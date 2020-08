Mitsubishi Pajero Sport 2020 có gì để "đấu" Toyota Fortuner 2021?

Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới với nhiều nâng cấp đáng giá hứa hẹn sẽ mở ra thêm lựa chọn mới dành cho khách hàng Việt đang quan tâm phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Trước đó, được biết lô xe Pajero Sport 2020 đã được đưa về hồi tháng 4 năm nay, trong khi xe chạy thử để hoàn tất các thủ tục như đăng kiểm đã được bắt gặp chạy thử hồi đầu năm nay tại Hà Nội. Theo dự kiến ban đầu, mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ ra mắt vào quý II năm nay, tuy nhiên lịch ra mắt Pajero Sport 2020 đã bị lùi lại. Vào tháng 9 sắp tới, Mitsubishi Pajero Sport 2020 dự kiến sẽ ra mắt chính thức tại thị trường Việt. Hiện tại, một số đại lý của Mitsubishi Việt Nam đã bắt đầu mở đặt cọc Pajero Sport 2020. Ở phiên bản nâng cấp mới, Mitsubishi Pajero Sport 2020 tại Việt Nam khả năng cao sẽ loại bỏ phiên bản máy xăng (V6 3.0L MIVEC). Thay vào đó, tất cả phiên bản Pajero Sport 2020 đều sử dụng động cơ Dầu 4cyl 2.4L tăng áp, VG Turbo (mã 4N15) cho công suất tối đa 178 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430Nm tại 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (2WD), hoặc bốn bánh (4WD - Super Select 4WD-II + có khoá vi sai) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Hiện chưa rõ, MMV sẽ đưa về bao nhiêu phiên bản cho Pajero Sport 2020. Nhưng ở Thái Lan – nơi lắp ráp Pajero Sport 2020, mẫu xe này được bán ra tổng cộng 3 phiên bản GT (2WD), GT-Premium (2WD) và GT-Premium (4WD). Việc Pajero Sport 2020 loại bỏ động cơ xăng cỡ lớn cũng rất “hợp tình hợp lý”, khi trên thực tế, khách mua xe Pajero Sport nói riêng hay phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung thường chỉ quan tâm đến phiên bản máy dầu vì tính kinh tế hơn so với bản máy xăng, đồng thời giá bán dễ tiếp cận hơn. So với phiên bản cũ, xe không có quá nhiều thay đổi, thay đổi đáng kể nhất ở xe nằm ở phần đầu xe được tinh chỉnh lại cụm lưới tản nhiệt lớn hơn, tích hợp sử dụng 3 thanh ngang, nâng cấp đèn pha bi-LED, cụm đèn hậu được đồ hoạ lại, nâng cấp “dàn chân” với mâm thiết kế mới. Để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, Pajero Sport 2020 mới hứa hẹn sẽ có đủ “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái như: Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), bên cạnh kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control), cảnh báo điểm mù (BSM), phanh tự động khẩn cấp (AEB), camera quan sát xung quanh xe (AVM – Around View Monitor), khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và 7 túi khí. Ra mắt vào tháng sau, Mitsubishi Pajero Sport 2020 chắc chắn sẽ phải đối mặt với “người đồng hương” Toyota Fortuner 2021 mang nhiều điểm hấp dẫn ở ngoại thất, động cơ mạnh hơn (2.8L), trang bị an toàn cao hơn trước, Toyota Fortuner 2020 hứa hẹn cũng “chào sân” thị trường Việt vào tháng 9 này. Video: Chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2020 thế hệ mới.

