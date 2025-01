Nio Firefly 2025 lộ thông số, giá bán khoảng hơn 500 triệu đồng

Firefly EV được ra mắt tại Nio Day 2024 vào ngày 21/12/2024. Chiếc xe bắt đầu được bán trước, mức giá xe Nio Firefly EV 2025 khoảng 148.800 nhân dân tệ (20.800 đô la - khoảng hơn 500 triệu đồng). Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của nó vẫn chưa được tiết lộ. Vào ngày 10/1, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đã tiết lộ thông số kỹ thuật cốt lõi của xe điện Nio Firefly EV khi nộp đơn xin giấy phép bán hàng. Kiểu dáng bên ngoài của Firefly EV phù hợp với mẫu xe được tiết lộ trong Nio Day 2024, bất chấp một số lời chỉ trích. Chúng tôi sẽ nhắc bạn rằng cư dân mạng Trung Quốc đã so sánh đèn pha và đèn hậu của Firefly EV với camera iPhone. Quay trở lại với xe điện Nio Firefly, kích thước của nó bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4003/1781/1557 mm với chiều dài cơ sở là 2615 mm. Nó có phần nhô ra nhỏ lần lượt là 680 và 708 độ. Góc tiếp cận và góc thoát của xe là 21 và 26 độ. Để rõ ràng hơn, Nio Firefly EV 2025 mới ngắn hơn 287 mm so với BYD Dolphin dành cho thị trường châu Âu. Về kích thước, nó gần bằng Renault Sandero. Với kích thước nhỏ gọn của mình, Firefly EV chạy trên bánh xe 18 inch, kích thước lốp 215/50 khá lớn. Nó có ba biến thể thiết kế vành xe. Trọng lượng không tải của xe là 1.492 kg. Tổng trọng lượng đạt 1.875 kg. 5 người có thể ngồi bên trong cabin của Firefly EV. Firefly có thể được trang bị tùy chọn mui xe màu đen. Firefly EV có một động cơ điện TZ160S010 duy nhất do Nio Technology sản xuất. Động cơ này nằm ở trục sau và tạo ra công suất cực đại là 105 kW (141 mã lực). Động cơ điện này được cung cấp năng lượng bởi bộ pin LFP có thể hoán đổi do Sunwoda sản xuất. Dung lượng của nó vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, đã có thông tin tiết lộ rằng Firefly EV sử dụng hệ thống treo độc lập năm liên kết từ Multimatic ở trục sau và hệ thống IPB từ Bosch. Xe có tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50-50 giữa các trục và phạm vi WLTP 225 km với pin sạc 75%. Những điểm nổi bật khác của Firefly EV bao gồm bán kính quay vòng 4,7 mét, cốp trước 92 lít và cốp sau lên đến 1.250 lít. Xe có chín túi khí và độ cứng xoắn 35.700 Nm/độ. Video: Giới thiệu Nio Firefly - hatchback điện mới tại Trung Quốc.

