Ngắm Hyundai Palisade mới đạt chứng nhận 5 sao về an toàn

Hyundai Palisade 2020 mới là mẫu SUV 7 chỗ cao cấp nhất trong gia đình Hyundai Motor. Thuộc nhóm xe cao cấp, Palisade không chỉ được nhà sản xuất chú trọng về việc cải thiện thiết kế, độ tiện nghi mà còn cả ở vấn đề an toàn cho người sử dụng. Trong lần xếp hạng của Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ NHTSA này, bên cạnh mẫu xe SUV Hyundai Palisade còn có một số cái tên khác như Toyota Highlander, Volvo XC90, Ford Explorer hay Cadillac XT6... Trước khi nhận được chứng nhận an toàn của NHTSA, Hyundai Palisade và người anh em Telluride cũng đã xuất sắc đón nhận chứng chỉ đạt chuẩn Top Safety Pick của tổ chức IIHS. Tuy nhiên, ở lần đánh giá đó, SUV cao cấp Hyundai Palisade đã thiếu may mắn khi không nhận được chứng chỉ Top Safety Pick+ do việc thiếu đi trang bị hệ thống đèn pha thông minh. Hyundai Palisade là mẫu SUV có doanh số tốt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới Khoang nội thất của Hyundai Palisade có thiết kế gọn gàng và đẹp mắt Với việc trong một khoảng thời gian ngắn nhận được 2 chứng nhận về an toàn uy tín hàng đầu thế giới, Hyundai Palisade đang chứng tỏ vị thế đích thực của mình trong phân khúc SUV Cao cấp 7 chỗ, đồng thời cũng góp phần nâng cao uy tín của hãng xe Hàn Quốc Hyundai trong lòng người tiêu dùng. Video: Chi tiết SUV 7 chỗ cao cấp Hyundai Palisade 2020 mới.

