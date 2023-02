Mitsubishi Outlander PHEV đặc biệt kỷ niệm 40 năm từ 937 triệu đồng

Trước đó, vào năm 2021 mới chính thức là tròn 40 năm Mitsubishi có mặt tại xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2023, hãng xe của “đất nước mặt trời mọc” mới tung ra phiên bản Mitsubishi Outlander PHEV 40th Anniversary Edition 2023 đặc biệt kỷ niệm này. Được phát triển dựa trên bản SEL Premium của dòng xe SUV Mitsubishi Outlander 2023 hiện đang bán tại thị trường Mỹ, do đó xe có nhiều nét tương đồng với phiên bản này. Theo đó, Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023 gây ấn tượng với màu sơn Black Diamond kết hợp với màu đồng trên nóc xe làm điểm nhấn. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt và ốp bậc cửa tích hợp đèn, hệ thống này sẽ giúp xe trông bắt mắt hơn khi di chuyển vào ban đêm. Ngoài ra tại cột C và cụm điều khiển trung tâm trong xe còn có logo "Mitsubishi Motors 40 Years In America" làm điểm nhấn. Ngoài một số chi tiết khác biệt trên, phiên bản đặc biệt này vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, điều này được thể hiện rõ ràng qua bộ lưới tản nhiệt sơn đen với 2 đường viền mạ crom sáng bóng hình chữ X bao bọc. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thanh mảnh nằm trên cao, trong khi cụm đèn trước có cấu trúc và cách thiết kế rất giống Xpander. Hoàn thiện cho vẻ đẹp mạnh mẽ của phần đầu là dòng chữ “OUTLANDER” cứng cáp nằm trên mui xe. Phần thân xe Mitsubishi Outlander bản đặc biệt trở nên khỏe khoắn và năng động hơn nhờ các đường gân dập nổi dứt khoát, bộ mâm 20 inch mang thiết kế thể thao tạo nên một tổng thể sắc sảo hơn. Đường bao mái thon dài với đường nét mềm mại kéo dài đến đuôi xe, bên trên được bổ sung thêm 2 đường ray mái bằng kim loại. Toàn bộ khu vực đuôi xe đều được thiết kế lại trông gọn gàng và hiện đại hơn, với một số chi tiết trang trí màu đen đẹp mắt bao quanh cụm đèn hậu. Về nội thất, xe vẫn giữ nguyên những trang bị không khác gì so với Mitsubishi Outlander phiên bản SEL Premium. Bước vào bên trong Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023, người dùng sẽ bắt gặp hàng ghế lái được bọc da semi-aniline màu đen bóng bẩy, hoàn thiện bởi các đường chỉ khâu màu cam nổi bật. Ngoài ra còn có các chi tiết trang trí bằng da màu cam trải dài ở bệ điều khiển trung tâm, bệ tỳ tay và tấm ốp cửa khiến cho khoang lái càng trở nên cá tính hơn. Mitsubishi Outlander 2023 được trang bị vô-lăng 4 chấu bọc da và mạ bạc khá giống Pajero Sport cho cảm giác cầm lái vừa vặn và tương đối thoải mái. Cùng với đó, xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10,8 inch. Vô lăng có sưởi, hệ thống âm thanh Bose cao cấp 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama…Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023 là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.5L sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và momen xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ này được ghép nối với một hộp số tự động vô cấp (CVT) cùng tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đối với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Outlander cung cấp đến 6 chế độ lái riêng biệt: Eco, Normal, Tarmac, Gravel, Snow và Mud.Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid PHEV, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, 2 mô-tơ điện và cụm pin 20 kWh. Hệ truyền động này có công suất tổng cộng 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Nhờ đó, xe có thể chạy được 61 km chỉ bằng pin. Hiện tại, phiên bản đặc biệt này chỉ được phân phối tại thị trường Mỹ. Giá xe Mitsubishi Outlander PHEV 40th Anniversary Edition 2023 từ 39.995 USD (khoảng 937 triệu đồng), cao cấp hơn là 49.995 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV 2023.

