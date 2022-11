Morgan ra mắt Plus Four và Plus Six 2023 nâng cấp siêu đẹp

Những chiếc xe cổ điển mui trần Morgan Plus Four và Plus Six có diện mạo của những chiếc xe cổ nhưng bên dưới lớp áo cổ điển, đây là những chiếc xe thể thao hiện đại với khung nhôm liên kết và động cơ BMW được chứng nhận đủ điều kiện về khí thải. Thương hiệu đã bổ sung hệ thống kiểm soát ổn định điện tử ESC thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu Plus Four và Plus Six bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Hơn nữa, thương hiệu cũng sẽ đưa thêm trang bị bổ sung một vài túi khí cho những mẫu xe này. Những mẫu xe Plus Four và Plus Six 2023 của Morgan cũng sẽ được trang bị hệ thống phanh AP Racing mới mạnh mẽ hơn, từ đây mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu mà không làm mất đi trải nghiệm lái xe truyền thống của Morgan. Độ nhạy của ESC thay đổi tùy theo chế độ lái đã chọn. Morgan muốn đánh dấu các mẫu xe Plus của mình là thuộc một dòng hoàn toàn khác với xe ba bánh Super 3 mới. Morgan dường như đang đưa những chiếc xe Plus theo hướng sang trọng hơn một chút và đã giới thiệu các loại vải nội thất mới, lớp hoàn thiện bằng gỗ và các tùy chọn hệ thống âm thanh do Sennheiser cung cấp. Màn hình thông tin LCD lớn hơn giữa các mặt đồng hồ tương tự có thể không hoàn toàn phù hợp với cảm giác cổ điển nhưng sẽ đem đến cho người dùng khả năng điều chỉnh nhiều tính năng hơn. Những thay đổi khác bao gồm ghế ngồi đã được thiết kế lại để mang lại sự thoải mái hơn và tay nắm cửa kiểu “bolt-action” mới được làm từ thép không gỉ và phía bên trong bọc da, từ đây làm tròn cảm giác cổ điển của những chiếc xe “giả cổ” tuyệt đẹp. Ở phiên bản mới, giá xe Morgan Plus Four 2023 sẽ có mức bán ra từ 71.830 bảng Anh tại Vương quốc Anh và Plus Six sẽ có giá khởi điểm khoảng 90.390 bảng Anh. Morgan đang chuẩn bị ra mắt lại những chiếc xe ôtô bốn bánh của mình ở Bắc Mỹ vào năm 2023 bằng cách tận dụng Đạo luật dành cho các nhà sản xuất phương tiện cơ giới khối lượng thấp. Đạo luật này cho phép những chiếc ôtô giữ nguyên hình dáng của một chiếc xe ít nhất 25 năm tuổi mà không cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện đại theo quy định của pháp luật. Video: Morgan ra mắt Plus Four và Plus Six 2023 nâng cấp mới.

Những chiếc xe cổ điển mui trần Morgan Plus Four và Plus Six có diện mạo của những chiếc xe cổ nhưng bên dưới lớp áo cổ điển, đây là những chiếc xe thể thao hiện đại với khung nhôm liên kết và động cơ BMW được chứng nhận đủ điều kiện về khí thải. Thương hiệu đã bổ sung hệ thống kiểm soát ổn định điện tử ESC thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu Plus Four và Plus Six bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Hơn nữa, thương hiệu cũng sẽ đưa thêm trang bị bổ sung một vài túi khí cho những mẫu xe này. Những mẫu xe Plus Four và Plus Six 2023 của Morgan cũng sẽ được trang bị hệ thống phanh AP Racing mới mạnh mẽ hơn, từ đây mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu mà không làm mất đi trải nghiệm lái xe truyền thống của Morgan. Độ nhạy của ESC thay đổi tùy theo chế độ lái đã chọn. Morgan muốn đánh dấu các mẫu xe Plus của mình là thuộc một dòng hoàn toàn khác với xe ba bánh Super 3 mới. Morgan dường như đang đưa những chiếc xe Plus theo hướng sang trọng hơn một chút và đã giới thiệu các loại vải nội thất mới, lớp hoàn thiện bằng gỗ và các tùy chọn hệ thống âm thanh do Sennheiser cung cấp. Màn hình thông tin LCD lớn hơn giữa các mặt đồng hồ tương tự có thể không hoàn toàn phù hợp với cảm giác cổ điển nhưng sẽ đem đến cho người dùng khả năng điều chỉnh nhiều tính năng hơn. Những thay đổi khác bao gồm ghế ngồi đã được thiết kế lại để mang lại sự thoải mái hơn và tay nắm cửa kiểu “bolt-action” mới được làm từ thép không gỉ và phía bên trong bọc da, từ đây làm tròn cảm giác cổ điển của những chiếc xe “giả cổ” tuyệt đẹp. Ở phiên bản mới, giá xe Morgan Plus Four 2023 sẽ có mức bán ra từ 71.830 bảng Anh tại Vương quốc Anh và Plus Six sẽ có giá khởi điểm khoảng 90.390 bảng Anh. Morgan đang chuẩn bị ra mắt lại những chiếc xe ôtô bốn bánh của mình ở Bắc Mỹ vào năm 2023 bằng cách tận dụng Đạo luật dành cho các nhà sản xuất phương tiện cơ giới khối lượng thấp. Đạo luật này cho phép những chiếc ôtô giữ nguyên hình dáng của một chiếc xe ít nhất 25 năm tuổi mà không cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện đại theo quy định của pháp luật. Video: Morgan ra mắt Plus Four và Plus Six 2023 nâng cấp mới.