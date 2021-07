Người Việt đầu tiên "sờ tận tay" Mitsubishi Outlander 2022 mới

Mới đây, một Reviewer người Việt đã có cơ hội trải nghiệm, cầm lái thực tế chiếc Mitsubishi Outlander 2022 mới. Được biết, đây là thế hệ thứ 4 của mẫu Crossover (CUV) đến từ Nhật Bản đã trình làng hồi đầu năm với sự "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài nhằm xóa bỏ hình ảnh nhạt nhòa của Mitsubishi Outlander đang bán hiện nay. Ngay khi tiếp cận Mitsubishi Outlander thế hệ mới, anh chàng Reviewer người Việt này đã tỏ ra ấn tượng với những thay đổi của mẫu CUV này theo xu hướng hiện đại hóa so với mô hình tiền nhiệm. Chiếc xe duy trì ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, nhưng đã được dung hòa các yếu tố để phù hợp hơn với thiết kế mới và giúp chiếc xe trở nên hiện đại hơn. Bước sang thế hệ thứ 4, mẫu xe CUV Mitsubishi Outlander 2022 sở hữu thiết kế đầu xe với điểm nhấn là cụm đèn pha hạ thấp giống Pajero Sport sử dụng công nghệ LED và tích hợp đèn bổ trợ góc lái và đèn sương mù. Ở đời mới, Mitsubishi Outlander sở hữu dải LED định vị ban ngày kiêm đèn xi-nhan được gắn liền trên nắp ca-pô khá tinh tế. Trong khi đó, mặt ca-lăng của xe tuân theo phong cách đặc trưng của các mẫu xe Mitsubishi với phần mặt nạ chữ "X" mạ crom nổi bật. Ngoài ra, sự tinh tế của xe còn thể hiện ở những thành crom vắt ngang với kích thước thanh mảnh hơn đời trước kết hợp hài hòa với các vân lưới dạng tổ ong. Bên phần hông xe, Mitsubishi Outlander 2022 tỏ rõ sự trưởng thành khi sở hữu thân hình vuông vức hơn mang đến cảm giác trường, rộng hơn cho người tiếp cận thực tế. Xe có bộ la-zăng phay bóng kích thước 20 inch tạo hình mới mẻ. Đặc biệt, điểm cải tiến nhất của chiếc CUV này còn đến từ gương chiếu hậu được rời xuống cánh cửa xe, mở rộng tầm quan sát 2 bên cho người lái. Không như phần thân, đuôi xe Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 có thiết kế tương đối đơn giản, các chi tiết được hạn chế để giảm bớt sự rối mắt khi nhìn thực tế. Tuy nhiên, cách bố trí này có vẻ hơi đơn giản so với kỳ vọng của nhiều người, đặc biệt là cụm đèn hậu. Mẫu xe này cũng sử dụng ốp giả ở cản sau mang đến sự hầm hố hơn cho xe. Xe được gia tăng 50 mm chiều rộng, 37 mm chiều cao và tăng thêm 35 mm chiều dài trục cơ sở so với mô hình cũ. Cụ thể, Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.680 x 1.860 x cao 1.747 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.705 mm. Không gian nội thất với thay đổi về thiết kế, khiến nó trẻ trung nhất phân khúc hiện nay. Không những vậy, những vật liệu sử dụng ở đây cũng được cách tân với nhựa mềm giả da thay vì nhựa cứng như trước. Ở bản cũ, Mitsubishi Outlander mang đến cho người dùng thiết kế màn hình chìm trong táp-lô thì mẫu xe All New này đã có màn hình đặt nổi trên táp-lô. Hơn nữa, kích thước màn hình giải trí đã tăng từ 7 inch lên 10,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây sẽ là điểm khác biệt so với các đối thủ. Núm xoay cụm điều hòa giờ đây cũng gọn gàng, thẩm mỹ hơn "người tiền nhiệm" vẫn bị chê là khá rẻ tiền. Dáng dấp "đàn anh" trên All New Mitsubishi Outlander thể hiện rõ nhất ở vô-lăng mới đa chức năng dạng 4 chấu bọc da. Đồng thời, đồng hỗ kỹ thuật số trên mẫu CUV này cũng là cải tiến đáng "đồng tiền, bát gạo" và đã bắt kịp với các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2022. Ghế ngồi của xe cũng được cải thiện nhờ chiều dài cơ sở xe đạt 2.705 mm. Tuy nhiên, sự thoải mái sẽ chỉ tập trung ở 2 hàng ghế đầu, còn hàng ghế thứ 3 của xe vẫn phong cách đặc trưng của xe 5+2 và chủ yếu dành cho trẻ em hoặc để chứa đồ. Cải tiến mới của xe là phần ghế đã sử dụng da lộn mang đến cảm giác cao cấp như xe sang sẽ thu hút người dùng hơn. Ở lần tái xuất này, Mitsubishi Outlander 2022 còn gây ấn tượng mạnh với người dùng khi sở hữu gói an toàn cao cấp với các công nghệ như: Hệ thống ga hình trình thích ứng; Hệ thống cảnh báo lệch làn đường; Cảnh báo va chạm trước/sau; Hệ thống cảnh báo điểm mù; Camera 360 độ... Mitsubishi Outlander 2022 được trang bị động cơ xăng PR25DD, dung tích 2.5L cho công suất cực đại 181 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Cỗ máy trên ghép nối với hộp số tự động CVT và hệ dẫn động Super All-Wheel Control 4WD. Tại thị trường Mỹ, giá xe Mitsubishi Outlander All New dao động từ 25.795 - 32.340 USD. Trong khi đó, Mitsubishi Outlander tại Việt Nam hiện đang có giá từ 825 - 1.058 triệu đồng. Video: Người Việt đầu tiên trải nghiệm Mitsubishi Outlander 2022 mới.

