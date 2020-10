Mở cửa ôtô không quan sát gây tai nạn bị xử phạt thế nào?

Cụ thể về hành vi mở cửa ôtô thiếu quan sát khi tham gia giao thông, tại Khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 quy định: "Người điều khiển phương tiện giao thông không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn". Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công An xây dựng và trình Quốc hội xem xét mới đây đã quy định một cách chặt chẽ hơn về hành vi này. Theo đó, tại điều 24 của Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: "Đối với người lái xe, người ngồi trong xe ôtô trước khi mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa. Không được mở cửa, để cửa mở khi phương tiện đang di chuyển".

Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội xem xét đã quy định chặt chẽ hơn về hành vi mở cửa xe ôtô thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản là đối với phương tiện là ôtô, người lái và người ngồi trong xe khi muốn mở cửa ra ngoài phải chú ý quan sát phía trước, phía sau và phía ở cửa xe. Chỉ được phép mở cửa khi thấy an toàn. Ngoài ra, tuyệt đối không được để cửa mở hoặc mở cửa khi phương tiện đang di chuyển.

Về chế tài xử phạt, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định với các hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị xử phạt hành chính từ 300.000 - 400.000 VNĐ. Ngoài phạt tiền, người vi phạm quy định này mà gây tai nạn giao thông còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng.

Thực tế, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vì lý do tài xế hoặc người ngồi trong xe ô tô mở cửa xe thiếu quan sát

Đối với trường hợp mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn do lỗi của người mở cửa xe, người này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của mình đã gây ra. Đây là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.