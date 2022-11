Mitsubishi Xpander trở lại ngôi "vua phân khúc" MPV tại Việt Nam

Mặc dù doanh số giảm 58% so với tháng trước tuy nhiên với 1.644 xe bán ra, Mitsubishi Xpander 2022 mới đã trở lại vị trí ngôi vương phân khúc MPV tại thị thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là mẫu xe này đã vượt mặt "người đồng hương" Toyota Veloz Cross với 1.586 xe bán ra trong tháng 10/2022. Tính lũy kế từ đầu năm đến tháng 10/2022, đã có 17.757 xe được bán ra thị trường. Tại Việt Nam, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander được phân phối với 4 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 555 - 688 triệu đồng, thuộc tầm giá "dễ chịu" nhất phân khúc MPV. Mitsubishi Xpander sở hữu ngoại thất thu hút, năng động và có phần trẻ trung hơn so với những mẫu xe MPV trước đây. Xe sử dụng khối động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. So với tháng trước, doanh số Toyota Veloz Cross trong tháng 10/2022 đạt 1.586 xe, giảm 62% so với tháng trước. Với kết quả này, Veloz Cross đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc. Dù là tân binh, nhưng doanh số cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 11.255 xe được bán ra thị trường. Toyota Veloz Cross 2022 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá niêm yết 658 triệu đồng cho bản CVT, 698 triệu đồng cho bản 698 triệu đồng. Toyota Veloz Cross 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Với doanh số 579 xe được bán ra, tăng 126 xe so với tháng 10/2022. Điều đó đã giúp cho mẫu xe XL7 nhà Suzuki trở lại vị trí thứ 3 trong phân khúc MPV. Suzuki XL7 hiện có giá 599 đến 639 triệu đồng cho 3 phiên bản bán ra, nhưng thực tế người dùng có thể mua với giá thấp hơn tùy chính sách đại lý nhưng sự xuất hiện của bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đã làm giảm đi sức cạnh tranh của mẫu xe này. Vị trí thứ 4 thuộc về mẫu xe “anh em” của Toyota Veloz là Avanza Premio. Số lượng xe Toyota Avanza Premio 2022 bán ra trong tháng 10/2022 có sự gia tăng so với tháng trước, đạt 573 xe, nâng tổng doanh số trong năm 2022 đến thời điểm hiện tại lên 2.856 xe. So với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio 2022 có thiết kế kém bắt mắt hơn và trang bị tiện nghi, an toàn cũng nghèo nàn hơn. Mức giá của Toyota Avanza Premio 2022 bản tiêu chuẩn là 558 triệu đồng và bản cao cấp nhất là 598 triệu đồng. Xếp ở vị trí tiếp theo là KIA Carnival 2022 mới với doanh số 500 xe, tăng 63 xe so với tháng 9/2022. Cộng dồn từ đầu năm đến tháng 10/2022 đã có 8.310 xe được giao đến tay khách hàng. Dù được lắp ráp trong nước nhưng nguồn cung linh kiện của Kia Carnival cũng bị hạn chế, thế nên không ít người mua phải trong tình trạng chờ xe từ 1 đến 2 tháng mới có thể nhận xe. Không chỉ Kia Carnival mà nhiều hãng xe khác cũng gặp tình trạng tương tự. Trong tháng 10, doanh số của vua MPV một thời Toyota Innova đạt 398 xe, tăng 51 xe so với tháng trước. Hiện mẫu xe này được có ưu đãi như gói gia hạn bảo hành cùng nhiều hỗ trợ khác từ hãng và đại lý. Hiện Toyota Innova tại Việt Nam đang được bán ra với 4 phiên bản E, G, Venturer và V với mức giá dao động từ 750 - 989 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Đứng ở vị trí cuối bảng trong tháng 10/2022, Suzuki Ertiga vẫn giữ nguyên doanh số 45 xe như tháng trước đó. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng sau nhiều nỗ lực của Suzuki khi cố gắng mở rộng thị trường. So với các đối thủ khác, Suzuki Ertiga được đánh giá khá tốt khi có mức giá hấp dẫn hơn các đối thủ khác. Hiện Suzuki đã cập nhật phiên bản hybrid cho Ertiga dự kiến sẽ giúp cải thiện tình hình kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới. Video: Phượt cùng xe MPV Mitsubishi Xpander 2022.

Mặc dù doanh số giảm 58% so với tháng trước tuy nhiên với 1.644 xe bán ra, Mitsubishi Xpander 2022 mới đã trở lại vị trí ngôi vương phân khúc MPV tại thị thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là mẫu xe này đã vượt mặt "người đồng hương" Toyota Veloz Cross với 1.586 xe bán ra trong tháng 10/2022. Tính lũy kế từ đầu năm đến tháng 10/2022, đã có 17.757 xe được bán ra thị trường. Tại Việt Nam, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander được phân phối với 4 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 555 - 688 triệu đồng, thuộc tầm giá "dễ chịu" nhất phân khúc MPV. Mitsubishi Xpander sở hữu ngoại thất thu hút, năng động và có phần trẻ trung hơn so với những mẫu xe MPV trước đây. Xe sử dụng khối động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. So với tháng trước, doanh số Toyota Veloz Cross trong tháng 10/2022 đạt 1.586 xe, giảm 62% so với tháng trước. Với kết quả này, Veloz Cross đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc. Dù là tân binh, nhưng doanh số cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 11.255 xe được bán ra thị trường. Toyota Veloz Cross 2022 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá niêm yết 658 triệu đồng cho bản CVT, 698 triệu đồng cho bản 698 triệu đồng. Toyota Veloz Cross 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Với doanh số 579 xe được bán ra, tăng 126 xe so với tháng 10/2022. Điều đó đã giúp cho mẫu xe XL7 nhà Suzuki trở lại vị trí thứ 3 trong phân khúc MPV. Suzuki XL7 hiện có giá 599 đến 639 triệu đồng cho 3 phiên bản bán ra, nhưng thực tế người dùng có thể mua với giá thấp hơn tùy chính sách đại lý nhưng sự xuất hiện của bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đã làm giảm đi sức cạnh tranh của mẫu xe này. Vị trí thứ 4 thuộc về mẫu xe “anh em” của Toyota Veloz là Avanza Premio. Số lượng xe Toyota Avanza Premio 2022 bán ra trong tháng 10/2022 có sự gia tăng so với tháng trước, đạt 573 xe, nâng tổng doanh số trong năm 2022 đến thời điểm hiện tại lên 2.856 xe. So với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio 2022 có thiết kế kém bắt mắt hơn và trang bị tiện nghi, an toàn cũng nghèo nàn hơn. Mức giá của Toyota Avanza Premio 2022 bản tiêu chuẩn là 558 triệu đồng và bản cao cấp nhất là 598 triệu đồng. Xếp ở vị trí tiếp theo là KIA Carnival 2022 mới với doanh số 500 xe, tăng 63 xe so với tháng 9/2022. Cộng dồn từ đầu năm đến tháng 10/2022 đã có 8.310 xe được giao đến tay khách hàng. Dù được lắp ráp trong nước nhưng nguồn cung linh kiện của Kia Carnival cũng bị hạn chế, thế nên không ít người mua phải trong tình trạng chờ xe từ 1 đến 2 tháng mới có thể nhận xe. Không chỉ Kia Carnival mà nhiều hãng xe khác cũng gặp tình trạng tương tự. Trong tháng 10, doanh số của vua MPV một thời Toyota Innova đạt 398 xe, tăng 51 xe so với tháng trước. Hiện mẫu xe này được có ưu đãi như gói gia hạn bảo hành cùng nhiều hỗ trợ khác từ hãng và đại lý. Hiện Toyota Innova tại Việt Nam đang được bán ra với 4 phiên bản E, G, Venturer và V với mức giá dao động từ 750 - 989 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Đứng ở vị trí cuối bảng trong tháng 10/2022, Suzuki Ertiga vẫn giữ nguyên doanh số 45 xe như tháng trước đó. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng sau nhiều nỗ lực của Suzuki khi cố gắng mở rộng thị trường. So với các đối thủ khác, Suzuki Ertiga được đánh giá khá tốt khi có mức giá hấp dẫn hơn các đối thủ khác. Hiện Suzuki đã cập nhật phiên bản hybrid cho Ertiga dự kiến sẽ giúp cải thiện tình hình kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới. Video: Phượt cùng xe MPV Mitsubishi Xpander 2022.