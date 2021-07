Ngắm Kia Sportage 2022 “bằng xương, bằng thịt” từ 494 triệu đồng

Ngày 20/7/2021 vừa qua, hãng Kia đã chính thức bày bán Sportage thế hệ mới tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Hiện những chiếc SUV cỡ C này đã được trưng bày tại các đại lý ở xứ sở kim chi, nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Kia Sportage 2022 mới. Tại thị trường Hàn Quốc, xe được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm Trendy, Prestige, Noblesse, Signature và Gravity. Giá xe Kia Sportage 2022 tại xứ sở kim chi dao động từ 24,42 - 40,51 triệu Won (khoảng 494 - 820 triệu đồng). Bước sang thế hệ mới, Kia Sportage có cả phiên bản trục sở ngắn và dài tương tự Hyundai Tucson thế hệ mới. Trong đó, xe dành cho thị trường Hàn Quốc thuộc phiên bản trục cơ sở dài. Cụ thể, xe có chiều dài 4.660 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.669 mm hoặc 2.755 mm. Dù sở hữu trục cơ sở ngắn hay dài, Kia Sportage 2022 vẫn sở hữu thiết kế thống nhất ở nhiều thị trường như Hàn Quốc và châu Âu. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới nhất của thương hiệu Kia, mẫu SUV cỡ C này sở hữu lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn, sơn màu đen với mắt lưới hình tổ ong. Thêm vào đó là dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang độc đáo, bao quanh cụm đèn pha. Bước vào bên trong Kia Sportage 2022, người lái sẽ thấy nội thất hiện đại và công nghệ cao. Điểm nhấn của mẫu SUV cỡ C này nằm ở màn hình cong trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, đều có kích thước 12,3 inch. Nằm bên dưới màn hình cong này là cửa gió điều hòa trung tâm. Trong khi đó, 2 cửa gió còn lại bao quanh màn hình cong với thiết kế bất đối xứng lạ mắt. Ngoài ra, xe còn có màn hình nhỏ nằm bên dưới cửa gió trung tâm để chỉnh những tính năng như bản đồ, hệ thống định vị, radio và hệ thống đa phương tiện. Ở 2 bản cấp thấp là Trendy và Prestige, Kia Sportage 2022 sẽ dùng cần số thông thường. Từ bản Noblesse trở lên, xe sẽ được trang bị núm xoay chuyển số mới trên cụm điều khiển trung tâm. Những trang bị nổi bật của Kia Sportage mới ở thị trường Hàn Quốc bao gồm camera hành trình tích hợp sẵn trên xe, sạc điện thoại thông minh không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Krell cao cấp, ghế bọc da/da lộn khâu trần, bộ bàn đạp bằng kim loại, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa. Đằng sau hàng ghế thứ hai của xe là khoang hành lý rộng rãi hàng đầu phân khúc với thể tích 637 lít Bên dưới là hốc gió trung tâm khá rộng và đèn sương mù trước 2 tầng. Bao quanh hốc đèn sương mù trước là viền màu bạc làm điểm nhấn. Bên sườn Kia Sportage 2022 xuất hiện đường dập gân nổi bật, kéo dài từ hốc bánh trước đến cửa sau, đường chân kính mạ crôm kéo dài lên cột D và nóc xe màu đen. Tùy vào phiên bản, xe sẽ được trang bị 7 loại vành la-zăng có đường kính từ 17 - 19 inch. Đằng sau, Kia Sportage thế hệ mới được bổ sung cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa. Bên dưới nẹp này là logo mới của hãng Kia và bộ khuếch tán gió màu bạc, kéo dài sang hai bên, bao quanh đèn phản quang nằm ngang. Ngoài ra, Kia Sportage 2022 tại thị trường Hàn Quốc còn có bản Gravity cao cấp nhất với thiết kế thể thao hơn. Được gọi bằng cái tên X Line ở thị trường châu Âu, bản Gravity này đi kèm cản va trước/sau hầm hố hơn, thanh ba-bô-lê bên sườn và baga nóc nổi bật hơn. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Sportage 2022 có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 12,5 km/lít (khoảng 8 lít/100 km). Đặc biệt, Kia Sportage 2022 còn có thêm chế độ lái hỗ trợ off-road mới mang tên Terrain Mode, có tác dụng điều chỉnh các cài đặt của xe cho phù hợp với điều kiện vận hành như đường tuyết, bùn và cát. Thêm vào đó là 4 chế độ lái, bao gồm Comfort, Eco, Sport và Smart, để phù hợp với việc vận hành trên đường phố. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 44,2 kWh, cụm pin lithium-ion polymer 1,49 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tối đa 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm, giống hệt Hyundai Tucson Hybrid 2021. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Kia Sportage Hybrid 2022 là 16,7 km/lít (khoảng 5,9 lít/100 km). Video: Giới thiệu Kia Sportage 2022 thế hệ mới.

