Mitsubishi Outlander 2023 mới bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Hiện chưa rõ chiếc xe này được nhập khẩu về Việt Nam qua con đường chính hãng hay tư nhân, nhưng đã gây không ít sự chú ý tới những người tiêu dùng quan tâm đến dòng xe này. Có thể quan sát thấy ngoại hình của Mitsubishi Outlander 2023 mới, đặc biệt là trên vòm bánh trước của có đèn phản quang màu cam. Đây là trang bị bắt buộc phải có trên những chiếc ôtô bán ở thị trường Mỹ. Do đó, có thể dự đoán đây là chiếc Mitsubishi Outlander 2023 nhập Mỹ. Mitsubishi Outlander 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Nissan X-Trail. Xe sở hữu chiều dài 4.680 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.747 mm và chiều dài cơ sở 2.705 mm. So với thế hệ cũ, xe dài rộng hơn 50 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 35 mm. Không chỉ tăng kích thước, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2023 mới còn lột xác về mặt thiết kế theo phong cách hiện đại và cao cấp hơn. Xe vẫn sở hữu phần đầu xe Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu Mitsubishi, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe với đèn LED định vị ban ngày mỏng nằm phía trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. Bao quanh lưới tản nhiệt của xe là nẹp mạ crôm tạo hình chữ "X" quen thuộc. Trong khi đó, cản trước và cản sau đều có ốp màu bạc tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Chưa hết, xe còn đi kèm bộ vành hợp kim 20 inch, vòm bánh "cơ bắp" hơn, cửa sổ thẳng đứng, cột D dày dặn, đường chân kính mạ crôm, đèn hậu LED thanh mảnh và 2 đầu ống xả hình chữ nhật. Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những trang bị đáng chú ý như ghế bọc da semi aniline, vô lăng 4 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa đi kèm màn hình nhỏ, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cần số điện tử, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh. Ở thị trường nước ngoài, Mitsubishi Outlander mới hiện có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, dùng chung với Nissan X-Trail. Động cơ này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 114 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ còn lại là 134 mã lực. Hệ truyền động này cho phép xe có thể chạy 87 km chỉ bằng mô-tơ điện. Hiện nay, Mitsubishi Outlander đang bán tại Việt Nam là xe lắp ráp trong nước. Xe có 3 phiên bản, bao gồm 2.0 CVT, 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium với giá bán dao động từ 825 triệu đến 1,11 tỷ đồng. Video: Đánh giá Mitsubishi Outlander tại Việt Nam.

