Trước phát ngôn về áo dài, Trấn Thành bao lần “vạ miệng”?

Tại lễ trao giải WeChoice 2024 diễn ra ngày 12/1, mặc áo dài tham gia sự kiện, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi cực kỳ tự hào khi lần đầu tiên một lễ trao giải lớn, chúng ta mặc quốc phục đi dự sự kiện. Quốc phục của chúng ta thời trang, hấp dẫn vô cùng". Ảnh: FB Trấn Thành. Nam MC gọi áo dài là quốc phục. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có quốc phục chính thức. Vì vậy, phát ngôn của Trấn Thành gây tranh cãi. Ảnh: FB Trấn Thành. Trấn Thành dính ồn ào phát ngôn không ít lần. Tháng 8/2023, Trấn Thành làm khách mời của một sự kiện về diễn xuất do Kathy Uyên tổ chức. Trong chương trình, nam MC chia sẻ: “Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Nếu được đào tạo, cọ xát mình mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát". Ảnh: Dân Việt. NSƯT Công Ninh chia sẻ về phát ngôn của Trấn Thành trên Dân Việt: "Tôi thấy anh Trấn Thành nói vậy hơi thiển cận và hồ đồ. Thực trạng đâu có như anh ấy nói? Làm sao 4 năm trời đào tạo chính quy như vậy lại "không ra hồn" được?... Ảnh: FB Trấn Thành. …Trong khi đó, Trấn Thành từng học ở trường, biết rõ trong trường đào tạo như thế nào, mỗi kỳ thi các thầy cô đều góp ý, nhận xét, phê bình kỹ lưỡng, làm bao nhiêu thứ để có một bài thi chất lượng cho học trò. Họ đều làm vì tâm huyết, vì yêu nghề chứ đâu phải để được một thứ gì đó? Phát ngôn như vậy là rất buồn cười…Tôi nghĩ có thể Trấn Thành chỉ nói vui, nói vu vơ vậy thôi, cũng không nên coi như một việc gì quá nghiêm túc", nghệ sĩ Công Ninh cho biết. Ảnh: FB Trấn Thành. Trong tập 1 Người ấy là ai lên sóng tháng 5/2023, khi giới thiệu thông tin về Nguyễn Hồ - người chuyển giới từ nữ sang nam, Trấn Thành cho hay: “Để có thể trở thành nam, Nguyễn Hồ phải nhiều lần vỡ mạch máu, chích hormone nam”. Ảnh: Dân Việt. Tuy nhiên, chia sẻ với Znews, bác sĩ Đỗ Chí Hiếu, khoa Cấp cứu Bệnh viện 198 cho biết việc đưa hormone vào mạch máu là chống chỉ định. Thông thường, hormone được đưa vào cơ thể thông qua đường uống. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Trấn Thành sau thông tin về người chuyển giới. Tuy nhiên, một số khán giả đưa ra quan điểm, lỗi có thể do người làm kịch bản chương trình chưa tìm hiểu kỹ. Ảnh: Znews. Trong chương trình Kỳ tài thách đấu năm 2016, khi diễn tiểu phẩm, Trấn Thành buột miệng phát ngôn nhạy cảm rằng Hương Giang Idol chỉ "toàn mùi silicon". Sau đó, nam MC nhanh chóng tìm cách “chữa cháy” bằng cách giải thích: “Silicon là một loại độc dược chiết xuất từ hoa lài”. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Trong chung kết Rap Việt tháng 1/2022, nghe Tlinh hát Gái độc thân, Trấn Thành đặt một câu hỏi khá nhạy cảm: "Em hát bài này là chỉ hát vậy thôi hay đang độc thân?". Không muốn lên tiếng về chuyện tình cảm sau khi chia tay MCK, Tlinh trả lời: "Anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không?". Trấn Thành đổi câu hỏi nhưng không khác gì câu trước: "Hiện em có độc thân không?". Cuối cùng, Trấn Thành cũng đổi sang một câu hỏi khác. Ảnh: Doanh Nghiệp Tiếp Thị. Tháng 3/2023, xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu dự án của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành chia sẻ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn các quý vị nghĩ. Mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để “nếm” 4 chữ hào quang rực rỡ để biết nó là cái gì”. Ảnh: Znews. Nhiều khán giả cho rằng MC Trấn Thành không nên than thở bởi nghề nào cũng có áp lực, ánh hào quang khiến Trấn Thành gặp áp lực nhưng cũng mang lại cho anh sự nổi tiếng, giàu có. Ảnh: FB Trấn Thành. Xem trailer phim Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Nguồn FB Trấn Thành

