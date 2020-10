Chi tiết BMW X5 và X6 phiên bản đặc biệt First Edition

BMW X5 và X6 2020 vừa được bổ sung thêm phiên bản mới. Tên gọi đầy đủ của 2 model này là BMW X5 M Competition First Edition và BMW X6 M Competition First Edition. Xây dựng dựa trên biến thể M Competition của X5 và X6, mỗi mẫu SUV được sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn thế giới. Biến thể First Edition của BMW X5 và X6 có ngoại hình và nội thất được làm mới ấn tượng hơn phiên bản M Competition ra mắt cách đây một năm. Điểm đặc biệt đầu tiên là 2 màu sơn độc quyền xám Frozen Dark Silver và xanh Frozen Marina Bay Blue. BMW trang bị cho 2 mẫu SUV hiệu năng cao bộ la-zăng đa chấu màu đen Jet Black, cỡ mâm trước sau lần lượt là 21 inch và 22 inch. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp cản trước, ốp hốc thoát gió bánh xe, cột B, baga nóc, cản sau và bộ khuếch tán gầm đều được sơn màu đen, giúp 2 mẫu SUV trông mạnh mẽ và hầm hố hơn. Bên cạnh đó, ốp gương chiếu hậu và cánh lướt gió phía sau của BMW X6 M Competition First Edition làm từ sợi carbon. Nội thất của BMW X5 M Competition và X6 M Competition bản First Edition được hãng xe Đức thiết kế cao cấp hơn khi sử dụng chất liệu da Merino kết hợp với da Alcantara. Đồng thời, cách phối màu Silverstone và Midnight Blue chỉ xuất hiện ở khoang lái của 500 chiếc X5 và X6 cao cấp nhất. Ngoài ghế ngồi thể thao, BMW còn trang bị tiêu chuẩn cho các model X5 M Competition First Edition và X6 M Competition First Edition các mảng ốp carbon ở bảng táp-lô và khu vực bệ trung tâm. Tên phiên bản và số thứ tự cũng được BMW bố trí thêm để nhấn mạnh sự đặc biệt của biến thể First Edition. Đáng tiếc, BMW cho biết họ không gia tăng sức mạnh cho bản First Edition của X5 M Competition và X6 M Competition. Bộ đôi SUV vẫn trang bị động cơ V8 4.4L tăng áp kép, cho công suất tối đa 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp M Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive. Mức giá xe BMW X5 M Competition First Edition và BMW X6 M Competition First Edition chưa được công bố. Số tiền chắc chắn sẽ đắt hơn bản X5 M Competition (từ 209.900 USD) và X6 M Competition (từ 213.900 USD). Dự kiến, các biến thể First Edition của X5 và X6 bắt đầu được bán ra từ đầu năm sau. BMW chưa xác nhận thị trường nào 2 dòng xe này sẽ được phân phối. Video: Ra mắt BMW X5 và X6 phiên bản đặc biệt First Edition.

