Cận cảnh Mitsubishi Triton 2024 từ 481 triệu đồng sắp về Việt Nam

Mitsubishi đã chính thức trình làng thế hệ mới của dòng xe bán tải Triton trong sự kiện ra mắt toàn cầu tổ chức tại Thái Lan. Bước sang thế hệ Mitsubishi Triton 2024 mới, mẫu xe này đã được thay đổi toàn diện, cả về thiết kế, trang bị lẫn động cơ, nhằm cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux và Isuzu D-Max. Đúng như những hình ảnh úp mở do hãng tung ra trước đó, Mitsubishi Triton 2024 được áp dụng phiên bản cải tiến của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc. Ở khu vực đầu xe, mẫu xe bán tải này được trang bị lưới tản nhiệt rộng hơn với những nan nằm ngang và lưới tổ ong bên trong. Lưới tản nhiệt có thể sơn cùng màu thân xe và dập dòng chữ "Mitsubishi" trên đỉnh. Nằm hai bên lưới tản nhiệt tiếp tục là hệ thống đèn hai tầng như thế hệ cũ. Tuy nhiên, thiết kế đèn đã được làm mới với 3 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm phía trên và đèn pha chính đặt bên dưới. Đèn pha này có thiết kế chữ "T" nằm ngang hay "búa Thor" theo cách gọi của hãng Mitsubishi với 3 bóng LED bên trong. Ngoài ra, trên đầu xe còn có ốp hình chữ "C" ngược mạ crôm, tích hợp đèn sương mù nhỏ. Thay đổi tiếp theo của mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 nằm ở cản trước, hốc bánh nổi bật hơn, vành hợp kim 18 inch, lốp 265/60 R18, cụm đèn hậu nằm dọc mới và thiết kế cửa sổ giống Nissan Navara. Tương tự đèn pha, đèn hậu của xe cũng có tạo hình chữ "T" nằm ngang bên trong. Ở bản Athlete cao cấp, mẫu xe này sẽ có màu sơn ngoại thất đặc trưng là cam, kết hợp với những chi tiết đen bóng như ốp chữ "C" trên đầu xe, ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, baga nóc, thanh thể thao trên thùng hàng và cản sau. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu tỷ lệ thân xe hợp lý hơn trước. Kích thước cụ thể của mẫu xe này bao gồm chiều dài 5.320 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở 3.130 mm và chiều cao gầm 222 mm. So với những đối thủ như Isuzu D-Max và Toyota Hilux, Mitsubishi Triton 2024 có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của xe cũng được thổi làn gió mới theo hơi hướng hiện đại và bắt kịp xu hướng hơn. Tại đây, mẫu xe bán tải nhà Mitsubishi được trang bị mặt táp-lô bọc bằng chất liệu mềm mại hơn nhằm tạo cảm giác cao cấp. Trong khi đó, trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng. Bên dưới cửa gió trung tâm là các phím cơ học để chỉnh điều hòa với thiết kế như phím đàn piano. Ở khu vực cụm điều khiển trung tâm, hãng Mitsubishi đã bố trí cần số thông thường, núm xoay chọn các chế độ của hệ dẫn động 4 bánh Super Select Full-time 4WD II và phanh tay chỉnh cơ. Thêm vào đó là ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị, hệ thống âm thanh 6 loa, 2 cổng sạc 12V, cổng USB Type A/Type C cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. "Trái tim" của Mitsubishi Triton 2024 là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L hoàn toàn mới với 2 mức sức mạnh là 184 mã lực/430 Nm và 204 mã lực/470 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại 1 cầu hoặc 2 cầu Super Select Full-time 4WD II. Hệ dẫn động 2 cầu của xe có 4 chế độ điều chỉnh là 2H (dùng cho đường bình thường), 4H (dùng cho đường ướt, trơn trượt), 4HLC (dùng cho đường ngoại thành) và 4LLC (dùng cho đường ngoại thành với đường bùn, leo đèo hoặc dốc cao). Bên cạnh đó là 7 chế độ lái, bao gồm Normal (bình thường), Eco (tiết kiệm), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Sand (cát) và Rock (đá). Chưa hết, Mitsubishi Triton 2024 còn có khóa vi sai chống trượt chủ động với tính năng kiểm soát phanh, khóa vi sai cầu sau, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control, hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo tay đòn kép với thanh cân bằng đằng sau. Trang bị an toàn của xe gồm phanh đĩa trước, tang trống sau, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, điều chỉnh đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát chân ga, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, đèn nháy phi phanh gấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go ở tốc độ thấp, cảm biến trước/sau và camera 360 độ. Khi có mặt trên thị trường, xe sẽ có cả cấu hình Double Cab 4 cửa và và Single Cab 2 cửa. Giá xe Mitsubishi Triton 2024 ở thị trường Thái Lan dao động từ 699.000 - 1.027.000 Baht (khoảng 481 - 706 triệu đồng). Sau Thái Lan, Mitsubishi Triton thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mitsubishi Triton 2024 thế hệ thứ 6.

