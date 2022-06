My Ami Buggy chạy điện giá 240 triệu đồng "cháy hàng" trong 18 phút

My Ami Buggy chạy điện là mẫu ôtô độc đáo với thiết kế nhỏ nhắn và dễ thương của thương hiệu Pháp Citroen. Mẫu xe này nhấn mạnh vào tính thực dụng, cứng cáp và có thể chở nhiều hành lý dù chỉ có "thân hình" tí hon. Có thể Citroen Ami 2022 mới không phải là mẫu xe điện đẹp nhất nhưng đã được 21.000 khách hàng từ 9 quốc gia đặt mua kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2020. Phiên bản giới hạn mới nhất là My Ami Buggy được bán độc quyền trực tuyến vào 21/6/2022 vừa qua và "cháy hàng" trong vòng chưa đầy 18 phút. Điều này chứng tỏ sức thu hút của cỗ máy nhỏ bé nhưng chắn chắn My Ami Buggy đối với mọi người. Theo Citroen, tất cả 50 chiếc My Ami Buggy đã được bán hết trong thời gian chỉ 17 phút 28 giây. Khách hàng đặt mua và thanh toán trực tuyến nhanh nhất đã hoàn thành giao dịch trong 2 phút 53 giây. Khách hàng đặc biệt này sẽ nhận được 1 trong 50 chiếc My Ami Buggy cá nhân hóa với tên của họ xuất hiện trên xe. Chiếc xe sẽ được giao vào nửa cuối tháng 8 ở bất cứ nơi nào khách hàng muốn. My Ami Buggy đã thu hút được sự quan tâm của công chúng sau khi phiên bản concept được giới thiệu vào hồi tháng 12/2021. Cũng theo Citroen, đã có gần 1.800 khách hàng bày tỏ mong muốn mua một chiếc. Phiên bản lần này của Citroen My Ami Buggy có phần thân màu xanh đậm với những điểm nhấn màu vàng nhạt. Đi kèm với một bộ vành màu đồng với nắp chụp bánh màu đen. Điểm khác biệt so với phiên bản concept của Citroen My Ami Buggy nằm ở phần cửa. Theo đó, My Ami Buggy đi kèm cửa bằng ống thép, trái ngược phiên bản concept vốn không có cửa. Ngoài ra, phía trên My Ami Buggy còn có mái che bằng vải bạt có thể tháo mở và cất ở phía sau ghế, mở rộng không gian cho xe. Citroen My Ami Buggy được trang bị mô-tơ điện sản sinh công suất tối đa 8 mã lực (6 kw), lấy năng lượng từ bộ pin 5,5 kWh, mang đến tầm hoạt động 70 km. Tại thị trường châu Âu, giá xe Citroen My Ami Buggy được chào bán ở mức 9.790 Euro, tương đương 240 triệu đồng. Video: Chi tiết xe điện My Ami Buggy tí hon hoàn toàn mới.

