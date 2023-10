Ngắm Ferrari SP-8 độc nhất thế giới phát triển từ F8 Spider triệu đô

Ferrari SP-8 độc nhất thế giới dựa trên mẫu F8 Spider, nhưng sẽ không thể nào có thể nhầm lẫn được hai mẫu xe này. Ferrari SP-8 là một phiên bản đặc biệt giống với KC23 special edition vừa giới thiệu gần đây, mẫu siêu xe này được thực hiện dựa trên yêu cầu riêng của khách hàng, cụ thể là vị doanh nhân đến từ Đài Loan. Tên của siêu xe này có số “8”, bởi với văn hoá Trung Hoa, đây là con số may mắn nhưng đó không phải là yêu cầu lớn nhất của vị khách hàng này. Mặt khác, con số “8” nhằm tôn vinh khối động cơ tăng áp kép V8 3,9 lít, một trong những cỗ máy được đánh giá cao nhất trong lịch sử và chiến thắng giải thưởng Động cơ danh giá của năm (IEOTY) trong 4 năm liền. Điểm độc đáo nhất của siêu xe Ferrari SP-8 là nó không có mui, hoàn hảo đối với mẫu roadster hai chỗ. Nhấn mạnh đặc tính thể thao cũng như trải nghiệm lái xe và sự phấn khích mà nó mang lại. Giải pháp này phải tiến hành nhiều phân tích mô phỏng tính khí động học thông qua sự kết hợp của mô phỏng CFD, thử nghiệm đường hầm gió và thử nghiệm đường đua để đảm bảo tiêu chuẩn về sự thoải mái, âm thanh và luồng gió nhằm so sánh với chiếc xe đã truyền cảm hứng cho SP-8. Mặc dù chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ tồn tại ngoài việc trưng bày tĩnh, Ferrari cho biết rằng chiếc xe cũng đã được kiểm tra trên đường đua để đảm bảo tiếng ồn gió không quá lớn, ngay cả khi lái xe mạnh. Tuy nhiên, trọng tâm của chiếc xe này là vẻ ngoài, vì vậy hãy nói về điều đó. Chiếc xe được chấp bút bởi Flavio Manzoni, trưởng trung tâm thiết kế Ferrari Styling Centre. Chủ đề kiểu dáng của xe xoay quanh cách mà khối lượng kết hợp với nhau. Mặt trước bằng sợi carbon kết hợp phần đuôi được sơn tại hiệu ứng hai tông màu tương phản về màu sắc và chất liệu. Việc loại bỏ phần mui cứng cho phép các nhà thiết kế hoàn thiện hơn phần đuôi, tạo cho nên hình dáng căng tròn hơn. Phần nắp cốp hành lý được chia làm hai phần, tách nhau bởi thanh ngang màu đen. Bên trên được bố trí các khe hút gió cùng các cửa hút gió bên hông với các ống dẫn riêng biệt cho bộ làm mát khí nạp và động cơ. Nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt bằng nhôm đúc có chiều rộng tối đa ấn tượng được làm từ một khuôn in 3D duy nhất. Lưới tản nhiệt có cùng hoạ tiết dạng sọc kiểu dáng thẳng đứng, dần mở rộng về phía hai bên để truyền luồng không khí tốt hơn đến bộ tản nhiệt phía trước. Góc xoay của các chi tiết này được tối ưu hóa nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung tâm tạo kiểu Ferrari và nhóm khí động học đã dành nhiều tháng để mài giũa chiếc xe bằng cách sử dụng CFD. SP-8 thiết kế lại đèn pha với thấu kính đặc biệt. Còn đèn hậu thừa hưởng từ Roma và kính chắn gió, ống xả lấy từ 296 GTB cùng với bộ mâm đặc biệt với màu xám mờ Matte Grigio NART. Những bánh xe kiểu dáng 5 chấu này là độc quyền trên chiếc xe đặc biệt này. Mang đến nét hiện đại cho bộ vành cổ điển được sử dụng trên Ferrari Sports Prototypes cũng như chiếc F40 huyền thoại.Bên trong xe, một sửa đổi quan trọng đã được thực hiện đối với bảng điều khiển trung tâm để chứa các lệnh hộp số F1 vốn đã có trên dòng xe Ferrari kể từ khi SF90 Stradale ra mắt. Điều này có nghĩa là phải sửa đổi cổng chuyển số mang tính biểu tượng hiện nay cho ứng dụng cụ thể này. Nội thất được hoàn thiện với ghế ngồi bằng Alcantara màu xanh hải quân được khắc laser kết hợp với vải sợi dệt đặc biệt hiệu ứng chuyển màu và thảm bằng vải chéo đặc biệt có hiệu ứng ánh kim. Màu Argento Micalizzato mờ được tạo riêng cho SP-8 kết hợp với phần sợi carbon của xe cũng có màu sắc và độ hoàn thiện đặc trưng không kém (Sandstone xanh ánh kim bóng loáng). Ngay cả màu Blu Scuro Stellato dùng để liên kết hai phần thân xe cũng được phát triển đặc biệt. Không nhắc đến thông số kỹ thuật của SP-8, nhưng do được phát triển từ F8 Spider, nên sức mạnh của mẫu xe độc nhất này sẽ là V8 twin-turbo dung tích 3.9L. Công suất 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây.Trước đó, Ferrari từng giới thiệu siêu phẩm “SP48 Unica” được phát triển từ F8 Tributo.

Có thể nói SP-8 là mẫu Ferrari “One-Off” thứ 2 được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng VIP dựa trên F8 Spider. Ferrari SP-8 đặc biệt này sẽ được trưng bày từ sáng ngày 24/10 tại Mugello Circuit cho đến khi kết thúc Finali Mondiali Ferrari 2023. Sau đó, SP-8 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Ferrari ở Maranello từ ngày 16/11/2023 đến tháng 3/2024. Video: Giới thiệu Ferrari SP-8 độc nhất thế giới.

