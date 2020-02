Cận cảnh Mitsubishi Outlander 2020 từ 825 triệu tại Việt Nam

Kế thừa những ưu điểm nổi bật từ phiên bản trước, Mitsubishi Outlander 2020 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam tiếp tục là mẫu xe mang tính chiến lược hướng đến sự cải tiến về ngoại thất, tiện nghi, an toàn chủ động thông minh cùng khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc. Crossover thế hệ mới Outlander 2020 được nâng cấp ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield”, mang đến diện mạo mạnh mẽ, thể thao, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chất lịch lãm đặc trưng của các mẫu xe Mitsubishi. Thân xe vẫn duy trì được bộ form như thế hệ trước. Những đường gân được Mitsubishi khéo léo đưa lên phần thân xe. Điểm đáng chú ý nhất ở ngoại thất của Mitsubishi Outlander thế hệ mới là mặt lưới tản nhiệt phần đầu xe được thiết kế mới ấn tượng và phong cách hơn, những đường dập nổi trên nắp ca-pô kết hợp với hai thanh ngang mạ chrome cỡ lớn trên lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn chiếu sáng tạo cảm giác mạnh mẽ và liền lạc. Hệ thống đèn LED chạy ban ngày được trang bị trên tất cả các phiên bản. Outlander 2020 bản 2.0 CVT Premium trang bị hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED tích hợp hệ thống rửa đèn hiện đại. Phía sau của Outlander được Mitsubishi thiết kế khá kỹ lưỡng với trang bị đèn hậu LED hiện đại. Cánh lướt gió thể thao trở thành một trang bị tiêu chuẩn, cản sau được thiết kế mới tạo cảm giác đầy đặn và cứng cáp hơn. Ở phần thân xe, dải gân dập nổi mạnh mẽ kết hợp với dải kim loại sáng kéo dài từ trụ A và ôm trọn đến trụ D, tạo cảm giác cao cấp và sang trọng. Điểm nhấn nổi bật nhất ở phần hông xe nằm ở bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 18 inch thiết kế đẹp mắt và thể thao, góp phần tôn thêm vẻ ngoài mạnh mẽ và thể thao của Outlander 2020. Mitsubishi Outlander 2020 xứng đáng là mẫu xe đại diện cho gia đình, không gian nội thất với 5+2 chỗ ngồi, kích thước chiều dài lớn giúp Outlander có được nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Khả năng trượt 250mm, gập 60/40 của hàng ghế thứ 2 cùng hàng ghế thứ 3 có thể gập lại với tỷ lệ 50/50 giúp tăng dung tích hành lý khi cần thiết và có thể chứa những vận dụng lớn như hành lý, lều trại... Xe sở hữu ghế lái bọc da cao cấp chỉnh điện 10 hướng bao gồm hệ thống chỉnh điện đệm lưng, hệ thống bảng tablo và cụm điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người lái, giúp dễ dàng thao tác hơn. Hệ thống thông tin giải trí nổi bật với màn hình đa thông tin mới kích thước 7.0 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Miracast cùng cụm nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Cả 2 phiên bản Outlander 2020 được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng giúp việc sang số nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, Outlander 2020 còn được trang bị các tiện nghi mới như: cửa cốp sau đóng mở điện, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 mang lại trải nghiệm thoải mái cho tất cả hành khách trong xe. Cửa gió điều hòa sau được thiết kế mới với khả năng đóng/mở và 2 cổng sạc USB gia tăng tiện nghi cho hành khách phía sau. Khả năng cách âm của khoang cabin Outlander luôn được coi là thế mạnh của Mitsubishi và được người tiêu dùng đánh giá cao. Các vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn được tăng cường bố trí quanh xe, là mẫu xe chiến lược của Mitsubishi Motors trong phân khúc xe gia đình, Outlander 2020 được trang bị kính chắn gió phía trước dày kết hợp với nhiều lớp hấp thụ âm thanh, ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài và giúp cho cabin yên tĩnh. Mitsubishi Outlander 2020 trang bị các thiết bị an toàn cao cấp như: hệ thống 7 túi khí (2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông, 2 túi khí rèm và túi khí bảo vệ phần đầu gối của tài xế), phanh đĩa ở cả 4 bánh với công nghệ chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống cân bằng điện tử (ASC). Đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động thông minh được gia tăng để hỗ trợ người lái, đảm bảo an toàn cho mọi hành khách và giảm thiểu tai nạn... Mitsubishi Outlander 2020 được trang bị động cơ xăng 2.0L MIVEC cùng hộp số tự động vô cấp CVT - INVECS III thế hệ mới giúp Outlander cải thiện công suất và momen xoắn, mang lại khả năng kiểm soát tốc độ hiệu quả, tăng tốc nhanh và phản ứng tốt với chân ga cho trải nghiệm lái mượt mà và êm ái hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng có thể giả lập 6 cấp số.Giá xe Mitsubishi Outlander 2020 được phân phối tại thị trường Việt Nam từ 825 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT và 950 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT Premium, đi kèn với 5 màu sắc: Đen, trắng, xám, nâu, đỏ. Đặc biệt, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 31/03/2020, Mitsubishi Motors Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 20,5 triệu đồng đến 55 triệu đồng cho từng phiên bản. Video: Cận cảnh Mitsubishi Outlander 2020 thế hệ mới.

