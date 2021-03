Ford Everest Sport hơn 1,1 tỷ, "đấu" Toyota Fortuner tại Việt Nam

Sở hữu ngoại thất mang phong cách thể thao – Ford Everest Sport 2021 mới là sản phẩm mới mở rộng cho dòng xe SUV 7 chỗ cỡ trung của hãng xe Mỹ. Giá xe Ford Everest Sport 2021 chính hãng tại thị trường Việt Nam có mức bán ra niêm yết 1,112 tỷ đồng, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan tương tự các phiên bản còn lại.Ford Everest Sport 2.0AT 4x2 đang là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất của dòng SUV Ford hiện tại. Giá bán của Everest Sport thấp hơn đáng kể so với hai phiên bản Everest Titanium 2.0AT 4x2 (1,181 tỷ đồng) và Everest Titanium 2.0AT 4WD (1,399 tỷ đồng). Trong khi đó, các phiên bản Everest Trend và Everest Ambiente đã ngừng phân phối. Ngoại thất Everest Sport 2.0AT 4x2 mang phong cách thể thao, nam tính. Hãng Ford đã thực hiện những thay đổi nhỏ khiến mẫu xe này lại càng hấp dẫn hơn nhiều chi tiết mang màu đen ở ngoại thất như: cụm lưới tản nhiệt phía trước, đèn sương mù, tay nắm cửa, cản trước, ốp cản trước... Chi tiết logo ‘’Sport’’ ở cửa sau cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho Everest Sport thế hệ mới tại Việt Nam. Xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 20 inch sơn màu đen “ton sur ton” với ngoại thất. Logo chữ “E V E R E S T’’ thời thượng khác biệt với thế hệ trước đây khi được sơn màu đen trên nắp ca-pô. Khách hàng không cần phải gắn thêm logo “D I S C O V E R Y” khá “lạc lõng”. “Trái tim” của Ford Everest Sport sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L, tăng áp đơn (single-turbo), TDCi, cho công suất tối đa 180 mã lực từ 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm từ dải vòng tua từ 1.750 – 2.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. So với phiên bản máy dầu 2.0l Biturbo, bản máy dầu 2.0L tăng áp đơn “lành” tính hơn. Nội thất của Everest Sport 2.0AT 4x2 được trang bị ghế Da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch, tích hợp hệ thống giải trí SYNC thế hệ 3 và 8 loa giải trí. Phiên bản Everest Sport này không được trang bị đầu CD như phiên bản Titanium. Đồng hồ hỗ trợ lái analog tích hợp màn hình thông tin 4.2 inch, điều hoà tự động 2 vùng, cốp sau đóng mở điện, an toàn với 7 túi khí. Ford Everest Sport 2.0AT 4x2 sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Nhật Bản Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2 đang có giá bán 1,195 tỷ đồng. Phiên bản Everest Sport 2.0AT 4x2 sẽ mở ra lựa chọn mua SUV 7 chỗ, 1 cầu máy dầu số tự động, đề cao tiêu chí ngoại thất thể thao. Nhờ ngoại thất hấp dẫn, Everest Sport hoàn toàn phù hợp với sở thích của nhiều khách hàng Việt, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ cần một sản phẩm mang thiết kế mạnh mẽ đầy cá tính Video: Giới thiệu Ford Everest Sport 2021 thế hệ mới.

