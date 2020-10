Mua Mitsubishi Pajero Sport 2020 hay Toyota Fortuner mới hơn 1 tỷ?

Xét về tầm giá và trang bị, Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 2020 và Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT là hai phiên bản "ngang tài ngang sức" nhất. Trong đó, Pajero Sport 4x4 AT có giá 1,345 tỷ đồng, còn chiếc SUV của Toyota có giá 1,388 tỷ đồng (riêng bản màu ngọc trai giá 1,396 tỷ đồng). Sau giá bán, điều đầu tiên mà thị trường SUV 7 chỗ quan tâm rõ ràng là kích thước cũng như không gian nội thất. Pajero Sport mới đậm chất SUV việt dã và mạnh mẽ với kích thước tổng thể là 4.825 x 1.815 x 1.835 mm. Chiều dài cơ sở lên tới 2.800 mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Toyota Fortuner 2020 mới sẽ ngắn hơn một chút với chiều dài cơ sở 2.745 mm và kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm. Toyota Fortuner là mẫu SUV đình đám tại thị trường Việt Nam. Bước sang phiên bản 2020 nâng cấp mới, Fortuner đã có những tinh chỉnh về mặt thiết kế nhằm mang tới diện mạo bắt mắt và trẻ trung hơn. Giống như chiếc xe đối thủ, Fortuner 2020 cũng có hệ thống chiếu sáng trước và sau sử dụng công nghệ LED hiện đại. Cả hai mẫu xe đều được trang bị mâm xe 18 inch, nhưng nhờ có khoảng sáng gầm xe lớn đạt 279 mm, Fortuner có được khả năng lội nước tốt hơn so với Pajero Sport (gầm xe cao 218 mm). Bù lại, Pajero Sport có bán kính quay vòng tối thiểu 5,6m, nhỏ nhất trong phân khúc, đây cũng là một điểm cộng đáng kể, bán kính quay vòng nhỏ giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong nội thành chật hẹp. Trước đây, Toyota Fortuner là đại diện ưu tú nhất cho phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đối thủ vượt trội xuất hiện khiến vị trí của Fortuner trong lòng người Việt bị lung lăng. Về phía Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT 2020 cao cấp nhất, chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại độc quyền. Một trong số đó là hệ dẫn động 4 bánh đặc biệt của Mitsubishi Motors, Super Select 4WD-II mang đến sự thoải mái và tự tin cho người lái khi bạn cần, cho phép chiếc xe thích nghi với từng loại bề mặt. Super Select 4WD-II có 4 chế độ gài cầu để người lái tùy chọn, mỗi cài đặt sẽ phù hợp với điều kiện lái xe riêng biệt. Đối thủ của Fortuner cũng sẽ có chế độ điều khiển xe từ xa thông qua Mitsubishi app. Ứng dụng giúp người dùng có thể tìm vị trí xe trong bãi đậu xe, mở cốp xe từ xa một cách dễ dàng hay đặt trạng thái chờ mở cốp giúp việc mở cốp thuận tiện đến mức không cần thao tác đá chân, ngoài ra ứng dụng còn có thể hiển thị các thông tin tiết kiệm nhiên liệu, lượng nhiên liệu và nhắc nhở trạng thái của xe: người lái quên khóa cửa xe hay kính cửa sổ chưa được đóng kín. Toyota Fortuner 2020 tự hào với một loạt tính năng an toàn bị động và chủ động khác như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Mitsubishi Pajero Sport 2020 cũng không hề chịu thua khi sở hữu gói an toàn thông minh và cao cấp MITSUBISHI e-Assist bao gồm Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, Hệ thống ga tự động thích ứng, Hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp, Tính năng hỗ trợ xuống dốc HDC cùng hệ thống khởi hành ngang dốc HSA, 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe…Xe cũng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Nếu như cabin của Toyota Fortuner 2020 tiếp tục được thiết kế theo phong cách sang rtrọng, chững chạc với hai tông màu đối lập, bọc da và trang trí mạ satin, thì không gian bên trong xe Pajero Sport 2020 lại đem đến cảm giác khỏe khoắn, năng động hơn với triết lý Omotenashi lấy khách hàng làm trung tâm và nội thất bọc da cao cấp. Fortuner mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như Màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, hệ thống 11 loa JBL hàng đầu phân khúc, mở cốp rảnh tay, hộc để đồ, cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi, điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm... Pajero Sport 2020 cũng có tính năng đá chân để mở cốp nhưng với hai cảm biến thay vì chỉ 1 cảm biến như các đối thủ. Ngoài ra, người dùng còn có thể mở cốp qua ứng dụng trên điện thoại cùng nhiều trang bị hiện đại, cao cấp khác như ghế lái và ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 8 hướng, đồng hồ kỹ thuật số LCD 8 inch, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ cả Apple Carplay và Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, với 2 giàn lạnh tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba, camera toàn cảnh 360... Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT được lắp ráp ngay trong nước, xe sử dụng động cơ 2.8L 4 xi-lanh, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, tốc độ tối đa là 180 km/h, kết hợp với số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử. Mitsubishi Pajero Sport 2020 2.4L 4x4 AT được nhập khẩu nguyên chiếc, và trang bị động cơ dầu diesel MIVEC 2.4L sản sinh công suất 178 mã lực, mô-men xoắn đạt 430 Nm. Tuy có các thông số kém Fortuner nhưng Pajero Sport vẫn có tốc độ tối đa 180 km/h. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II. Video: Mitsubishi Pajero Sport 2020 có gì cạnh tranh Fortuner Legender.

