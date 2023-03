Morgan Plus Four Spiaggina "độc nhất vô nhị" dành cho đại gia đi biển

Chiếc xe Morgan Plus Four Spiaggina độc nhất này với từ "Spiaggina" tạm dịch từ tiếng Ý là xe đi biển và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để thương hiệu chế tạo ra. Morgan đã chế tạo mẫu xe Spiaggina dựa trên nền tảng của dòng xe Plus Four quen thuộc. Tuy nhiên, thương hiệu đã thực hiện một số sửa đổi lớn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đặc điểm nổi bật nhất từ bên ngoài của Morgan Plus Four Spiaggina hiếm có này là tán nhôm mui xe được chế tác thủ công. Phần mui này có thể gập lên trên giống như đôi cánh, và phần dưới được lót da thuộc cao cấp. Thương hiệu cũng đã sử dụng chất liệu da tương tự cho ghế và trang trí nội thất, lấy cảm hứng từ các mẫu Spiaggina cổ điển. Morgan kết hợp vật liệu này với một lượng lớn gỗ cao cấp trong nội thất xe. Spiaggina có hàng ghế sau có thể gập phẳng để tạo thành boong thuyền phía sau, có lớp lót bằng nút chai, hoàn hảo để mang theo tất cả các thiết bị đi biển. Morgan đã hoàn thành chiếc xe này vào năm 2022, nhưng bây giờ thương hiệu mới chính thức côn bố. Trên thực tế, công ty đã cập nhật Plus Four cho năm 2023, tạo ra những thay đổi đáng kể cho khoang nội thất với bảng điều khiển bằng nhôm, khay đựng cốc tùy chọn và hệ thống âm thanh Sennheiser 8 loa, hộp đựng găng tay cùng nhiều nâng cấp khác. Morgan không nêu chi tiết về hệ thống truyền động, nhưng Plus Four độc đáo có khả năng sử dụng động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp có nguồn gốc từ BMW. Mẫu xe có khả năng tạo ra công suất 255 mã lực, đủ để đưa chiếc xe lên 96 km/h một giờ trong vòng chưa đầy năm giây. Vào tháng 11, Morgan đã ra mắt chiếc Morgan Super 3 độc nhất vô nhị, thể hiện khả năng cá nhân hóa của thương hiệu này. Morgan đã hợp tác với Orlebar Brown, thương hiệu đồ bơi để xây dựng mẫu xe thể thao này. Chiếc xe ba bánh có giá để hành lý cắt laser, vải tùy chỉnh trong khoang nội thất và các điểm nhấn khác tích hợp màu sắc vào thiết kế. Morgan Plus Four Spiaggina có thể không phù hợp với sở thích của mọi người, nhưng mẫu xe là sự hồi tưởng tuyệt đẹp về những chiếc xe bãi biển từ những năm 1950 và 1960 đã rong ruổi trên những bờ biển đầy cát của Châu Âu. Video: Chi tiết Morgan Plus Four Spiaggina "độc nhất vô nhị".

