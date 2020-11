Ngắm MINI Cooper SE chạy điện phiên bản siêu anh hùng “Tia chớp“

2020 đánh dấu 80 năm ra đời của nhân vật The Flash, hay còn gọi là Tia Chớp, siêu anh hùng thuộc hãng truyện tranh DC Comics. Để kỷ niệm cột mốc này, MINI đã kết hợp cùng họa sĩ Carmine Di Giandomenico tạo nên phiên bản đặc biệt cho mẫu xe điện MINI Cooper SE 2021 mới. Là người đã vẽ hơn 30 tập truyện The Flash, Giandomenico không quá khó khăn khi thực hiện việc trang trí cho chiếc MINI Cooper SE chạy điện. MINI cho biết họa sĩ người Italy đã kết hợp nhiều kỹ thuật vẽ để rút ngắn thời gian tác nghiệp. Giandomenico chỉ cần 10 giờ để hoàn tất tác phẩm của mình với tâm điểm là Jay Garrick và Barry Allen, 2 nhân vật chính trong bộ truyện The Flash có năng lực siêu tốc độ. Ngoài ra, chiếc Cooper SE còn được trang trí với nhiều họa tiết tia sét cùng biểu tượng Tia Chớp ở nắp ca-pô. Biến thể đặc biệt của MINI Cooper SE chỉ được thay đổi về màu sắc và các hình vẽ bên ngoài, những trang bị khác và thông số được giữ nguyên. Mẫu xe điện vẫn có mặt ca-lăng sơn bóng, la-zăng chữ X, gương chiếu hậu sơn màu vàng, đèn trước dạng tròn và đèn hậu LED họa tiết cờ Anh quốc. Cung cấp sức mạnh cho MINI Cooper SE là động cơ điện có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 7,2 giây, chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng của siêu anh hùng The Flash. Tại Anh, giá xe MINI Cooper SE 2021 khởi điểm từ 27.900 bảng, tương đương 36.085 USD. Phiên bản đặc biệt The Flash của MINI Cooper SE được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế trực tuyến Lucca ChanGes 2020. Video: MINI Cooper SE chạy điện phiên bản siêu anh hùng.

2020 đánh dấu 80 năm ra đời của nhân vật The Flash, hay còn gọi là Tia Chớp, siêu anh hùng thuộc hãng truyện tranh DC Comics. Để kỷ niệm cột mốc này, MINI đã kết hợp cùng họa sĩ Carmine Di Giandomenico tạo nên phiên bản đặc biệt cho mẫu xe điện MINI Cooper SE 2021 mới. Là người đã vẽ hơn 30 tập truyện The Flash, Giandomenico không quá khó khăn khi thực hiện việc trang trí cho chiếc MINI Cooper SE chạy điện. MINI cho biết họa sĩ người Italy đã kết hợp nhiều kỹ thuật vẽ để rút ngắn thời gian tác nghiệp. Giandomenico chỉ cần 10 giờ để hoàn tất tác phẩm của mình với tâm điểm là Jay Garrick và Barry Allen, 2 nhân vật chính trong bộ truyện The Flash có năng lực siêu tốc độ. Ngoài ra, chiếc Cooper SE còn được trang trí với nhiều họa tiết tia sét cùng biểu tượng Tia Chớp ở nắp ca-pô. Biến thể đặc biệt của MINI Cooper SE chỉ được thay đổi về màu sắc và các hình vẽ bên ngoài, những trang bị khác và thông số được giữ nguyên. Mẫu xe điện vẫn có mặt ca-lăng sơn bóng, la-zăng chữ X, gương chiếu hậu sơn màu vàng, đèn trước dạng tròn và đèn hậu LED họa tiết cờ Anh quốc. Cung cấp sức mạnh cho MINI Cooper SE là động cơ điện có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 7,2 giây, chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng của siêu anh hùng The Flash. Tại Anh, giá xe MINI Cooper SE 2021 khởi điểm từ 27.900 bảng, tương đương 36.085 USD. Phiên bản đặc biệt The Flash của MINI Cooper SE được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế trực tuyến Lucca ChanGes 2020. Video: MINI Cooper SE chạy điện phiên bản siêu anh hùng.