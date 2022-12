Chiêm ngưỡng Morgan Plus Four độc bản từ 7,2 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, một chiếc Morgan Plus Four độc bản đã xuất hiện trong event của đơn vị chính hãng. Morgan là thương hiệu xe hơi lâu đời với phương hướng phát triển độc đáo khi đem những kiểu dáng cổ điển vào thế kỷ 21, từ đây tạo thành một bản sắc riêng của chính thương hiệu này. Những chiếc xe Morgan hoài cổ sẽ là một sự lựa chọn cho những khách hàng đi dạo phố, đi uống trà chiều hoặc thả dáng trên những cung đường bao biển có nắng vàng và lộng gió. Plus Four là phiên bản mới thay thế cho dòng Plus 4. Sự thay đổi không chỉ đơn thuần nằm ở tên gọi mà còn có rất nhiều cải tiến so với Plus 4 trước đây. Theo hãng Morgan, mẫu xe mới thay đổi đến 97%, mặc dù ngoại hình gần như không có sự khác biệt nhiều Morgan Plus Four vẫn có kiểu dáng cổ điển và gần như không có sự thay đổi kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1950. Động cơ đặt trước, đầu xe dài, khoang cabin đặt lùi về phía sau với 2 chỗ ngồi, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Mức giá xe Morgan Plus Four độc abnr trong bài viết này lên tới 7,2 tỷ đồng. Xe sở hữu lớp sơn màu xám bóng kết hợp với phần mui màu đỏ. Đây là chiếc Morgan duy nhất có phong cách phối màu này. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt tạo hình dạng cổng vòm mạ chrome, ngay phía trên là logo của hãng. Morgan Plus Four sở hữu cụm đèn chiếu sáng dạng LED, đèn xi-nhan có thiết kế dạng tròn, to bản và đặt nhô ra ngoài. Hãng xe Anh Quốc tô điểm thêm nét hiện đại cho mẫu Plus Four nhờ bộ mâm nan hoa cổ điển kích thước 15 inch, ẩn phía sau là cùm phanh sơn đen. Đặc biệt hơn, phần trung tâm mâm xe còn được sơn vàng tạo nét chấm phá khác biệt so với những chiếc Morgan khác đang có mặt tại Việt Nam. Là một mẫu xe mui trần dạo phố nên Plus Four được trang bị mui vải màu đỏ có thể đóng/mở bằng tay. Hai phần cửa sổ bên cũng được bọc với chất liệu da màu đỏ giống với màu của mui xe. Quốc kỳ của Vương Quốc Anh sơn đen được đặt ở phần thân xe, đây cũng là nơi sản xuất của thương hiệu Morgan. Phần đuôi xe cổ điển với thiết kế đèn hậu hình tròn đặt nhô ra ngoài. Logo tên phiên bản Plus Four cùng lốp xe dự phòng cũng được gắn phía sau xe. Hệ thống ống xả mạ chrome, bình xăng của mẫu xe thân gỗ này đặt bên cạnh phần lốp dự phòng. Nội thất xe được bọc da màu đỏ, kết hợp với việc được ốp gỗ màu đen ở phần táp lô. Phần ghế ngồi có phần chỉ khâu màu đỏ và họa tiết hình quả trám tạo điểm nhấn cùng logo cá nhân hóa hau chữ cái T và H lồng vào nhau trên tựa đầu. Vô-lăng 3 chấu hiện đại nhưng không có nút bấm, phanh tay dạng cơ và cần số gật gù đặc trưng của BMW. Xe không được trang bị màn hình giải trí trung tâm nhằm giúp người lái tập trung vào trải nghiệm lái thuần chất, trong khi đồng hồ đo tốc độ, vòng tua máy, nhiên liệu... đều là dạng cơ. Xe sử dụng khối động cơ BMW TwinPower Turbo bốn xi-lanh có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 400 Nm với hộp số tự động 8 cấp. Morgan Plus Four cần 4,8 giây để tăng tốc từ 0 -100 km/h. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h. Video: Cận cảnh Morgan Plus Four 2021 hơn 7 tỷ ở Hà Nội.

