Ngắm bán tải Ford Ranger Raptor Race Truck "kịch độc" ở Thái Lan

Trong khi Ford Ranger Raptor 2021 mới thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ cập bến Mỹ với động cơ tăng áp V6 dung tích 2.7 lít, thế hệ hiện tại vẫn là một “trái cấm” đối với những người mê bán tải nước này. Ở Thái Lan, chi nhánh Ford địa phương thậm chí còn chế tạo một phiên bản cực khủng để thi đấu trên đường đua đó là: Ford Ranger Raptor Race Truck. Chế tạo bởi Ford Thailand Racing, chiếc xe bán tải đua này được thiết kế để thi đấu trong hạng Super Pickup của Thailand Super Series. Người chịu trách nhiệm sau vô lăng là tay đua 25 tuổi người Thái-Na Uy có tên Sandy Stuvik, người cũng cầm lái một chiếc Audi R8 LMS GT3 trong phân hạng Thailand Super Series GT3. Đây là lần đầu tiên một chiếc Ranger chế tạo nhà máy được mang đi thi dấu trong phân hạng xe đua, nhưng nó sẽ đối mặt một số đối thủ thử thách từ những mẫu bán tải biến đổi xe đua nổi danh hơn như Toyota Hilux và Isuzu D-Max. Trái tim của chiếc bán tải đua này là một động cơ dầu tăng áp I5 dung tích 3.2 lít. Mặc dù nhà sản xuất không hé lộ công suất chính thức, nhưng chúng ta có thể yên tâm là nó sẽ mạnh hơn đáng kể so với động cơ tiêu chuẩn có trong Ford Ranger Raptor thông thường với 194 mã lực và 470 Nm mô-men xoắn cực đại. Stuvik nói rằng động cơ tăng áp đã “được tăng cường tối đa có thể”. Phối hợp cùng động cơ là một hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Trong video trên, chúng ta được thấy chiếc xe bán tải đua Raptor chạy thử tại đường đua Bira ở Thái Lan để chuẩn bị cho Super Series. Ranger Raptor vốn không hề được thiết kế để trở thành một chiếc xe đua, vì vậy đội đua đã phải khắc phục một số vấn đề kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm.Xe đua Ford Ranger Raptor Race Truck sẽ chính thức thi đấu tại Thailand Super Series vào cuối năm nay So với Ranger Raptor thông thường, chiếc xe đua có khoảng sáng gầm thấp hơn nhiều nhờ hệ thống treo Ohlins. Các điểm thay đổi khác bao gồm thân xe rộng hơn, bộ phanh lớn hơn, bổ sung bộ khuếch tán phía sau và cánh gió phía sau gắn vào cửa hậu. Nhìn qua ảnh, ta có thể thấy bộ la-zăng và lốp xe trông hơi nhỏ đối với cho một chiếc xe bán tải đua, nhưng chuyện này là do các quy định của Super Series. Video: Ford Ranger Raptor Race Truck "kịch độc" ở Thái Lan.

