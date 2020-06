Mitsubishi Outlander 2.4 tại Việt Nam "đại hạ giá" hơn 200 triệu

Để đẩy hàng tồn và dọn kho, không ít đại lý mạnh dạn chốt mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay hay nói cách khác là chưa từng áp dụng cho Mitsubishi Outlander 2.4 CTV tại Việt Nam. Các chuyên gia cho biết, nếu mua Mitsubishi Outlander 2018 2.4 CTV mới tại thời điểm này, người mua vừa được hưởng giá rẻ, vừa được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chương trình ưu đãi chính hãng. Dự tính tổng số tiền "tiết kiệm" sau khi mua xe Mitsubishi Outlander 2.4 giảm giá vào khoảng 150 triệu đồng. Theo khảo sát của PV tại một số đại lý chính hãng , giá xe Mitsubishi Outlander 2.4 đời 2019 hiện cao hơn xe đời 2018 từ 30 - 40 triệu đồng, tức chỉ còn 930 - 940 triệu đồng. Đại lý xe mới thực hiện chiến lược xả kho bất ngờ khiến dân buôn xe cũ lao đao. Mức giảm giá Mitsubishi Outlander quá sốc, xe mới bán ngang giá xe cũ, showroom không thể chốt lời, thậm chí buộc phải hạ giá theo để níu kéo khách hàng. Những người có nhu cầu bán lại Mitsubishi Outlander tại thời điểm này cũng sẽ bị thiệt thòi vì không thể bán được giá. Nguyên nhân của đợt xả hàng giá sốc này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó, sự hiện diện của Mitsubishi Outlander 2020 với sự nâng cấp mạnh mẽ diễn ra ở hai phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium giá từ giá 825 đến 950 triệu đồng. Tuy nhiên với những người yêu dòng xe Mitsubishi nhập khẩu thì việc lựa chọn phiên bản Outlander 2.4 cũng là không hề tồi. Outlander 2018 2.4 CTV là phiên bản cao cấp nhất và sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất của Mitsubishi. Với ngôn ngữ thiết kế Dymamic Shield, Outlander 2018 đột phá về thiết kế ngoại thất; không những thế động cơ và vận hành vẫn là những ưu điểm nổi trội của Mitsubishi trong nhiều năm qua. Đây là một trong những chiếc crossover 5+2 cũng đáng để quan tâm cho nhiều gia đình. Xe sở hữu kích thước 4.695mm dài, 1.810mm rộng, 1.710mm cao, chiều dài cơ sở 2.670mm cùng khoảng sáng gầm 190mm. Khung xe RISE công nghệ độc quyền của Mitsubishi, được cấu tạo bởi vật liệu thép gia cường có độ cứng cao giúp giảm thiểu tác động tối đa đến hành khách trên xe khi xảy ra va chạm. Đây là một yếu tố quan trọng mà khách hàng khi đi mua xe cần lưu ý vì an toàn của gia đình là thứ cần phải đặt lên hàng đầu. Khoang lái của Mitsubishi Outlander 2.4 CTV đơn giản nhưng hiện đại, với thiết kế chủ yếu tập trung vào người lái. Vô-lăng 3 chấu thể thao, tích hợp đầy đủ những phím bấm chức năng cho hệ thống thoại rảnh tay, hệ thống thông tin giải trí hay cruise control; đặc biệt là có thêm lẫy chuyển số. Toàn bộ ghế được bọc da màu kem, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế cho hai ghế trước,… Mitsubishi Outlander 2018 có 2 tuỳ chọn động cơ MIVEC 4 xy-lanh gồm: 2.0L công suất 145 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 196 Nm từ 4.200 vòng/phút, hệ dẫn động cầu trước và 2.4L công suất 167 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 222 Nm từ 4.100 vòng/phút, hệ dẫn động 4 bánh. Hộp số đi kèm là CVT INVECS II với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô-lăng. Mitsubishi Outlander 2018 được trang bị đầy đủ những hệ thống an toàn cao cấp như hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh an toàn ABS – EBD – BA; hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát; hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 7 túi khí,… Khi mới ra mắt tại việt Nam, giá xe Mitsubishi Outlander 2.4 lên tới 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại các khách hàng lựa chọn Mitsubishi Outlander 2.4 sẽ được hưởng ưu đãi về giá nhưng lại bị hạn chế về lựa chọn màu sơn ngoại thất vì số lượng xe không còn nhiều. Video: Chi tiết Mitsubishi Outlander 2.4 tại Việt Nam.

