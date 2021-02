Mùi nội thất xe ôtô mới có chứa chất gây ung thư

Tất cả xe ôtô mới mua đều có mùi đặc trưng riêng bên trong khoang lái, đó là sự pha trộn của những hóa chất trong vải, nhựa và chất kết dính. Một số chủ xe thích mùi hương này vì mang đến cảm giác "xế cưng" đang trong tình trạng mới, thậm chí một số công ty còn sản xuất nước hoa ôtô có mùi tương tự.

Các chất như benzen và formaldehyde trong mùi nội thất xe mới có khả năng gây ung thư khi tiếp xúc đủ lâu (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên mùi hương xe ôtô mới này không vô hại như nhiều người vẫn nghĩ, một nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra nguy cơ bị ung thư khi tiếp xúc với mùi này đủ lâu.

Nghiên cứu mới của Aalekhya Reddam và David C. Volz đến từ Đại học California Riverside (Mỹ) đã đưa ra thời gian ước tính để một người tiếp xúc với chất gây ung thư vượt qua mức an toàn. Sau khoảng 20 phút tiếp xúc với mùi xe mới, nồng độ các chất như benzen và formaldehyde trong xe sẽ vượt qua ngưỡng an toàn được đưa ra bởi Cơ quan y tế của California.

Cả 2 chất này đều thuộc nằm trong danh sách chất gây ung thư California's Proposition 65. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng con số 20 phút được đưa ra chỉ ở mức tương đối, khả năng bị ung thư còn phụ thuộc vào độ đậm đặc của mùi cũng như tần số tiếp xúc.

Hiện vẫn chưa có giải pháp tối ưu để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với các chất này khi sử dụng xe mới. Có lẽ trong tương lai, các hãng xe cần tìm ra những vật liệu thay thế ít độc hại hơn.