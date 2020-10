Cận cảnh Mitsubishi Pajero Sport 2020 từ 1,1 tỷ tại Việt Nam

Kế thừa thế mạnh truyền thống về khả năng vận hành đỉnh cao, nhằm tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục, trải nghiệm những chặng đường mới, Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam được nâng tầm với 22 thay đổi đáng giá từ thiết kế cho đến tiện nghi tiên tiến, đi cùng với đó là hệ thống an toàn Mitsubishi e-Assist thông minh vượt trội. Với thông điệp “Ride New Life – Trải nghiệm phong cách sống mới” – Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới được sinh ra để đáp ứng sự kì vọng của khách hàng về một mẫu xe SUV vận hành linh hoạt ở nhiều loại địa hình khác nhau nhưng vẫn mang đến sự thoải mái, tiện nghi và khả năng bảo vệ tối ưu với hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, thông minh nổi bật trong phân khúc. Khoác lên mình diện mạo mới với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ hai, những nâng cấp về ngoại thất trên Mitsubishi Pajero Sport 2020 tạo nên tổng thể hài hòa, cá tính; một phong thái lịch lãm và ấn tượng hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể là 4.825 x 1.815 x 1.835 (mm). Chiều dài cơ sở lên tới 2.800mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế, mâm xe hợp kim đa chấu thiết kế mới 18 inches 2 tông màu đem lại cảm giác mạnh mẽ, thể thao. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca lăng chữ X, hốc đèn 2 bên khoét sâu, bên trên là đèn chạy LED ban ngày và đèn pha nối liền bằng những thanh mạ bạc. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế mới với 3 thanh ngang mạ bạc cao cấp làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thể thao, mở rộng từ nắp ca-pô xuống giúp xe có khả năng làm mát động cơ tốt hơn. Đặc biệt, Mitsubishi Pajero Sport 2020 được trang bị đèn chiếu sáng phía trước công nghệ Bi-LED hiện đại tăng hiệu quả chiếu sáng và thẩm mỹ, đồng thời tích hợp công nghệ đèn chiếu sáng góc hỗ trợ tốt hơn khi vào cua. Hệ thống rửa đèn chiếu sáng được trang bị trên Pajero Sport 2020 sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và bùn đất bám trên đèn, từ đó duy trì hiệu quả chiếu sáng tối đa, giúp người lái có khả năng quan sát tốt nhất, đảm bảo an toàn. Cụm đèn hậu với thiết kế mới đẹp mắt tích hợp công nghệ LED giúp tăng thêm vẻ cuốn hút và nhận diện đặc trưng cho mẫu SUV mới này. Đặc biệt, Pajero Sport 2020 mới được trang bị thêm ăng-ten vây cá hiện đại và cánh lướt gió thể thao thiết kế mới mang lại sự hài hòa và hiện đại. Hệ thống treo vững chãi kết hợp khoảng sáng gầm xe cao 218mm cho phép xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó. Trong khi đó, bán kính quay vòng tối thiểu 5,6m, nhỏ nhất trong phân khúc cũng là một điểm cộng đáng kể, bán kính quay vòng nhỏ giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong nội thành chật hẹp... Triết lý 'Omotenashi” lấy khách hàng làm trung tâm được Mitsubishi ứng dụng trong thiết kế nội thất của Pajero Sport 2020 với những tính năng tiện ích cao cấp, thông minh nhằm mang đến những trải nghiệm ưu việt, thoải mái nhất cho khách hàng. Tổng thể khoang lái đầy ấn tượng với công nghệ hiện đại tiên tiến, nội thất Pajero Sport sang trọng nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch và hài hòa. Nội thất bọc da cao cấp, ghế lái và ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 8 hướng giúp giảm bớt sự mệt mỏi trong những chuyến đi dài. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD được trang bị trên PAJERO SPORT 2020 có kích thước lớn lên đến 8 inches với 3 chế độ hiển thị thông tin hành trình, không những giúp người lái có thể dễ dàng quan sát các thông tin mà còn cho phép tùy chỉnh các dạng hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu và sở thích của người lái. Màn hình giải trí 8-inches với giao diện thân thiện cùng khả năng kết nối nhiều giao thức khác nhau như: Android Auto™ và Apple CarPlay™ mang đến khả năng giải trí không giới hạn. Ngoài ra, màn hình này còn có thể kết nối và cho phép hiển thị thông tin đến màn hình đồng hồ kỹ thuật số giúp người lái có thể quan sát các thông tin dễ dàng, tăng khả năng tập trung khi điều khiển xe. Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh đa thông tin, âm thanh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói,... Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, với 2 giàn lạnh tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba kèm chức năng làm sạch không khí Nano-e. Gương chiếu hậu chống chói tự động, giúp hạn chế ánh sáng phản xạ từ gương hậu chiếu tới tài xế, ngăn ngừa hiện tượng chói mắt vì đèn pha của xe phía sau. Cửa sổ trời, Camera toàn cảnh 360 hỗ trợ người lái dễ dàng quan sát trong các tình huống lùi, dừng và đỗ xe hoặc di chuyển trên đường đô thị đông đúc. Triết lý 'Omotenashi” còn có thể dễ dàng nhận thấy trên Pajero Sport 2020 thông qua tính năng đóng mở cốp sau bằng điện và đá cốp thông minh. Đặc biệt, khác với các mẫu xe khác, vốn chỉ trang bị 1 cảm biến đá cốp đặt ngay giữa cản sau vốn gây ra đôi chút phiền toái trong thao tác đá cốp, Pajero Sport 2020 được trang bị đến 2 cảm biến đá cốp đặt ở 2 góc của cản sau, giúp cho thao tác đá cốp dễ dàng và thuận tiện hơn. Xe cũng được trang bị ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi thông qua điện thoại thông minh với hai hệ điều hành Android™ và iOS™ và đồng hồ thông minh Apple Watch™. Ứng dụng giúp người dùng có thể tìm vị trí xe trong bãi đậu xe, mở cốp xe từ xa một cách dễ dàng hay đặt trạng thái chờ mở cốp giúp việc mở cốp thuận tiện đến mức không cần thao tác đá chân, ngoài ra ứng dụng còn có thể hiển thị các thông tin tiết kiệm nhiên liệu, lượng nhiên liệu và nhắc nhở trạng thái của xe: người lái quên khóa cửa xe hay kính cửa sổ chưa được đóng kín... Đặc biệt, Pajero Sport 2020 còn được tích hợp thêm tính năng phanh tay điện tử tự động và chế độ giữ phanh tự động, giúp người lái nhàn nhã hơn trong quá trình vận hành. Các tiện nghi khác có thể kể đến như nút bấm khởi động, cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động, cảm biến gạt mưa tự động, tự động điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng... tất cả đều góp phần mang đến một trải nghiệm đầy tiện dụng và đẳng cấp cho các khách hàng. Để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, Pajero Sport 2020 cũng trang bị đủ “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái như: Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), bên cạnh kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control), cảnh báo điểm mù (BSM), phanh tự động khẩn cấp (AEB), camera quan sát xung quanh xe (AVM – Around View Monitor), khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và 7 túi khí. Về khả năng vận hành, do là bản nâng cấp giữa vòng đời nên động cơ của Mitsubishi Pajero Sport 2020 không có gì thay đổi. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là máy dầu Diesel Mivec dung tích 2.4L cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 430 Nm. Hệ dẫn động vẫn chia làm 2 loại 1 cầu và 2 cầu như trước đây nhưng ở lần nâng cấp này, Mitsubishi Pajero Sport 2020 được bổ sung thêm khóa vi sai cầu sau. Xe cũng mang đến cho người lái thêm 4 chế độ lựa chọn chạy địa hình (Sỏi – Bùn – Cát – Đá) thao tác dễ dàng chỉ bằng một nút bấm giúp hỗ trợ người lái dễ dàng lựa chọn chế độ lái tương ứng với điều kiện địa hình. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ bán ra với 2 phiên bản máy dầu duy nhất là 4x2 AT và 4x4 AT cùng mức tương ứng là 1,11 tỷ và 1,345 tỷ đồng, kèm bộ quà tặng trong tháng 10/2020 trị giá 50 triệu đồng bao gồm bộ phụ kiện thể thao và Iphone 11 Pro Max 64 Gb. Video: Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport 2020 từ 1,1 tỷ tại Việt Nam.

