Ngắm BMW M760i xDrive đặc biệt cuối cùng, tạm biệt động cơ V12

BMW M760i xDrive 2022 mới là phiên bản hiệu suất cao của dòng 7 Series, chiếc xe thể thao luôn được biết đến với khối động cơ V12. Sắp tới sẽ có 12 chiếc M760i xDrive đặc biệt nhất được xuất xưởng. Những chiếc BMW M760i bản đặc biệt này đều dùng mâm 5 chấu kép làm bằng hợp kim nhẹ, kích thước 20 inch, thiết kế độc đáo và hoàn thiện trong màu xám Window Grey hoặc đen Jet Black. Ở bên trong, mỗi bệ cửa đều có tấm biển khắc dòng chữ "THE FINAL V12", chi tiết này cũng xuất hiện ở động cơ xe. BMW còn đặt thêm một tấm kim loại nhỏ khắc chữ "1 OF 12" gắn trên bảng điều khiển của xe, để khẳng định rằng đó là một chiếc xe hàng hiếm. Chủ nhân của BMW M760i xDrive bản đặc biệt có thể chọn một trong 80 màu sơn từ BMW Individual, cũng như chọn kẹp phanh M Sport màu đen hoặc xanh lam, và nội thất bọc da BMW Individual Full Merino. Cung cấp sức mạnh cho M760i chính là cỗ máy tăng áp kép V12 6.6L của BMW, sản sinh công suất 601 mã lực giúp chiếc sedan dễ dàng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,6 giây. Có thể thấy công nghệ trên động cơ BMW V12 đã được nâng cấp rất nhiều so với lần đầu ra mắt vào năm 1987. Ở thời điểm đó, động cơ V12 của BMW có dung tích 5.0L và cho ra công suất chỉ 295 mã lực.Giá xe BMW M760i xDrive 2022 có mức khởi điểm từ 200.000 USD (khoảng 4,54 tỷ đồng), chưa gồm phí giao xe. Mỗi vị khách của chiếc xe đặc biệt này đều nhận được một chiếc cúp để bàn đặc biệt. Video: Giới thiệu BMW M760i xDrive động cơ V12.

