Mitsubishi Outlander 2022 từ 621 triệu đồng tại Mỹ, có an toàn?

Xếp hạng này áp dụng cho các mẫu Mitsubishi Outlander 2022 mới có thông số kỹ thuật của Mỹ, bản xăng và sản xuất từ tháng 6/2021. Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới nhất được IIHS khen ngợi về hiệu suất an toàn va chạm và hiệu suất an toàn phòng ngừa ở mức cao trong các đánh giá mức độ va chạm, các bài kiểm tra phòng ngừa va chạm phía trước và đánh giá đèn pha của IIHS. Tại Mỹ, Mitsubishi Outlander 2022 có rất nhiều tính năng an toàn, bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến gọi là MI-PILOT Assist, tích hợp Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và Hỗ trợ giữ làn đường (LKA),, đi kèm với hệ thống duy trì khoảng cách với xe phía sau và định tâm làn đường. Kết hợp với hệ thống định vị của Mitsubishi Outlander, thông tin đường cong trên bản đồ cho phép chiếc SUV tự động điều chỉnh tốc độ và giảm bớt gánh nặng cho người lái. Ngoài ra, Outlander mới còn được trang bị nhiều hệ thống an toàn thụ động, gồm hệ thống Giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), Cảnh báo va chạm phía trước (PFCW), Hỗ trợ điểm mù chủ động (ABSA), Cảnh báo chệch làn đường (LDW), Ngăn chệch làn đường (LDP) và 11 túi khí (có túi khí trung tâm phía trước cho ghế lái và túi khí bên cho hàng ghế thứ hai)... Hiện Outlander 2022 là mẫu xe đắt nhất của thương hiệu Mitsubishi kể từ khi Lancer Evolution Final Edition 2015 bị ngừng bán. Cụ thể, giá xe Mitsubishi Outlander 2022 tại Mỹ dao động từ 26.990 - 32.340 USD (khoảng 621 - 744 triệu đồng). Đây là mẫu SUV 7 chỗ đang thu hút nhiều khách hàng giàu có đến với thương hiệu Nhật Bản. Video: Chi tiết Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới.

