Mitsubishi Xpander Cross từ 441 triệu tại Indonesia về Việt Nam

Lô xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới vừa được phát hiện tại cảng Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM. Lô xe nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Mitsubishi Krama Yudha ở Cikarang, Indonesia. Hiện tại lô xe đang chờ hoàn tất các khâu thủ tục thông quan. và chờ ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam. Là phiên bản cao cấp hơn của dòng MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander, Xpander Cross thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại Indonesia vào hồi tháng 11 năm ngoái. Mẫu xe này ở hữu diện mạo như kết hợp giữa hai dòng MPV và SUV, chính vì vậy Mitsubishi Xpander Cross trông không quá khác biệt so với Xpander thường. Được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield, Mitsubishi Xpander Cross 2020 có nẹp mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt trước, tạo hình chữ X, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm trên và cụm đèn pha bên dưới. Trên cản trước còn tích hợp cụm đèn sương mù hình tròn giống Mitsubishi Xpander thường. Tuy nhiên, khác với bản thường, Mitsubishi Xpander Cross 2020 dùng crôm màu tối hầm hố hơn. Bên sườn, Mitsubishi Xpander Cross 2020 có thêm nẹp sườn bằng nhựa màu đen, bộ vành la-zăng 17 inch với thiết kế 5 chấu phối 2 màu mới và baga nóc. Ngoài ra, chiều cao gầm của Mitsubishi Xpander Cross 2020 còn được nâng 20 mm lên 225 mm trong khi chiều dài tăng 25 mm, chiều rộng và chiều cao đều tăng 50 mm so với bản thường. Phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu giống Xpander thông thường. Trong khi đó, thiết kế cản sau và đèn phản quang của mẫu xe này lại được thay đổi. Nội thất bên trong Mitsubishi Xpander Cross nổi bật với ghế ngồi, vô-lăng, cần số được bọc da 2 tông màu. Các tính năng bổ sung khác bao gồm hệ thống thông tin giải trí 7 inch với kết nối điện thoại thông minh, cảm biến đỗ xe với camera lùi và hệ thống khởi động không cần chìa. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: 02 túi khí, phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chức năng chống trộm và camera lùi... Xe sử dụng chung động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5MT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD) tương tự như Xpander. Hiện giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có giá dao động từ 267.7 - 277,7 triệu Rupiah (khoảng 441 - 458 triệu đồng). Đây được xem là đối thủ mạnh, sẽ cạnh tranh với Toyota Rush và Suzuki XL7 sắp ra mắt vào tháng 4 tới. Hiện tại, một số đại lý của Mitsubishi Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Xpander Cross, thời gian giao xe dự kiến vào tháng 7 năm nay. Sau khi được bán ra, Xpander Cross cùng với Xpander Tiêu Chuẩn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Video: Mitsubishi Xpander cross 2020 có gì nổi bật?

Lô xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới vừa được phát hiện tại cảng Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM. Lô xe nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Mitsubishi Krama Yudha ở Cikarang, Indonesia. Hiện tại lô xe đang chờ hoàn tất các khâu thủ tục thông quan. và chờ ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam. Là phiên bản cao cấp hơn của dòng MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander, Xpander Cross thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại Indonesia vào hồi tháng 11 năm ngoái. Mẫu xe này ở hữu diện mạo như kết hợp giữa hai dòng MPV và SUV, chính vì vậy Mitsubishi Xpander Cross trông không quá khác biệt so với Xpander thường. Được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield, Mitsubishi Xpander Cross 2020 có nẹp mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt trước, tạo hình chữ X, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm trên và cụm đèn pha bên dưới. Trên cản trước còn tích hợp cụm đèn sương mù hình tròn giống Mitsubishi Xpander thường. Tuy nhiên, khác với bản thường, Mitsubishi Xpander Cross 2020 dùng crôm màu tối hầm hố hơn. Bên sườn, Mitsubishi Xpander Cross 2020 có thêm nẹp sườn bằng nhựa màu đen, bộ vành la-zăng 17 inch với thiết kế 5 chấu phối 2 màu mới và baga nóc. Ngoài ra, chiều cao gầm của Mitsubishi Xpander Cross 2020 còn được nâng 20 mm lên 225 mm trong khi chiều dài tăng 25 mm, chiều rộng và chiều cao đều tăng 50 mm so với bản thường. Phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu giống Xpander thông thường. Trong khi đó, thiết kế cản sau và đèn phản quang của mẫu xe này lại được thay đổi. Nội thất bên trong Mitsubishi Xpander Cross nổi bật với ghế ngồi, vô-lăng, cần số được bọc da 2 tông màu. Các tính năng bổ sung khác bao gồm hệ thống thông tin giải trí 7 inch với kết nối điện thoại thông minh, cảm biến đỗ xe với camera lùi và hệ thống khởi động không cần chìa. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: 02 túi khí, phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chức năng chống trộm và camera lùi... Xe sử dụng chung động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5MT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD) tương tự như Xpander. Hiện giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có giá dao động từ 267.7 - 277,7 triệu Rupiah (khoảng 441 - 458 triệu đồng). Đây được xem là đối thủ mạnh, sẽ cạnh tranh với Toyota Rush và Suzuki XL7 sắp ra mắt vào tháng 4 tới. Hiện tại, một số đại lý của Mitsubishi Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Xpander Cross, thời gian giao xe dự kiến vào tháng 7 năm nay. Sau khi được bán ra, Xpander Cross cùng với Xpander Tiêu Chuẩn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Video: Mitsubishi Xpander cross 2020 có gì nổi bật?