren GT cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của loại sợi cashmere trên một mẫu “siêu xế”, theo chia sẻ từ thương hiệu Anh Quốc. Và thật đặc biệt, ý tưởng đằng sau chủ đề ‘Verdant’ (từ ngữ dùng để mô tả sắc xanh ngắt, đầy sức sống của cỏ cây hoa lá) chính nhằm soi chiếu “những cảnh quan xanh tươi, những chân trời tươi mới - nơi mà chiếc GT này được sinh ra để khám phá.” Nhìn từ bên ngoài, bạn ngay lập tức có thể nhận thấy sự tinh tế trong cách chuyển màu từ sáng sang tối từ Verdant by MSO trên McLaren GT, một tổng thể liền mạch và dường như không hề có điểm nối. Cụ thể hơn, phần body này bao gồm 3 sắc thái khác nhau của màu xanh satin theo trình tự: Xanh Lá Horsell, màu Arbor và Xanh Lá Steppe. Để hoàn thiện sản phẩm này, các kỹ sư của MSO đã kỳ công làm việc trong vòng 430 giờ, tuân thủ các điều kiện khắt khe nhất. Các đường kẻ vẽ thủ công tạo điểm nhấn khác còn xuất hiện với màu Xanh Lá Napier (trên body và bộ chia trước, các kẹp phanh MSO Bespoke màu Xanh Lá Napier và Gói sơn đen MSO, tạo hiệu ứng màu đen bóng trên bộ vành, viền cửa sổ và hệ thống ống xả. “Chiếc McLaren Verdant Theme GT của MSO là một sản phẩm hoàn hảo theo cách mà mẫu xe đưa sự sang trọng - hiện đại lên một tầm cao mới bằng việc kết hợp nhiều đổi mới. Dòng Grand Tourer của McLaren chính là một bức tranh tinh xảo và thanh lịch của nghệ thuật và tôi cũng hy vọng tia sáng này sẽ truyền cảm hứng tới mọi chủ sở hữu của McLaren trong công cuộc cá nhân hóa một mẫu xe GT, mui trần, thể thao, xe đua hay thậm chí chính là chiếc McLaren Elva mới này của chúng tôi,” trích lời chia sẻ của Giám đốc Điều hành MSO – ông Ansar Ali. Bên trong khoang cabin, bạn sẽ bất ngờ với nội thất da kết hợp giữa màu Xanh Lá tối, Đen nhám và Xanh lá Laurel, với các đường ống siêu nhỏ màu Xanh Lá Laurel chạy ngang dọc trên bề mặt sợi cashmere màu xám than, xuất hiện trên khu vực điều khiển trung tâm, tấm ốp cửa, tấm che nắng, tựa đầu cũng như ghế ngồi và bề mặt taplo. Video: Verdant by MSO trên siêu xe McLaren GT.