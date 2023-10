Morgan Plus Six hơn 8 tỷ của Hoàng Kim Khánh trên phố Sài Gòn

Không rõ chiếc Morgan Plus Six 2023 của Hoàng Kim Khánh có giá bao nhiêu. Chỉ biết rằng tại Việt Nam, Morgan Plus Six được phân phối chính hãng với mức giá lên tới 8,2 tỷ đồng. Siêu phẩm Morgan Plus Six hơn 8 tỷ đồng của đại gia quê Hải Dương sở hữu ngoại màu vàng đồng khá đặc biệt, “bộ cánh” này khiến cho Morgan Plus Six lại càng làm tăng thêm vẻ cổ điển và quý tộc. Để tạo thêm điểm nhấn và tăng phần nổi bật, nhà sản xuất còn mạ crom một số chi tiết như viền đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù, xi-nhan, gương chiếu hậu. Trong khi bộ mâm và lưới tản nhiệt được sơn màu bạc. Morgan Plus Six sở hữu thiết kế hoài cổ với động cơ đặt trước, đầu vươn dài, khoang lái 2 chỗ lùi về phía sau, hốc bánh xe cỡ lớn là điểm nhấn. Hệ thống đèn với những bóng tròn càng làm tăng thêm nét cổ điển cho xe. Đối với mẫu xe này, muốn đóng mở mui xe, người dùng phải tự tay thực hiện, chứ không có nút bấm tự động như các xe thể thao hiện nay. Cung cấp sức mạnh cho Morgan Plus Six là khối động cơ tăng áp I6 3.0L của BMW, công suất 335 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Xe có 2 chế độ lái Sport và Sport Plus. Đây được coi là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong lịch sử sản xuất của Morgan với chỉ số phát thải 180g/km và mức tiêu thụ chỉ 8,2 lít xăng/100 km. Video: Chi tiết mui trần hoài cổ Morgan Plus Six 2023.

