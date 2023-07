Lamborghini Diablo được Eccentrica "thay máu" restomod hết 31 tỷ đồng

Công ty khởi nghiệp Eccentrica Cars tại Italia đã hòa chung vào bầu không khí hân hoan mừng vui kỷ niệm 60 năm thành lập Lamborghini khi giới thiệu một dự án cực kỳ táo bạo: phục chế restomod mẫu siêu xe Lamborghini Diablo hàng hiếm. Eccentrica đã thực hiện thành công 1 chiếc và dự định chỉ làm thêm 18 chiếc nữa. Được sản xuất từ 1990 đến 2001, chiếc Diablo là sản phẩm ra đời trong thời kỳ Lamborghini vẫn đang được sở hữu bởi Chrysler. Vì thế, triết lý tạo nên mẫu siêu xe này khác biệt rất nhiều so với những sản phẩm về sau, khi mà hãng siêu xe Ý về dưới trướng tập đoàn Volkswagen. Diablo không chỉ có hiệu năng rất mạnh mẽ nhờ động cơ V12 mà còn nổi bật về tính lịch sử, do đó Eccentrica đã quyết định chọn mẫu xe này cho dự án phục chế restomod. Lamborghini Diablo phục chế Restomod là phong cách độ xe độc đáo, giữ cho kiểu dáng xe giống với nguyên bản nhiều nhất có thể, nhưng cố gắng cập nhật thật nhiều thành phần từ ngoài vào trong sao cho trở nên hiện đại và tân thời hơn. Một chiếc xe restomod thành công sẽ sở hữu các chi tiết cơ khí mới mẻ cũng như các công nghệ kết nối tiên tiến theo đúng chuẩn ngày nay, nhưng vẫn sẽ mang vẻ ngoài cổ điển và duy trì tinh thần tối giản của những năm 1990 như ban đầu. Với tiêu chí đó, Eccentrica tiến hành chỉnh sửa lại ngoại hình chiếc Diablo với cảm hứng lấy từ bản Diablo GTR dành cho đường đua. Thân xe được "gọt giũa" lại để ít cản gió hơn trước, thay thế một số chi tiết bằng chất liệu nhẹ hơn nhưng giữ được độ cứng vững (như sợi carbon hoặc titanium in 3D), hoặc thậm chí là thay hẳn cấu trúc của thành phần để nó có thêm chức năng mới. Hệ thống đèn trước và sau đều được cập nhật lên loại LED. Cụm đèn ở đầu xe không còn ở dạng "pop-up" lật lên như nguyên bản mà giờ đây nằm cố định và có tấm chắn che phía trước, sẽ dịch chuyển tùy theo trạng thái bật/tắt của đèn. Phần mắt lưới ở cản trước của chiếc Diablo GTR gốc chỉ có tác dụng trang trí, nhưng giờ đây được sửa lại để thực sự cải thiện luồng gió hướng vào xe. Chiếc Diablo được Eccentrica phục chế sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch đi kèm bộ lốp Pirelli P Zero Trofeo R dùng tốt cho cả đường đua và đường công cộng. Chiều dài tổng thể của xe không thay đổi, kính chắn gió giữ nguyên như bản gốc nhưng phần đầu nhô ra đã được điều chỉnh khéo léo để trở nên gọn gàng hơn chút. Bên hông xe còn nổi bật hơn với phần vây khí động học được bổ sung thêm. Phía sau đuôi xe khác biệt ở cản sau bằng sợi carbon, các khe gió tạo hình hầm hố và đèn pha LED hiện đại cùng với logo Eccentrica được in 3D. Trong cabin chiếc Eccentric Diablo là các chi tiết được lấy cảm hứng từ lịch sử bộ môn đua xe thể thao, kết hợp nét sang trọng cổ điển với các chất liệu hiện đại. Các bộ phận bằng nhựa nguyên bản được thay thế bằng da và Alcantara. Khu vực táp-lô làm từ sợi carbon giống như Diablo GTR. Vô-lăng và màn hình kỹ thuật số hiện đại nhưng mang thiết kế đậm chất retro gợi nhớ về quá khứ. Dàn âm thanh đổi sang loại mới của nhãn hiệu Marantz. Khối động cơ V12 5.7L được cải tiến nhẹ để sản sinh công suất 542 mã lực (400 kW) và mô-men xoắn 602 Nm sau khi thay mới các van và trục cam. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 335 km/h. Hệ thống ống xả làm bằng hợp kim nhôm của Capristo đem tới âm thanh cuốn hút và mạnh mẽ hơn nguyên bản. Kẹp phanh Brembo 6 piston và đĩa phanh có rãnh giúp xe giảm tốc từ 100-0 km/h chỉ trong 34 mét - ngắn hơn Diablo nguyên bản tới 20%. Eccentrica cho biết quá trình phục chế restomod này cần khoảng 16-18 tháng cho mỗi xe và từng chiếc sẽ có những khác biệt nhất định, tạo nên trải nghiệm độc nhất cho chủ sở hữu. Giá xe Lamborghini Diablo phục chế rơi vào khoảng 1,2 triệu euro (31 tỷ đồng), chưa bao gồm tiền mua xe nguyên bản. Video: Lamborghini Diablo được Eccentrica "thay máu" restomod.

