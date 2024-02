New MG5 rẻ nhất phân khúc tại Việt Nam được trang bị những gì?

Sau MG5, thương hiệu MG tại Việt Nam tiếp tục mang về mẫu New MG5 nhập khẩu với 3 phiên bản. Chiếc xe trong bài thuộc phiên bản MT, đây cũng là phiên bản có giá bán thấp nhất của dòng xe này. Dù có tiền tố "New" trong tên gọi, mẫu xe này không phải là thế hệ mới của dòng MG5 đang bán tại Việt Nam. New MG5 được nhập từ Trung Quốc thay vì Thái Lan như MG5, đây có thể xem là mẫu xe "song sinh" với Roewe i5 được SAIC Motor phân phối tại Trung Quốc từ năm 2017. Thuộc phân khúc xe giá rẻ nên New MG5 bản thấp chỉ dùng đèn chính loại halogen kết hợp cùng gương cầu. Dải đèn định vị và đèn hậu dùng công nghệ LED. La-zăng thép thiết kế tối giản kích thước 15 inch, tương đương các mẫu sedan hạng A, B. Xe dùng bộ lốp Maxxis cỡ 195/65. Hệ thống phanh kết hợp dạng đĩa phía trước và tang trống phía sau. New MG5 có nội thất mang tone màu đen và không có nhiều điểm đáng chú ý. Xe được trang bị chìa khóa cơ, ghế bọc nỉ, màn hình giải trí 8 inch, dàn âm thanh 4 loa...New MG5 phiên bản thấp nhất dùng hộp số sàn 5 cấp. Động cơ vẫn là loại xăng 1.5L, cho công suất 113 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Công nghệ an toàn trên mẫu xe này dừng ở mức cơ bản với 2 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, cảm biến và camera lùi. New MG5 có giá bán khởi điểm 399 triệu đồng, bản đắt nhất CVT Del có giá 499 triệu đồng. Mức giá này rõ ràng thấp hơn tất cả mẫu xe trong phân khúc sedan hạng C, thậm chí New MG5 còn cạnh tranh với những đối thủ trong phân khúc A và B. Điểm yếu của mẫu xe này là đến từ Trung Quốc, cùng với đó là trang bị có phần "nghèo nàn". New MG5 có thể xem là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, cần một chiếc xe giá rẻ, rộng rãi và không quan tâm quá nhiều đến những công nghệ an toàn. Video: MG5 số sàn: Xe hạng C rẻ nhất.

