Ngắm Lambretta X200 GP có khiến dân chơi Honda SH160i "phát thèm"?

Lambretta X200 GP 2024 mới vừa ra mắt thị trường Thái Lan là một mẫu xe ga phiên bản giới hạn với những đường nét cổ điển đặc trưng của dòng xe năm 1969 kết hợp hài hòa với những trang bị hiện đại. Điểm nhấn của Lambretta X200 GP bản đặc biệt này là cách phối màu mới kèm bộ tem "Ink Splat" được in trên cả quay trước và hông xe. Ngoài ra, ốp hông bằng thép không gỉ cũng cho phép người sử dụng có thể tháo dời nếu muốn. Vẫn như các dòng xe khác, X200 GP được Lambretta chăm chút khi khắc logo hãng trên tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất từ tay nắm, nắp bình xăng,... và lối phối màu đen trắng, xám trắng làm tăng thêm sự ấn tượng cho sản phẩm. Cụm đồng hồ của Lambretta X200 GP mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại khi sử dụng kỹ thuật số và xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh hiện đại đem tới các trải nghiệm dùng tốt hơn và bảo vệ xe an toàn hơn. Về cơ bản, ADN thiết kế của xe không khác biệt với Lambretta X200 tiêu chuẩn với đèn pha lục giác. Cùng với đèn chiếu hậu và đèn xi nhan thì toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Thiết kế hệ thống treo của XP200 GP cũng truyền tải sự độc đáo với bộ giảm xóc trước Double Arm-Link ở 2 bên, mang đến khả năng kiểm soát sự cân bằng của xe một cách hoàn hảo. Cả giảm xóc phía trước và phía sau của xe đều có thể điều chỉnh lên tới 7 cấp độ đáp ứng yêu cầu khác nhau với độ êm ái khi vận hành. Xe cũng được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm ABS kênh đôi an toàn. Sức mạnh của XP200 GP đến từ động cơ LSP (Lambretta Super Performance) dung tích 184,7 cc, làm mát bằng nước. Khối động cơ này theo tôi tham khảo cho ra công suất 18,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 16,5 Nm. Mức giá xe Lambretta X200 GP 2024 bản đặc biệt này tại thị trường Thái Lan được công bố là 136.900 baht (tương đương khoảng 102 triệu đồng), đắt hơn nhiều so với mẫu xe Honda SH160i đang bán chính hãng ở Việt Nam. Thương hiệu xe máy Ý - Lambretta có lịch sử hơn 77 năm và mẫu xe ga X200 GP mới tại thị trường Thái Lan hiện đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng, đây cũng là điểm khác biệt so với thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu xe tay ga Lambretta X200 GP 2024.

Lambretta X200 GP 2024 mới vừa ra mắt thị trường Thái Lan là một mẫu xe ga phiên bản giới hạn với những đường nét cổ điển đặc trưng của dòng xe năm 1969 kết hợp hài hòa với những trang bị hiện đại. Điểm nhấn của Lambretta X200 GP bản đặc biệt này là cách phối màu mới kèm bộ tem "Ink Splat" được in trên cả quay trước và hông xe. Ngoài ra, ốp hông bằng thép không gỉ cũng cho phép người sử dụng có thể tháo dời nếu muốn. Vẫn như các dòng xe khác, X200 GP được Lambretta chăm chút khi khắc logo hãng trên tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất từ tay nắm, nắp bình xăng,... và lối phối màu đen trắng, xám trắng làm tăng thêm sự ấn tượng cho sản phẩm. Cụm đồng hồ của Lambretta X200 GP mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại khi sử dụng kỹ thuật số và xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh hiện đại đem tới các trải nghiệm dùng tốt hơn và bảo vệ xe an toàn hơn. Về cơ bản, ADN thiết kế của xe không khác biệt với Lambretta X200 tiêu chuẩn với đèn pha lục giác. Cùng với đèn chiếu hậu và đèn xi nhan thì toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Thiết kế hệ thống treo của XP200 GP cũng truyền tải sự độc đáo với bộ giảm xóc trước Double Arm-Link ở 2 bên, mang đến khả năng kiểm soát sự cân bằng của xe một cách hoàn hảo. Cả giảm xóc phía trước và phía sau của xe đều có thể điều chỉnh lên tới 7 cấp độ đáp ứng yêu cầu khác nhau với độ êm ái khi vận hành. Xe cũng được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm ABS kênh đôi an toàn. Sức mạnh của XP200 GP đến từ động cơ LSP (Lambretta Super Performance) dung tích 184,7 cc, làm mát bằng nước. Khối động cơ này theo tôi tham khảo cho ra công suất 18,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 16,5 Nm. Mức giá xe Lambretta X200 GP 2024 bản đặc biệt này tại thị trường Thái Lan được công bố là 136.900 baht (tương đương khoảng 102 triệu đồng), đắt hơn nhiều so với mẫu xe Honda SH160i đang bán chính hãng ở Việt Nam. Thương hiệu xe máy Ý - Lambretta có lịch sử hơn 77 năm và mẫu xe ga X200 GP mới tại thị trường Thái Lan hiện đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng, đây cũng là điểm khác biệt so với thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu xe tay ga Lambretta X200 GP 2024.