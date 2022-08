Neta V EV chỉ 354 triệu đồng tại Thái Lan, "đối thủ" VinFast VF e34

Mới đây, hãng xe Trung Quốc Hozon Auto đã hợp tác với công ty năng lượng PTT để chính thức giới thiệu mẫu crossover thuần điện mang tên Neta V EV 2022 mới ở thị trường Thái Lan. Trong 2 năm đầu tiên, Neta V EV 2022 chạy điện sẽ được bán tại thị trường này dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Sau đó, Arun Plus - công ty con của PTT - sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu ôtô này ở Thái Lan. Neta V EV là mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ và giá rẻ. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Neta V EV 2022 bán ra chỉ 549.000 Baht (khoảng 354 triệu đồng). Như vậy, Neta V EV có giá bằng một nửa so với VinFast VF e34 đang bán ở Việt Nam. Không chỉ rẻ hơn, Neta V EV còn có kích thước nhỏ hơn VinFast VF e34. Theo đó, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.690 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.420 mm. Thậm chí, Neta V EV còn có kích thước nhỏ hơn cả những mẫu SUV hạng A bán tại Việt Nam như Toyota Raize hay Kia Sonet. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 130 mm và thể tích khoang hành lý 335 lít hoặc 552 lít nếu hàng ghế sau gập xuống. Bên ngoài, Neta V EV có thiết kế khá đơn giản với cụm đèn pha nằm cao, sát với nắp ca-pô, và hốc gió hình thang dưới cản trước. Tuy nhiên, xe không có lưới tản nhiệt hay đèn sương mù trước. Tiếp đến là nóc dốc dần về phía sau, các cột sơn màu đen và đèn hậu hình chữ "Y". Tại thị trường Thái Lan, Neta V EV có những trang bị đáng chú ý như đèn pha Halogen tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch... Tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế trước chỉnh điện 4 hướng... và ghế bọc da tổng hợp. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống kiểm soát hành trình, phanh đỗ xe điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi và 2 túi khí. Xe không có những công nghệ an toàn chủ động ADAS. "Trái tim" của mẫu ôtô điện Trung Quốc này là mô-tơ điện mạnh 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Mô-tơ kết hợp với cụm pin lithium-ion 38,5 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Tất nhiên, người dùng cũng không thể kỳ vọng Neta V EV 2022 mới là mẫu ôtô điện có khả năng tăng tốc nhanh. Theo nhà sản xuất, mẫu xe này sở hữu thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h trong thời gian 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 101 km/h. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của Neta V EV là 384 km theo tiêu chuẩn NEDC. Với hệ thống sạc AC, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với hệ thống sạc nhanh DC, thời gian sạc dung lượng pin từ 30% lên 80% là 30 phút. Ngoài ra, mẫu xe này có thể cung cấp cả điện cho các thiết bị ngoại vi. Trong thời gian qua, đã có không ít hãng xe Trung Quốc bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan. Trước Hozon Auto, có cả Great Wall Motors (Trường Thành) với mẫu ôtô điện Ora Good Cat hay EV Primus với Volt City EV. Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, hãng xe Trung Quốc BYD cũng đã ra mắt thị trường Thái Lan và dự định bán ôtô điện ở đây. Video: Chi tiết xe điện Neta V EV 2022 của Trung Quốc tại Thái Lan.

Mới đây, hãng xe Trung Quốc Hozon Auto đã hợp tác với công ty năng lượng PTT để chính thức giới thiệu mẫu crossover thuần điện mang tên Neta V EV 2022 mới ở thị trường Thái Lan. Trong 2 năm đầu tiên, Neta V EV 2022 chạy điện sẽ được bán tại thị trường này dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Sau đó, Arun Plus - công ty con của PTT - sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu ôtô này ở Thái Lan. Neta V EV là mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ và giá rẻ. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Neta V EV 2022 bán ra chỉ 549.000 Baht (khoảng 354 triệu đồng). Như vậy, Neta V EV có giá bằng một nửa so với VinFast VF e34 đang bán ở Việt Nam. Không chỉ rẻ hơn, Neta V EV còn có kích thước nhỏ hơn VinFast VF e34. Theo đó, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.690 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.420 mm. Thậm chí, Neta V EV còn có kích thước nhỏ hơn cả những mẫu SUV hạng A bán tại Việt Nam như Toyota Raize hay Kia Sonet. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 130 mm và thể tích khoang hành lý 335 lít hoặc 552 lít nếu hàng ghế sau gập xuống. Bên ngoài, Neta V EV có thiết kế khá đơn giản với cụm đèn pha nằm cao, sát với nắp ca-pô, và hốc gió hình thang dưới cản trước. Tuy nhiên, xe không có lưới tản nhiệt hay đèn sương mù trước. Tiếp đến là nóc dốc dần về phía sau, các cột sơn màu đen và đèn hậu hình chữ "Y". Tại thị trường Thái Lan, Neta V EV có những trang bị đáng chú ý như đèn pha Halogen tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch... Tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế trước chỉnh điện 4 hướng... và ghế bọc da tổng hợp. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống kiểm soát hành trình, phanh đỗ xe điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi và 2 túi khí. Xe không có những công nghệ an toàn chủ động ADAS. "Trái tim" của mẫu ôtô điện Trung Quốc này là mô-tơ điện mạnh 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Mô-tơ kết hợp với cụm pin lithium-ion 38,5 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Tất nhiên, người dùng cũng không thể kỳ vọng Neta V EV 2022 mới là mẫu ôtô điện có khả năng tăng tốc nhanh. Theo nhà sản xuất, mẫu xe này sở hữu thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h trong thời gian 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 101 km/h. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của Neta V EV là 384 km theo tiêu chuẩn NEDC. Với hệ thống sạc AC, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với hệ thống sạc nhanh DC, thời gian sạc dung lượng pin từ 30% lên 80% là 30 phút. Ngoài ra, mẫu xe này có thể cung cấp cả điện cho các thiết bị ngoại vi. Trong thời gian qua, đã có không ít hãng xe Trung Quốc bán ôtô điện ở thị trường Thái Lan. Trước Hozon Auto, có cả Great Wall Motors (Trường Thành) với mẫu ôtô điện Ora Good Cat hay EV Primus với Volt City EV. Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, hãng xe Trung Quốc BYD cũng đã ra mắt thị trường Thái Lan và dự định bán ôtô điện ở đây. Video: Chi tiết xe điện Neta V EV 2022 của Trung Quốc tại Thái Lan.