Mitsubishi Triton Athlete từ 795 triệu tại Thái sắp về Việt Nam

Tương tự như Triton Athlete từng được phân phối tại Việt Nam, Athlete facelift mới hãng xe Nhật Bản chỉ tập trung vào nâng cấp nội ngoại thất cho xe. Mitsubishi Triton Athlete mới có tổng cộng 03 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Cam, Trắng và Đen, cả 03 lựa chọn màu sơn đều được phối bộ tem ‘’Athlete’’ đẹp mắt ở thân xe, nóc xe được sơn màu đen. Để khác biệt so với phiên bản thông thường, toàn bộ mặt ca-lăng - lưới tản nhiệt và cản trước của mẫu xe bán tải Triton Athlete được sơn màu đen bóng giúp ‘’ton sur ton’’ với nóc xe. Bên cạnh đó, các chi tiết như ốp gương chiếu hậu, nẹp cửa sổ, tay nắm cửa, bệ bước đều được sơn đen. Cuối cùng, ‘’dàn chân’’ Mitsubishi Triton Athlete sử dụng bộ mâm 18 inch (265/60 R18) kiểu dáng quen thuộc, và nó cũng được sơn màu đen. Nội thất Mitsubishi Triton Athlete mới được phối màu cam quen thuộc tương tự Triton Athlete trước. Trong đó, toàn bộ ghế ngồi được bọc da phối 2 màu Cam/Đen với logo ‘’Athlete’’ được thêu trên mặt lưng ghế làm điểm nhấn, táp-pi cửa nổi bật với đường chỉ khâu màu cam tương phản trên bề mặt da đen. Không có thay đổi về động cơ, hộp số và hệ truyền động (2WD; 4WD). Triton Athlete mới vẫn gắn bó với động cơ dầu 4cyl dung tích 2.4L VG-Turbo cho công suất tối đa 181 mã lực tại 3.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm có được từ 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau & hai cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Là phiên bản hàng đầu, những trang bị an toàn cao cấp được trang bị tiêu chuẩn trên Triton Athlete mới bao gồm: Giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS),…Giá xe Mitsubishi Triton Athlete từ khoảng 795 triệu đồng tại thị trường Thái Lan, dự định mẫu xe bán tải cá tính này sẽ giới thiệu và phân phối tại thị trường Việt Nam vào năm tới. Vừa qua, Mitsubishi Việt Nam đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới cho Triton tại thị trường Việt, phiên bản nâng cấp PREMIUM này tập trung vào công nghệ an toàn, nhờ đó Triton mới đã trở thành mẫu bán tải được trang bị công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc bán tải cỡ trung. Mặt khác giúp Triton PREMIUM tăng tính cạnh tranh hơn, đồng thời trở thành một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với ‘’vua bán tải’’ - Ford Ranger phiên bản Wildtrak 2.0L khi nói về vận hành, trang bị ‘’đồ chơi’’ options và cuối cùng mức giá. Video: Chi tiết Mitsubishi Triton athlete 2020 mới.

