Ngắm "cỗ máy thời gian" DeLorean DMC-12 của Back to the Future bằng gỗ

DeLorean DMC-12 huyền thoại với một vị trí nhất định trong lòng những người mê xe cổ điển trên thế giới. Là một chiếc xe thể thao khiêm tốn theo tiêu chuẩn ngày nay nhưng DMC-12 đã trở nên cực kỳ nổi tiếng không phải vì khả năng vận hành của nó mà là sau khi nó được sử dụng làm cỗ máy thời gian trong các bộ phim “Back to the Future”. Bây giờ DMC-12 là một phương tiện mang tính biểu tượng, và trong một video mới, kênh YouTube “Awesome Woodcraft” đã tạo nên một bản sao DMC-12 bằng gỗ tuyệt đẹp. Không chỉ chế tác một chiếc DMC-12 thông thường, “Awesome Woodcraft” đã tạo ra một chiếc giống như trong phim “Back to the Future” với tất cả các thiết bị bổ sung và dáng vẻ hơi khác một chút. Rõ ràng, phiên bản xe này không hề dễ tái tạo bằng gỗ, nhưng người thợ mộc đã mô phỏng cẩn thận từng chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Sử dụng nhiều công cụ và kỹ năng làm mộc khác nhau, đôi bàn tay của “Awesome Woodcraft” dần dần mang lại sức sống cho chiếc xe DMC-12 huyền thoại dưới dạng mô hình thu nhỏ. Những bước cuối cùng bao gồm hệ thống dây cáp và các bộ phận điện tử khác nhau để tái tạo lại thiết bị “cỗ máy thời gian” của chiếc xe. Thật thú vị khi chiếc DMC-12 bằng gỗ này đã xuất hiện tại thời điểm gần lúc một phiên bản tái sinh của mẫu xe thể thao nổi tiếng sẽ được ra mắt lần đầu. Được thiết kế bởi công ty Italdesign, mẫu DeLorean mới sẽ được giới thiệu tới công chúng thế giới vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Mẫu xe được đại tu hoàn toàn này sẽ giữ nguyên bộ cửa cánh chim của xe gốc nhưng rất có thể sẽ chuyển từ hệ thống động cơ đốt trong sang hệ thống mô tơ điện hoàn toàn. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin về nó , nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi khi nó chính thức được ra mắt trong khoảng 10 ngày nữa. Video: "Cỗ máy thời gian" DeLorean DMC-12 của Back to the Future bằng gỗ.

