Mới giảm 269 triệu, Ford Explorer tại Việt Nam lại xuống giá

Cuối tháng 2/2020, Ford Việt Nam đưa ra thông báo chính thức điều chỉnh giá xe Ford Explorer hiện hành từ 2,268 tỷ đồng xuống còn 1,999 tỷ đồng tại thị trường ô tô trong nước. Mức giảm tương đương 269 triệu đồng dành cho khách hàng khi mua Ford Explorer phiên bản sản xuất năm 2019. Đây được coi là động thái dọn kho Ford Explorer đối với mẫu SUV cỡ lớn cạnh tranh Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam. Mặc dù chưa xác nhận thời gian mở bán thế hệ mới, nhưng nhiều khả năng chiếc ô tô Ford Explorer All New sẽ đến tay khách hàng khi bản hiện hành được đẩy đi hết mà có thể sẽ phải đến quý III năm nay. Mức giảm chính hãng dành cho Ford Explorer đã lớn nhưng đại lý còn tiếp tục ưu đãi thêm dành cho khách hàng từ 30-50 triệu đồng khi mua xe thời điểm này. Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một đại lý trên địa bàn Hà Nội, nhân viên bán hàng cho biết: "Hiện số lượng xe Ford Explorer giảm giá không nhiều, nhưng khách hàng ký hợp đồng mua xe ngay lúc này vẫn nhận được ưu đãi 30 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Hơn nữa, một số quà tặng phụ kiện cũng được áp dụng như: Dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, nẹp bước chân..." Tại Việt Nam, Ford Explorer đang thuộc thế hệ thứ 5 đã được mở bán từ năm 2016 và từng trải qua một lần nâng cấp nhẹ. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là mẫu SUV cỡ lớn hấp dẫn bậc nhất phân khúc nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ tiện nghi và không gian rộng rãi. Phần thân xe, Ford Explorer được trang bị bộ la-zăng hợp kim kích thước 20 inch 5 chấu lớn đan xen 5 chấu nhỏ, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh/gập điện kết hợp đèn xi-nhan dạng LED. Trong khi đó, đuôi xe Ford Explorer vẫn là cụm đèn hậu tái thiết kế nối liền là dải crom to bản, ống xả 2 bên cân đối. Hệ thống giải trí trang bị tiêu chuẩn trên Ford Explorer gồm màn hình cảm ứng SYNC 3.0 độc quyền với khả năng điều khiển giọng nói cùng khả năng kết nối USB/AUX/Bluetooth và dàn âm thanh Sony cao cấp. Về khả năng vận hành, Ford Explorer được trang bị động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2.3L cho công suất 273 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Động cơ trên truyền động đến bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp SelectShift® và hệ dẫn động 4WD. Video: Ford Explorer Limited EcoBoost giá 2,18 tỷ tại Việt Nam.

