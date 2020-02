Cận cảnh Ford Explorer Platinum 2020 hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Theo hình ảnh chụp xe để chào bán trên một sàn giao dịch thương mại điện tử, có thể dự đoán chiếc Explorer thế hệ mới này được chụp tại Cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) ở TP HCM. Đây không phải là chiếc Ford Explorer 2020 mới đầu tiên được đưa về Việt Nam, khi trước đó đã có một chiếc được đăng ký biển số tại TP HCM. Được biết, đây là xe nhập tư nhân mới 100%, khi hiện tại Ford Việt Nam vẫn chưa phân phối Explorer thế hệ mới. Căn cứ vào ảnh chụp, xe này thuộc phiên bản “Platinum” cao cấp, phiên bản này được định vị trên 04 phiên bản Explorer gồm: Tiêu chuẩn, XLT, Limited/Limited Hybrid. Trong tất cả phiên bản của dòng Ford Explorer thế hệ mới, phiên bản Explorer Platinum chỉ thấp hơn phiên bản hàng đầu Explorer “ST”. Ở phiên bản Platinum, Explorer 2020 sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 515Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Intelligent 4 Wheel Drive) thông qua hộp số tự động Selectshift 10 cấp. Động cơ V6 3.0L cỡ lớn gánh nhiều thuế phí cao khi về Việt Nam, đây là lý do Explorer Platinum 2020 được chào bán với mức giá “trên trời” 4,4 tỷ đồng sau khi về nước. Làm so sánh, mức giá 4,4 tỷ đồng dư dả để mua cùng một lúc 2 chiếc Explorer 2018 facelift phiên bản Limited dùng máy 2.3L Ecoboost đang có giá bán 1,999 tỷ đồng (chưa lăn bánh). Tham khảo giá xe Ford Explorer 2020 phiên bản “Platinum” tại thị trường Mỹ có giá bán khởi điểm từ 58.250 USD (tương đương 1,35 tỷ đồng), tăng khoảng 4.000 USD so với Explorer Platinum ở thế hệ cũ. Bước sang thế hệ mới, nội thất Explorer 2020 sở hữu cabin hiện đại với nhiều tiện nghi hơn trước. Những trang bị Tiêu Chuẩn bao gồm: cốp điện, kết nối WiFi 4G LTE (cho 1 lúc 10 thiết bị), màn hình cảm ứng 8.0 inch ở trung tâm bảng táp-lô (hoặc 10,1 inch bản cao), cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị 3D thay cho loại analog ở các thế hệ trước. Hơn nữa, Explorer 2020 còn có thêm nhiều tính năng hiện đại cho chủ sở hữu như hệ thống FordPass Connect cho phép chủ xe truy cập xe từ xa qua điện thoại với các tính năng như: khoá/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... Cần số dạng núm xoay thiết kế mới nhỏ hơn trước. Núm xoay Drive Mode nhiều chế độ lái như: Bình thường (Normal), Thể thao (Sport), Đường mòn (Trail), Đường trơn trượt (Slippery), Kéo rơ-mooc (Tow/Haul) và chế độ Tiết kiệm (Eco). Tuy nhiên, đây lựa chọn dành cho những ai yêu thích xe SUV động cơ cỡ lớn, hoặc thích chơi hàng độc khi Explorer hoàn toàn mới chính hãng vẫn chưa hẹn ngày về Việt Nam. Với mức giá “thách cưới” lên đến gần 4,5 tỷ đồng, Ford Explorer 2020 bản Platinum nhập tư thật sự là một chiếc SUV không dành cho số đông. Tầm tiền này khách hàng Việt có thể lựa chọn chơi SUV hạng sang 7 chỗ như: Mercedes-Benz GLE450 4Matic 2020 (4,36 tỷ đồng) hay Audi Q7 (3,8 tỷ đồng) Video: Chi tiết Ford Explorer Platinum 2020 thế hệ mới.

Theo hình ảnh chụp xe để chào bán trên một sàn giao dịch thương mại điện tử, có thể dự đoán chiếc Explorer thế hệ mới này được chụp tại Cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) ở TP HCM. Đây không phải là chiếc Ford Explorer 2020 mới đầu tiên được đưa về Việt Nam, khi trước đó đã có một chiếc được đăng ký biển số tại TP HCM. Được biết, đây là xe nhập tư nhân mới 100%, khi hiện tại Ford Việt Nam vẫn chưa phân phối Explorer thế hệ mới. Căn cứ vào ảnh chụp, xe này thuộc phiên bản “Platinum” cao cấp, phiên bản này được định vị trên 04 phiên bản Explorer gồm: Tiêu chuẩn, XLT, Limited/Limited Hybrid. Trong tất cả phiên bản của dòng Ford Explorer thế hệ mới, phiên bản Explorer Platinum chỉ thấp hơn phiên bản hàng đầu Explorer “ST”. Ở phiên bản Platinum, Explorer 2020 sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 515Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Intelligent 4 Wheel Drive) thông qua hộp số tự động Selectshift 10 cấp. Động cơ V6 3.0L cỡ lớn gánh nhiều thuế phí cao khi về Việt Nam, đây là lý do Explorer Platinum 2020 được chào bán với mức giá “trên trời” 4,4 tỷ đồng sau khi về nước. Làm so sánh, mức giá 4,4 tỷ đồng dư dả để mua cùng một lúc 2 chiếc Explorer 2018 facelift phiên bản Limited dùng máy 2.3L Ecoboost đang có giá bán 1,999 tỷ đồng (chưa lăn bánh). Tham khảo giá xe Ford Explorer 2020 phiên bản “Platinum” tại thị trường Mỹ có giá bán khởi điểm từ 58.250 USD (tương đương 1,35 tỷ đồng), tăng khoảng 4.000 USD so với Explorer Platinum ở thế hệ cũ. Bước sang thế hệ mới, nội thất Explorer 2020 sở hữu cabin hiện đại với nhiều tiện nghi hơn trước. Những trang bị Tiêu Chuẩn bao gồm: cốp điện, kết nối WiFi 4G LTE (cho 1 lúc 10 thiết bị), màn hình cảm ứng 8.0 inch ở trung tâm bảng táp-lô (hoặc 10,1 inch bản cao), cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị 3D thay cho loại analog ở các thế hệ trước. Hơn nữa, Explorer 2020 còn có thêm nhiều tính năng hiện đại cho chủ sở hữu như hệ thống FordPass Connect cho phép chủ xe truy cập xe từ xa qua điện thoại với các tính năng như: khoá/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... Cần số dạng núm xoay thiết kế mới nhỏ hơn trước. Núm xoay Drive Mode nhiều chế độ lái như: Bình thường (Normal), Thể thao (Sport), Đường mòn (Trail), Đường trơn trượt (Slippery), Kéo rơ-mooc (Tow/Haul) và chế độ Tiết kiệm (Eco). Tuy nhiên, đây lựa chọn dành cho những ai yêu thích xe SUV động cơ cỡ lớn, hoặc thích chơi hàng độc khi Explorer hoàn toàn mới chính hãng vẫn chưa hẹn ngày về Việt Nam. Với mức giá “thách cưới” lên đến gần 4,5 tỷ đồng, Ford Explorer 2020 bản Platinum nhập tư thật sự là một chiếc SUV không dành cho số đông. Tầm tiền này khách hàng Việt có thể lựa chọn chơi SUV hạng sang 7 chỗ như: Mercedes-Benz GLE450 4Matic 2020 (4,36 tỷ đồng) hay Audi Q7 (3,8 tỷ đồng) Video: Chi tiết Ford Explorer Platinum 2020 thế hệ mới.