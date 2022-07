Ngắm Pagani Huayra Codalunga hơn 170 tỷ đồng “bằng xương bằng thịt”

Tròn 10 năm ra mắt mẫu xe Pagani Huayra còn được mệnh danh là thần gió, hãng xe Ý đã cho ra mắt 1 biến thể vô cùng đặc biệt mang tên gọi Pagani Huayra Codalunga đặc biệt với việc chỉ 5 xe được sản xuất trên toàn thế giới. Mức giá xe Pagani Huayra Codalunga được công bố là 7,35 triệu đô la (tương đương hơn 170 tỷ đồng). Xe sẽ ra đời dưới dạng câu chuyện của chủ nhân từ màu sơn, nội thất và tất nhiên là các ký hiệu riêng. Dù không phải là chiếc xe Pagani đắt nhất được sản xuất nhưng đây hiện là thần gió có mức giá bán cao nhất từ trước đến nay. Tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2022, siêu xe Pagani Huayra Codalunga đã được trưng bày công khai và đây là lần đầu giới truyền thông quốc tế được ngắm siêu phẩm bom tấn Pagani Huayra Codalunga "bằng xương bằng thịt" ngoài đời thực. Codalunga trong tiếng Ý có nghĩa là đuôi dài và đó cũng chính là đột phá thiết kế của xe Pagani Huayra Codalunga với phần đuôi kiểu Longtail" rất cá tính. Pagani Huayra Codalunga được ra đời dựa trên yêu cầu của 1 khách hàng VIP và mất 2 năm để phát triển trước khi xuất hiện tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2022 vừa qua. Không chỉ dạng xe trưng bày, chiếc siêu xe triệu đô Pagani Huayra Codalunga này cũng được mang ra chạy và đã thu hút không ít sự quan tâm của giới mê xe.





Dù cùng kích thước với Pagani Huayra của Minh "Nhựa" nhưng phần đầu xe Codalunga được sửa đổi nhẹ ở diện mạo nhận diện thương hiệu và đột phá nhất phải là đuôi xe với toàn bộ phần đuôi là kiểu nắp sau phủ trên diện tích 3,7 m2.



Khối động cơ V12, dung tích 6.0, tăng áp kép do AMG sản xuất giờ đây đã có công suất tối đa 828 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm khi lắp trên Pagani Huayra Codalunga. Hệ thống ống xả mới bằng titan phủ ceramic chỉ nặng 4,4 kg. Trọng lượng xe Pagani Huayra Codalunga chỉ 1,2 tấn.

Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Huayra Codalunga triệu đô.





