Mitsubishi Pajero Sport 2020 từ 1,1 tỷ tại Việt Nam có đáng tiền?

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport khá được yêu thích ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó đặ biệt là Thái Lan và Việt Nam. Pajero Sport kể từ khi ra mắt đến nay luôn được ngượi dùng chú ý với "mác" SUV 7 chỗ gầm cao với khả năng vận hành linh hoạt, hệ thống khung gầm được đánh giá cao. Tuy nhiên, tiện nghi cũng như công nghệ trên xe trước đây vẫn là một dấu hỏi mà có lẽ đến nay mới được trả lời. Những mẫu xe Pajero Sport trước đây bị nhiều khách hàng đánh giá có ngoại hình chưa được cân đối, không mạnh mẽ nam tính như các đời xe cũ thì phiên bản cải tiến 2020 gần như đã khắc phục được tất cả các điểm yếu đó. Bên ngoài, Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ thứ hai nên mang dáng vẻ cá tính và hiện đại, khá tương đồng với những "người anh em" Outlander hay Xpander. Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới được sinh ra để đáp ứng sự kì vọng của khách hàng về một mẫu xe SUV vận hành linh hoạt ở nhiều loại địa hình khác nhau nhưng vẫn mang đến sự thoải mái, tiện nghi và khả năng bảo vệ tối ưu với hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, thông minh nổi bật trong phân khúc. Xe sở hữu kích thước tổng thể là 4.825 x 1.815 x 1.835 (mm). Chiều dài cơ sở lên tới 2.800mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Đầu xe nổi bật với mặt ca lăng chữ X, hốc đèn 2 bên khoét sâu, bên trên là đèn chạy LED ban ngày và đèn pha nối liền bằng những thanh mạ bạc. Lưới tản nhiệt được thiết kế mới với 3 thanh ngang mạ bạc cao cấp làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thể thao, mở rộng từ nắp ca-pô xuống giúp xe có khả năng làm mát động cơ tốt hơn. Đặc biệt, Pajero Sport 2020 được trang bị đèn chiếu sáng phía trước công nghệ Bi-LED hiện đại tăng hiệu quả chiếu sáng và thẩm mỹ, đồng thời tích hợp công nghệ đèn chiếu sáng góc hỗ trợ tốt hơn khi vào cua. ệ thống rửa đèn chiếu sáng được trang bị trên Pajero Sport 2020 mới cũng sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và bùn đất bám lên từ đó duy trì hiệu quả chiếu sáng tối đa, tính năng này sẽ giúp người lái có khả năng quan sát tốt nhất, đảm bảo an toàn. Cụm đèn hậu với thiết kế mới đẹp mắt tích hợp công nghệ LED giúp tăng thêm vẻ cuốn hút và nhận diện đặc trưng cho mẫu SUV mới này. Pajero Sport 2020 mới sở hữu bộ mâm xe hợp kim đa chấu thiết kế mới 18 inches 2 tông màu. Xe được trang bị thêm ăng-ten vây cá hiện đại và cánh lướt gió thể thao thiết kế mới mang lại sự hài hòa và hiện đại. Hệ thống treo vững chãi kết hợp khoảng sáng gầm xe cao 218mm cho phép xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó. Trong khi đó, bán kính quay vòng tối thiểu 5,6m, nhỏ nhất trong phân khúc cũng là một điểm cộng đáng kể, bán kính quay vòng nhỏ giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong nội thành chật hẹp... Nội thất xe tập trung nhiều tính năng tiện nghi không thua kém xe sang, một số tính năng cao cấp như chìa khóa thông minh – khởi động bằng nút bấm, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, kính chiếu hậu chống chói,… Cụm vô lăng tích hợp nhiều nút bấm mang thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng, với thiết kế tổng thể hình chữ X, chứa đầy đủ phím chức năng, từ menu điều hướng, Adaptive Cruise Control cho đến đàm thoại rảnh tay. Chưa hết, lẫy chuyển số bằng kim loại gắn sau vô lăng cũng là trang bị độc đáo của Pajero Sport. Sau vô lăng là một sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản Pajero trước đó. Đó là màn hình 8 inch rất sắc nét và có tới 3 chế độ hiển thị khác nhau. Màn hình này thay thế cụm đồng hồ cơ truyền thống, mang đến nét hiện đại cho Pajero Sport và nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc. Tính năng giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng cỡ lớn 8 inchs với nhiều tính năng kết nối và giải trí, độ sắc nét màn hình ở mức khá, tích hợp với camera 360 độ thuận tiện cho chiếc xe cỡ lớn. Xe được trang bị phanh tay điện tử trong khi các đối thủ chỉ có phanh tay cơ. Pajero Sport 2020 cũng có chế độ giữ phanh Auto Hold nên việc đi phố là rất nhàn hạ. Bên cạnh đó là núm xoay chọn chế độ gài cầu và các tính năng hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc. Chưa hết, hệ thống điều hòa của Pajero Sport cũng có công nghệ lọc không khí NanoE trứ danh của Mitsubishi, cửa sổ trời cũng là một trang bị hiếm thấy trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Hiếm có mẫu SUV nào sở hữu nhiều công nghệ an toàn hàng đầu như Mitsubishi Pajero Sport hiện tại, gói an toàn mới được bổ sung trên chiếc SUV đời 2020 này bao gồm; 7 túi khí an toàn. Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM). Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn (LCA). Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA). Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS). Hệ thống ga tự động thích ứng (ACC)... Ngoài ra còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (Brake Override System. Camera lùi: Phát tín hiệu bằng âm thanh khi gặp vật cản. Cảm biến trước và sau. Khung xe RISE cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC). Tính năng hỗ trợ xuống dốc HDC... Với phiên bản nâng cấp 2020, Pajero Sport chỉ có 2 phiên bản máy dầu, phiên bản máy xăng V6 3.0L đã bị lược bỏ. Quyết định này đến từ khảo sát khách hàng từ phiên bản trước, nhiều người mua xe SUV ngại động cơ xăng vì độ tiêu hao nhiên liệu, dù xe vận hành mượt và êm ái hơn. Tuy vậy với động cơ dầu được cải tiến, Pajero Sport 2020 mang đến các trải nghiệm khá bất ngờ. Mitsubishi Pajero bản máy dầu thế hệ mới sở hữu một khối động cơ có hàm lượng công nghệ rất cao. Động cơ dầu 4 xy-lanh tên mã 4N15 của Pajero Sport không chỉ nhẹ hơn các động cơ đối thủ mà còn sở hữu nhiều ưu điểm khác. Động cơ có dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút, lực mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Khi trải nghiệm và cầm lái mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT 2020, điểm cộng lớn đầu tiên chính là ở khả năng quan sát của tài xế. Khi ngồi lên vị trí ghế lái, dường như không có bất cứ rào cản nào với một chiếc xe gầm cao như Mitsubishi Pajero Sport. Bạn có thể điều chỉnh ghế lái, vô-lăng để phù hợp với vóc dáng cơ thể để điều khiển xe một cách an toàn nhất. Tuy nhiên, vô-lăng trợ lực dầu với hạn chế khi di chuyển ở đường nội đô khi việc đánh lái sẽ tương đối vất vả với phái yếu. Ngược lại, khi chuyển ở tốc độ cao, phần vô-lăng này lại phát huy tác dụng với ưu thế mang đến độ đầm chắc và phản hồi với mặt đường chính xác. Kết hợp với khung gầm ổn định, khi đánh lái vào cua xe mang đến sự an toàn cho người sử dụng. Cầm lái xe ở đường zích zắc, Mitsubishi Pajero Sport 2020 thể hiện phẩm chất là một chiếc xe gầm cao có độ ổn định thân xe tốt hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Đặc biệt là công nghệ và hệ thống an toàn cũng hỗ trợ khá nhiều cho người lái. Hệ thống treo trên Mitsubishi Pajero Sport 2020 tương đối cứng khi đi qua địa hình gồ ghề, nhưng chiếc xe lại có khả năng dập tắt dao động để giúp xe trở lại trạng thái cân bằng tương đối nhanh. Ngoài ra, một điểm trừ là khối động cơ diesel MIVEC êm nhưng tiếng vọng vào khoang cabin xe ở vòng tua cao mỗi lần đạp sâu ga nghe khá rõ. Ngược lại, thì việc cách âm môi trường và cách âm gầm lại tốt hơn khá nhiều đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Mặc dù trải nghiệm chưa nhiều, tuy nhiên theo đánh giá có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới khá mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh đa địa hình đi kèm nhiều công nghệ xịn sò cũng như các tính năng an toàn "tận răng"... ngoài ra nó còn có không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định dễ tiếp cận và đáng mua nhất đối với đại đa số người tiêu dùng Việt hiện nay. Với những thay đổi mang tính “cách mạng” từ trong ra ngoài, Mitsubishi Pajero Sport 2020 là một chiếc SUV 7 chỗ đáng gờm trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Với phiên bản 2020, Pajero Sport 4×2 AT có giá niêm yết 1,110 tỷ đồng, trong khi bản cao cấp 4×4 AT có giá bán 1,345 tỷ đồng. Đây là mức giá hấp dẫn hơn các phiên bản cao nhất của Ford Everest (rẻ hơn 54 triệu) và Toyota Fortuner (rẻ hơn 81 triệu đồng). Video: Những tính năng mới trên Mitsubishi Pajero Sport 2020.

