Ngắm “đào đông đỏ” trăm triệu hút khách chơi Tết 2025

Gần Tết Nguyên đán 2025, những cây đào đông nhập khẩu với nhiều kiểu dáng độc đáo được bày bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Công luận Tại nhiều nhiều gian hàng bán cây cảnh trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), những chậu đào đông nhập khẩu giá từ vài triệu đồng đến trăm triệu đồng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: Tiền phong Đào đông nhập khẩu gây ấn tượng bởi những chùm quả đỏ mọng, căng tròn, mọc chi chít trên cành. Ảnh: Báo tin tức Lần đầu tiên đào đông đỏ về Việt Nam và Hà Nội dưới dạng cây tươi cả gốc. Ảnh: Công luận Nhiều khách ngỡ ngàng bởi lần đầu thấy loài cây có sắc đỏ rực, giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Báo tin tức Đào đông đỏ tên tiếng anh Winterberry, là loài hoa bản địa của các nước phương Tây. Việt Nam hiện nay chưa trồng được đào đông do khí hậu khác biệt, nên chủ yếu nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan. Ảnh: Suckhoedoisong Những cây đào đông không lên chậu, giá thấp nhất 1,5 triệu đồng/cây bé, cây to giá 10 triệu - 20 triệu đồng/cây. Ảnh: Công luận Chậu đào đông 2 tầng đặt trên thân gỗ lũa giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong Dù có mức giá cao, đào đông vẫn đang hút khách dịp Tết. Ảnh: Baotintuc Để ghép một chậu đào đông, người thợ thường mất 2 đến 3 tiếng cho một chậu bé, riêng với những chậu to sẽ mất từ 10 đến 20 tiếng. Ảnh: Công luận

Gần Tết Nguyên đán 2025, những cây đào đông nhập khẩu với nhiều kiểu dáng độc đáo được bày bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Công luận Tại nhiều nhiều gian hàng bán cây cảnh trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), những chậu đào đông nhập khẩu giá từ vài triệu đồng đến trăm triệu đồng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: Tiền phong Đào đông nhập khẩu gây ấn tượng bởi những chùm quả đỏ mọng, căng tròn, mọc chi chít trên cành. Ảnh: Báo tin tức Lần đầu tiên đào đông đỏ về Việt Nam và Hà Nội dưới dạng cây tươi cả gốc. Ảnh: Công luận Nhiều khách ngỡ ngàng bởi lần đầu thấy loài cây có sắc đỏ rực, giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Báo tin tức Đào đông đỏ tên tiếng anh Winterberry, là loài hoa bản địa của các nước phương Tây. Việt Nam hiện nay chưa trồng được đào đông do khí hậu khác biệt, nên chủ yếu nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan. Ảnh: Suckhoedoisong Những cây đào đông không lên chậu, giá thấp nhất 1,5 triệu đồng/cây bé, cây to giá 10 triệu - 20 triệu đồng/cây. Ảnh: Công luận Chậu đào đông 2 tầng đặt trên thân gỗ lũa giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong Dù có mức giá cao, đào đông vẫn đang hút khách dịp Tết. Ảnh: Baotintuc Để ghép một chậu đào đông, người thợ thường mất 2 đến 3 tiếng cho một chậu bé, riêng với những chậu to sẽ mất từ 10 đến 20 tiếng. Ảnh: Công luận