Ngắm Ford Everest Sport 2022 sắp Việt Nam “bằng xương, bằng thịt”

Vào hôm 21/3/2022 vừa qua, hãng Ford đã tổ chức sự kiện ra mắt mẫu xe Everest thế hệ mới tại thị trường Thái Lan. Hiện mẫu SUV cỡ trung này vẫn đang được trưng bày trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 (BIMS 2022). Tại thị trường Thái Lan, Ford Everest 2022 mới chỉ có 2 bản trang bị là Sport và Titanium+. Nếu như Titanium+ hướng đến sự sang trọng thì mẫu xe SUV Ford Everest Sport 2022 lại đậm chất thể thao hơn. Cụ thể, Ford Everest 2022 bản Sport được trang bị lưới tản nhiệt mới với mắt lưới hình tổ ong. Vắt ngang lưới tản nhiệt là nẹp được sơn màu đen thay vì mạ crôm như bản Titanium+. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED hình chữ "C" với tính năng bật/tắt tự động và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn pha Matrix LED với tính năng chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái, chống lóa và tự động bật/tắt chỉ dành cho bản Titanium+. Một đặc điểm nhận dạng nữa của bản Sport chính là tem chữ nổi "Everest" màu đen trên nắp ca-pô. Tiếp đến là nẹp màu đen bóng bên dưới hốc gió trung tâm thay vì màu bạc như bản Titanium+. Bên sườn, Ford Everest Sport 2022 được trang bị khe gió sau chắn bùn trước, vành la-zăng, tay nắm cửa và đường chân kính đều được sơn màu đen. Thêm vào đó là logo "Sport" màu đen trên cửa trước như dấu hiệu nhận biết. Đằng sau Ford Everest Sport 2022 xuất hiện đèn hậu LED và cảm biến đá cốp tiện dụng. Nằm thấp bên dưới cửa cốp là logo "Sport" màu đen giống ở bên sườn xe. Bước vào bên trong Ford Everest Sport 2022, người dùng sẽ thấy một số điểm khác biệt so với bản Titanium+ như nội thất màu đen và ghế bọc da tổng hợp. Riêng hàng ghế trước sẽ được dập dòng chữ "Sport" trên lưng ghế. Ngay cả cần số của bản Sport cũng có thiết kế khác bản Titanium+ và trông "kém sang" hơn. Ở bản Sport, Ford Everest 2022 sẽ có những trang bị nội thất như ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, phanh tay điện tử, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, 4 cổng USB và hệ thống âm thanh 8 loa. Thêm vào đó là hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và tính năng ra lệnh bằng giọng nói... Những trang bị hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch, hàng ghế thứ 3 gập chỉnh điện, 1 ổ điện 230V, hệ thống đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama sẽ chỉ dành cho bản Titanium+. Ngay cả trang bị an toàn của Ford Everest Sport 2022 cũng ít hơn bản Titanium+. Cụ thể, bản Sport chỉ có 7 túi khí, hệ thống cảnh báo khoảng cách trước/sau khi đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. "Trái tim" của Ford Everest Sport 2022 tại Thái Lan vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, bản Titanium+ dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Ford Everest 2022 bản Sport khởi điểm từ 1,464 triệu Baht (khoảng 997 triệu đồng).

Khi mua bản Sport, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 7 màu sơn ngoại thất là bạc, xám, đen, trắng, nâu, cam và xanh dương. Dự kiến, sau Thái Lan, Ford Everest Sport 2022 cũng sẽ sớm ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện giá xe Ford Everest Sport bản cũ đang được bán tại Việt Nam với giá 1,124 tỷ đồng.

Video: Ford Everest Sport 2022 chính thức ra mắt tại Thái Lan.





