Mitsubishi Xpander 2022 đầu tiên lên sàn xe cũ, giá 715 triệu ở Hà Nội

Sau 4 tháng mở bán, những chiếc Mitsubishi Xpander 2022 mới đầu tiên đã bước lên sàn xe cũ với mức giá khá bất ngờ. Cụ thể, mới đây một chiếc Mitsubishi Xpander 2022 bản AT Premium đã được chủ nhân rao bán với giá mong muốn 715 triệu đồng. Theo hình ảnh đăng tải và thông tin mô tả, chiếc xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 này đăng ký tháng 7/2022 và gắn biển Hà Nội, ngoại thất màu đen, số ODO dừng lại ở mức 5.000 km. Bên bán cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không một vết xước và còn rất mới. Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2022 phiên bản cao cấp nhất hiện đang có giá niêm yết chính hãng ở mức 648 triệu đồng. Để hoàn tất thủ tục lăn bánh xe tại khu vực Hà Nội, người mua cần chi khoản tiền khoảng 748,5 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 500 km sử dụng, chiếc xe Xpander AT Premium gần như không bị mất giá quá nhiều. Thậm chí, theo góc nhìn của nhiều người, mức giá trên đang khá cao. Bởi, khi mua xe đã qua sử dụng, người dùng sẽ phải chịu thêm các khoản chi phí sang tên, đổi chủ. Tính ra, giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ đang rao bán không hề rẻ hơn hàng mới. Mitsubishi Xpander 2022 thế hệ mới đang bán tại Việt Nam là mô hình nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt thị trường ôtô vào tháng 6/2022. Ở lần làm mới này, Xpander nhận tới 20 điểm cải tiến toàn diện từ thiết kế cho đến trang bị và cảm giác lái. Cụ thể, kích thước xe dài hơn 120 mm, cao hơn 20 mm, khoảng sáng gầm tăng thêm 5 mm, góc thoát sau nâng lên 21,1 độ, giúp dễ leo vỉa và đi địa hình hơn. Lưới tản nhiệt thiết to bản hơn, sơn đen bóng và có thêm thanh mạ crom chữ X. Cản trước, đèn ban ngày tinh chỉnh nhẹ; đèn chiếu sáng tạo chữ T mới mẻ, ứng dụng công nghệ LED Projector. La-zăng tăng kích thước. Về trang bị nội thất, Mitsubishi Xpander 2022 nâng cấp có tap-lô bọc da và đường chỉ khâu thật, bổ sung thêm tính năng giảm hấp thụ nhiệt khi trời nắng cho ghế ngồi; kích thước màn hình 9 inch thay vì 7 inch như trước; điều hòa dạng nút bấm, có thêm chức năng Maxcool làm lạnh nhanh. Vô lăng 3 chấu mới cùng hệ thống treo tinh chỉnh cứng cáp hơn, cho cảm giác đánh lái nhẹ và trả lái nhanh hơn. Xe cũng được trang bị thêm chức năng phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động AutoHold. Mitsubishi Xpander hiện đang là vua phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam với doanh số áp đảo tất cả các thành viên còn lại trong nhóm. Kết thúc 9 tháng của năm 2022, đã có tất cả 16.113 chiếc Xpander được bàn giao tới khách hàng, trong khi con số này của đối thủ sừng sỏ Toyota Veloz Cross chỉ dừng lại ở mức 9.659 xe. Dù đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt trước loạt "tân binh" nặng ký như Veloz Cross, Ertiga Hybrid... nhưng dự đoán, sức nóng của Xpander 2022 tại Việt Nam vẫn chưa dừng lại và sẽ tiếp tục đạt thành tích cao ở những tháng còn lại của năm 2022. Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander Premium 2022 tại Việt Nam.

Sau 4 tháng mở bán, những chiếc Mitsubishi Xpander 2022 mới đầu tiên đã bước lên sàn xe cũ với mức giá khá bất ngờ. Cụ thể, mới đây một chiếc Mitsubishi Xpander 2022 bản AT Premium đã được chủ nhân rao bán với giá mong muốn 715 triệu đồng. Theo hình ảnh đăng tải và thông tin mô tả, chiếc xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 này đăng ký tháng 7/2022 và gắn biển Hà Nội, ngoại thất màu đen, số ODO dừng lại ở mức 5.000 km. Bên bán cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không một vết xước và còn rất mới. Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2022 phiên bản cao cấp nhất hiện đang có giá niêm yết chính hãng ở mức 648 triệu đồng. Để hoàn tất thủ tục lăn bánh xe tại khu vực Hà Nội, người mua cần chi khoản tiền khoảng 748,5 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 500 km sử dụng, chiếc xe Xpander AT Premium gần như không bị mất giá quá nhiều. Thậm chí, theo góc nhìn của nhiều người, mức giá trên đang khá cao. Bởi, khi mua xe đã qua sử dụng, người dùng sẽ phải chịu thêm các khoản chi phí sang tên, đổi chủ. Tính ra, giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ đang rao bán không hề rẻ hơn hàng mới. Mitsubishi Xpander 2022 thế hệ mới đang bán tại Việt Nam là mô hình nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt thị trường ôtô vào tháng 6/2022. Ở lần làm mới này, Xpander nhận tới 20 điểm cải tiến toàn diện từ thiết kế cho đến trang bị và cảm giác lái. Cụ thể, kích thước xe dài hơn 120 mm, cao hơn 20 mm, khoảng sáng gầm tăng thêm 5 mm, góc thoát sau nâng lên 21,1 độ, giúp dễ leo vỉa và đi địa hình hơn. Lưới tản nhiệt thiết to bản hơn, sơn đen bóng và có thêm thanh mạ crom chữ X. Cản trước, đèn ban ngày tinh chỉnh nhẹ; đèn chiếu sáng tạo chữ T mới mẻ, ứng dụng công nghệ LED Projector. La-zăng tăng kích thước. Về trang bị nội thất, Mitsubishi Xpander 2022 nâng cấp có tap-lô bọc da và đường chỉ khâu thật, bổ sung thêm tính năng giảm hấp thụ nhiệt khi trời nắng cho ghế ngồi; kích thước màn hình 9 inch thay vì 7 inch như trước; điều hòa dạng nút bấm, có thêm chức năng Maxcool làm lạnh nhanh. Vô lăng 3 chấu mới cùng hệ thống treo tinh chỉnh cứng cáp hơn, cho cảm giác đánh lái nhẹ và trả lái nhanh hơn. Xe cũng được trang bị thêm chức năng phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động AutoHold. Mitsubishi Xpander hiện đang là vua phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam với doanh số áp đảo tất cả các thành viên còn lại trong nhóm. Kết thúc 9 tháng của năm 2022, đã có tất cả 16.113 chiếc Xpander được bàn giao tới khách hàng, trong khi con số này của đối thủ sừng sỏ Toyota Veloz Cross chỉ dừng lại ở mức 9.659 xe. Dù đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt trước loạt "tân binh" nặng ký như Veloz Cross, Ertiga Hybrid... nhưng dự đoán, sức nóng của Xpander 2022 tại Việt Nam vẫn chưa dừng lại và sẽ tiếp tục đạt thành tích cao ở những tháng còn lại của năm 2022. Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander Premium 2022 tại Việt Nam.